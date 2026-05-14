A kínai autóexportot vámokkal sem lehet megállítani, a BYD és társai lerohanják a világot

Érdekes trendről tanúskodik a kínai új generációs autók áprilisi exportadata, ez az úgynevezett NEV-kategória a tisztán elektromos és a tölthető (plug-in) hibrideket fogja össze. Az export felfutása egyre dinamikusabb, a 406 ezer külföldre szállított autó ezúttal 112 százalékos bővülést jelent az egy évvel korábbi mennyiséghez képest, míg a márciusi volument 18 százalékkal haladja meg – derül ki a Kínai Személyautó-gyártók Szövetségének (CPCA) csütörtökön közzétett statisztikájából.

A kínai autóexportban az új generációs NEV-autók aránya először haladta meg az 50 százalékot / Fotó: NurPhoto via AFP

A teljes kínai autóexport egyébként 769 ezer darab volt áprilisban, ami éves alapon 81 százalékos, havi alapon 12 százalékos előrelépést takar. Ebből is látszik, hogy a teljes exporton belül egyre nagyobb részt hasít ki a NEV-autók aránya, s a múlt hónap volt az első, amikor átbillent a javukra a mérleg nyelve az 53 százalékos exportarányukkal.

A kínai piac beszűkült, a kereslet drámaian csökken

A kínai autóipar számára kulcsfontosságú az export minél dinamikusabb felfuttatása, mivel a hazai kereslet – éves összevetésben – immár sorozatban a hatodik hónapja csökken, áprilisban például 1,3 millió autó kelt el, 25,5 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez a trend pedig egyre riasztóbb, s külpiaci offenzívára ösztökéli a gyártókat.

A hazai kereslet visszaesésében a NEV-autók vásárlásához adott állami támogatások kivezetése mellett a gazdasági bizonytalanságok, valamint a tovahúzódó ingatlanpiaci válság által keltett fogyasztói bizalomhiány is nagyban hozzájárult, ugyanakkor a kínálatra aligha panaszkodhatnak a helyiek.

A napokban zárult pekingi autókiállításon például 1450 modellt sorakoztattak fel a gyártók, ebből 181-nek itt volt a világpremierje. És hamarosan, május 29-én startol a sencseni autókiállítás, amelyen 50-70 világpremier várható, itt jellemzően az elektromos autók viszik majd a prímet.

A kínai autógyártás kapacitásait a hazai piac már régen nem tudja lekötni / Fotó: AFP

A pekingi show mindenesetre megtette a hatását, ezt jelzi, hogy május 1. és 10. között rendesen megélénkült az érdeklődés, a gyártók 27 százalékkal több, 226 ezer autót adtak át a kereskedőknek, mint egy hónappal korábban, még a seregszemle előtt. Új elem, hogy ebben a kontingensben már elérte a 60 százalékot a NEV-autók aránya, amiben az iráni háború az olajárfelhajtó hatásainak is része lehet.