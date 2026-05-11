Még soha nem tett ilyet, de most az oroszlán barlangjába utazik Trump: itt nem az amerikai elnök irányít majd – „Az egész világ abban reménykedik, hogy jól sül el!"

Témák széles köréről fog tárgyalni Pekingben a hét második felében Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök; utóbbinak ez lesz az első kínai látogatása első hivatali ideje, 2017 óta. Elemzők egy része figyelmeztet, hogy ezúttal a kínai vezető van erősebb helyzetben, Trumpnak valószínűleg jelentős engedményeket kell tennie, ha kézzel fogható eredményt akar felmutatni a kínai-amerikai csúcstalálkozó után.

A két elnök tárgyalásának napirendjén szerepel többek között Irán, Tajvan, a mesterséges intelligencia, az atomfegyverek és a kritikus fontosságú ásványok – utóbbiak esetében meg akarják hosszabbítani a tavaly kötött megállapodást.

Erre Washingtonnak azért is különösen nagy szüksége van, mert az Irán ellen folytatott háború alaposan kimerítette az amerikai katonai készleteket, és tönkretette az Egyesült Államok régióbeli rakétavédelmi rendszerének egy kulcsfontosságú részét, a radarállomásokat.

Bár pontos adatokat nem tudni, az újjáépítéshez sok mindenre szükség lesz – többek között Kínából származó kritikus fontosságú ásványokra és ritkaföldfémekre, amelyeknek az exportja Peking egyik legerősebb fegyvere, és nem fél használni.

A kínai-amerikai csúcstalálkozó célja stabilizálni a kapcsolatokat

A világ két legnagyobb gazdaságának első embere hat hónap elteltével találkozik ismét személyesen, Trump az iráni háború miatt elhalasztotta az eredetileg márciusra tervezett pekingi látogatását. A cél stabilizálni a kapcsolatokat.

A Reuters amerikai tisztviselőktől származó információi szerint a két fél várhatóan megállapodik olyan fórumok létrehozásáról, amelyek elősegítik a kölcsönös kereskedelmet és befektetéseket, míg Kína bejelenti

Boeing repülőgépek,

amerikai mezőgazdasági termékek

és energiahordozók

beszerzését.

A találkozón hivatalosan is bejelenthetik a Kereskedelmi Tanács és a Befektetési Tanács létrehozásának tervét, de ezeknek a mechanizmusoknak a megvalósításához további munkára lehet szükség.

A két ország megvitatja a kereskedelmi háborúban kötött fegyverszünet meghosszabbítását is, bár az egyelőre nem világos, hogy ez a héten megtörténhet-e. „Még nem jár le, és biztos vagyok benne, hogy megfelelő időben bejelentjük a meghosszabbítását” – fogalmazott.