A kínai autóexportot vámokkal sem lehet megállítani, a BYD és társai lerohanják a világot

A kínai autógyártók elsöprő lendülettel árasztják el termékeikkel a világot. Az export áprilisban már közel a duplájára nőtt, benne az új generációs NEV-autók részaránya már meghaladta a 50 százalékot. A kínai exportoffenzívában toronymagasan vezet a BYD.
Kriván Bence
2026.05.14, 18:00
Frissítve: 2026.05.14, 18:11

Érdekes trendről tanúskodik a kínai új generációs autók áprilisi exportadata, ez az úgynevezett NEV-kategória a tisztán elektromos és a tölthető (plug-in) hibrideket fogja össze. Az export felfutása egyre dinamikusabb, a 406 ezer külföldre szállított autó ezúttal 112 százalékos bővülést jelent az egy évvel korábbi mennyiséghez képest, míg a márciusi volument 18 százalékkal haladja meg – derül ki a Kínai Személyautó-gyártók Szövetségének (CPCA) csütörtökön közzétett statisztikájából. 

A kínai autóexportban az új generációs NEV-autók aránya először haladta meg az 50 százalékot / Fotó: NurPhoto via AFP

A teljes kínai autóexport egyébként 769 ezer darab volt áprilisban, ami éves alapon 81 százalékos, havi alapon 12 százalékos előrelépést takar. Ebből is látszik, hogy a teljes exporton belül egyre nagyobb részt hasít ki a NEV-autók aránya, s a múlt hónap volt az első, amikor átbillent a javukra a mérleg nyelve az 53 százalékos exportarányukkal.

A kínai piac beszűkült, a kereslet drámaian csökken

A kínai autóipar számára kulcsfontosságú az export minél dinamikusabb felfuttatása, mivel a hazai kereslet – éves összevetésben – immár sorozatban a hatodik hónapja csökken, áprilisban például 1,3 millió autó kelt el, 25,5 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez a trend pedig egyre riasztóbb, s külpiaci offenzívára ösztökéli a gyártókat. 

A hazai kereslet visszaesésében a NEV-autók vásárlásához adott állami támogatások kivezetése mellett a gazdasági bizonytalanságok, valamint a tovahúzódó ingatlanpiaci válság által keltett fogyasztói bizalomhiány is nagyban hozzájárult, ugyanakkor a kínálatra aligha panaszkodhatnak a helyiek.

A napokban zárult pekingi autókiállításon például 1450 modellt sorakoztattak fel a gyártók, ebből 181-nek itt volt a világpremierje. És hamarosan, május 29-én startol a sencseni autókiállítás, amelyen 50-70 világpremier várható, itt jellemzően az elektromos autók viszik majd a prímet. 

A kínai autógyártás kapacitásait a hazai piac már régen nem tudja lekötni / Fotó: AFP

A pekingi show mindenesetre megtette a hatását, ezt jelzi, hogy május 1. és 10. között rendesen megélénkült az érdeklődés, a gyártók 27 százalékkal több, 226 ezer autót adtak át a kereskedőknek, mint egy hónappal korábban, még a seregszemle előtt. Új elem, hogy ebben a kontingensben már elérte a 60 százalékot a NEV-autók aránya, amiben az iráni háború az olajárfelhajtó hatásainak is része lehet.

Kulcsfontosságú az export felfuttatása

Visszatérve az áprilisi statisztikához, az is kiderül belőle, hogy a legyártott autók körében az export részaránya már 41 százalékosra nőtt, s a szektor szereplőinek igyekezniük kell, hogy a hanyatló hazai kereslet közepette optimális szinten tudják tartani termelésüket, ne kényszerüljenek tömeges elbocsátásokkal járó kapacitáscsökkentésre.

A piacvezető NEV-gyártó, a szegedi sorozatgyártását az idén beindító BYD-t ezen a téren a követendő példa, az áprilisban határon túlra szállított 130 ezer járművével a cég részesedése a NEV-exportból immár 32 százalékos. 

Messze lemaradva tőle következnek a NEV-exportlistán hazai riválisai, a Chery, a Geely a SAIC és a többiek. Az igazsághoz tartozik viszont, hogy az említettek bőséggel exportálnak a benzines és a sima hibrid modelljeikből, amit ez a statisztika nem tartalmaz. 

Ha egyben nem megy, visszük darabokban

A kínai gyártók az elhagyatott európai autógyárak környékén is sertepertélnek mostanában, hogy piaci pozícióikat itteni összeszereléssel alapozzák meg, illetve erősítsék, s kikerülhessenek a kínai import elektromos autókra vonatkozó nyomasztó, 43 százalékig terjedő uniós büntetővám hatálya alól. 

Azt nem tudni, hogy az Európába áthozandó összeszerelésben mekkora lesz a hozzáadott-érték, de a „puzzle-autók” modellje másutt olajozottan működik. Áprilisban a Great Wall Motors például exportjának 56 százalékát, a SAIC-GM-Wuling pedig 27 százalékát darabokban küldte külhoni összeszerelő üzemeibe, így Afrikába és Latin-Amerikába. 

Végezetül álljon itt az áprilisi NEV-export toplistája a darabszámokkal és zárójelben az exportrészesedésekkel:

  1. BYD 130 042 darab (32,0 százalék)
  2. Chery 57 910 (14,3 százalék)
  3. Tesla China 53 522 darab (13,2 százalék)
  4. Geely 48 901 darab 12,1 százalék)
  5. SAIC Passenger Vehicle 24 262 darab (6,0 százalék)
  6. Leapmotor 14 225 darab (3,5 százalék)
  7. Dongfeng 10 673 darab (2,6 százalék)
  8. Changan 9 824 darab (2,4 százalék)
  9. SAIC-GM-Wuling 8 561 darab (2,1 százalék)
  10. Xpeng 6 006 darab (1,5 százalék).
