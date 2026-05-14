A kínai autóexportot vámokkal sem lehet megállítani, a BYD és társai lerohanják a világot
Érdekes trendről tanúskodik a kínai új generációs autók áprilisi exportadata, ez az úgynevezett NEV-kategória a tisztán elektromos és a tölthető (plug-in) hibrideket fogja össze. Az export felfutása egyre dinamikusabb, a 406 ezer külföldre szállított autó ezúttal 112 százalékos bővülést jelent az egy évvel korábbi mennyiséghez képest, míg a márciusi volument 18 százalékkal haladja meg – derül ki a Kínai Személyautó-gyártók Szövetségének (CPCA) csütörtökön közzétett statisztikájából.
A teljes kínai autóexport egyébként 769 ezer darab volt áprilisban, ami éves alapon 81 százalékos, havi alapon 12 százalékos előrelépést takar. Ebből is látszik, hogy a teljes exporton belül egyre nagyobb részt hasít ki a NEV-autók aránya, s a múlt hónap volt az első, amikor átbillent a javukra a mérleg nyelve az 53 százalékos exportarányukkal.
A kínai piac beszűkült, a kereslet drámaian csökken
A kínai autóipar számára kulcsfontosságú az export minél dinamikusabb felfuttatása, mivel a hazai kereslet – éves összevetésben – immár sorozatban a hatodik hónapja csökken, áprilisban például 1,3 millió autó kelt el, 25,5 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez a trend pedig egyre riasztóbb, s külpiaci offenzívára ösztökéli a gyártókat.
A hazai kereslet visszaesésében a NEV-autók vásárlásához adott állami támogatások kivezetése mellett a gazdasági bizonytalanságok, valamint a tovahúzódó ingatlanpiaci válság által keltett fogyasztói bizalomhiány is nagyban hozzájárult, ugyanakkor a kínálatra aligha panaszkodhatnak a helyiek.
A napokban zárult pekingi autókiállításon például 1450 modellt sorakoztattak fel a gyártók, ebből 181-nek itt volt a világpremierje. És hamarosan, május 29-én startol a sencseni autókiállítás, amelyen 50-70 világpremier várható, itt jellemzően az elektromos autók viszik majd a prímet.
A pekingi show mindenesetre megtette a hatását, ezt jelzi, hogy május 1. és 10. között rendesen megélénkült az érdeklődés, a gyártók 27 százalékkal több, 226 ezer autót adtak át a kereskedőknek, mint egy hónappal korábban, még a seregszemle előtt. Új elem, hogy ebben a kontingensben már elérte a 60 százalékot a NEV-autók aránya, amiben az iráni háború az olajárfelhajtó hatásainak is része lehet.
Kulcsfontosságú az export felfuttatása
Visszatérve az áprilisi statisztikához, az is kiderül belőle, hogy a legyártott autók körében az export részaránya már 41 százalékosra nőtt, s a szektor szereplőinek igyekezniük kell, hogy a hanyatló hazai kereslet közepette optimális szinten tudják tartani termelésüket, ne kényszerüljenek tömeges elbocsátásokkal járó kapacitáscsökkentésre.
A piacvezető NEV-gyártó, a szegedi sorozatgyártását az idén beindító BYD-t ezen a téren a követendő példa, az áprilisban határon túlra szállított 130 ezer járművével a cég részesedése a NEV-exportból immár 32 százalékos.
Messze lemaradva tőle következnek a NEV-exportlistán hazai riválisai, a Chery, a Geely a SAIC és a többiek. Az igazsághoz tartozik viszont, hogy az említettek bőséggel exportálnak a benzines és a sima hibrid modelljeikből, amit ez a statisztika nem tartalmaz.
Ha egyben nem megy, visszük darabokban
A kínai gyártók az elhagyatott európai autógyárak környékén is sertepertélnek mostanában, hogy piaci pozícióikat itteni összeszereléssel alapozzák meg, illetve erősítsék, s kikerülhessenek a kínai import elektromos autókra vonatkozó nyomasztó, 43 százalékig terjedő uniós büntetővám hatálya alól.
Azt nem tudni, hogy az Európába áthozandó összeszerelésben mekkora lesz a hozzáadott-érték, de a „puzzle-autók” modellje másutt olajozottan működik. Áprilisban a Great Wall Motors például exportjának 56 százalékát, a SAIC-GM-Wuling pedig 27 százalékát darabokban küldte külhoni összeszerelő üzemeibe, így Afrikába és Latin-Amerikába.
Végezetül álljon itt az áprilisi NEV-export toplistája a darabszámokkal és zárójelben az exportrészesedésekkel:
- BYD 130 042 darab (32,0 százalék)
- Chery 57 910 (14,3 százalék)
- Tesla China 53 522 darab (13,2 százalék)
- Geely 48 901 darab 12,1 százalék)
- SAIC Passenger Vehicle 24 262 darab (6,0 százalék)
- Leapmotor 14 225 darab (3,5 százalék)
- Dongfeng 10 673 darab (2,6 százalék)
- Changan 9 824 darab (2,4 százalék)
- SAIC-GM-Wuling 8 561 darab (2,1 százalék)
- Xpeng 6 006 darab (1,5 százalék).