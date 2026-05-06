piacbővítés
amerikai autópiac
kínai autógyártó

Vadásztak rájuk, aztán lassan beszivárgott Amerikába a nagy ellenfél: Trump már kezd rászokni – „Imádom ezt, hadd jöjjenek!"

Kevés dologban értenek egyet az amerikai politikusok párthovatartozástól függetlenül, de abban igen, hogy fel kell tartóztatni Kínát. Az autógyártás területén ez nem sikerült, ma már több mint száz autógyár és alkatrészgyártó van jelen az országban.
M. Cs.
2026.05.06., 10:23

Kevés dologban értenek egyet az amerikai politikusok párthovatartozástól függetlenül, de abban igen, hogy fel kell tartóztatni Kínát, többek között bármi áron meg kell akadályozni, hogy a kínai autógyártók bejussanak az Egyesült Államok piacára. Ez azonban nem sokáig fog sikerülni, mert Peking ezen a területen is a bevált módszert alkalmazza: szép lassan szivárog be, így ma már több mint száz kínai autógyár és alkatrészgyártó van valamilyen formában jelen az országban.

kínai autógyártók
Donald Trump elnök sem bánja, ha a kínai autógyártók az Egyesült Államokban termelnek / Fotó: AFP

A kínai elektromos autókra még két éve Joe Biden vetett ki brutális vámot a legutóbbi elnökválasztási kampány alatt, hogy bizonyítsa, ugyanolyan kemény, vagy még keményebb Kínával szemben, mint versenytársa, Donald Trump.

A 100 százalékos vámoknak inkább szimbolikus és politikai, mint gazdasági jelentőségük volt, mivel 2024 első negyedévében a Reuters akkori tudósítása szerint a Geely volt az egyetlen, amelyik exportált az Egyesült Államokba – 2217 darab járművet egy olyan piacra, ahol előző évben 15,5 millió személyautót adtak el.

A vámok mellett az amerikai kormányzat fontolgatja egy olyan szabály bevezetését is, amely megtiltaná a kínai okosautók közlekedését az amerikai utakon, 

néhány kínai vállalat mégis megtalálja a módját, hogy befektessen az országban.

A kínai autógyártók kerülő utakat választanak

Egyesek ezt közvetlenül teszik: a BYD buszokat gyárt Kaliforniában, a kínai akkumulátorgyártó CATL pedig licencszerződést kötött a Ford Motorral, hogy technológiát és szolgáltatásokat nyújtson egy michigani akkumulátorgyártó üzem számára.

A Zeekr lehet az egyik első úttörő / Fotó: AFP

Mások közvetve, például a Zhejiang Geely Holding Group, amelyik jelentős befektetésekkel rendelkezik három, már az Egyesült Államokban is tevékenykedő autógyártóban: 

  • a Volvo Carsban, 

a Polestarban 

  • és a Lotusban, 

valamint kisebb részesedéssel a luxusautókat gyártó Mercedes-Benzben és az Aston Martinban.

Előbbi három 

kereskedőhálózatot biztosít a Geely számára, ami kulcsfontosságú erőforrást jelent,

mondta a CNBC-nek Tu Le, a Sino Auto Insights autóipari tanácsadó cég alapítója.

„Ne becsüljük alá a kereskedői hálózat fontosságát és az azt támogató szolgáltatási infrastruktúrát, mert ezeknek a megteremtése nem elhanyagolható feladat azoknak az autógyártóknak, amelyek nem rendelkeznek jelenléttel az Egyesült Államokban” – hangsúlyozta.

A Volvo kész kínai autót gyártani az Egyesült Államokban

A Geely ráadásul a Volvo-részesedésén keresztül potenciálisan jelentős gyártási kapacitással is rendelkezik az Egyesült Államokban. A dél-karolinai Charleston közelében üzem kapacitása évi 150 000 jármű, de 2025-ben csak körülbelül 18 500 gördült le a szalagokról, hívta fel a figyelmet Sam Abuelsamid, a Telemetry Insights piackutatási alelnöke.

A Geely Galaxy fele annyiba kerül, mint az Egyesült Államokban kapható legolcsóbb új autó / Fotó: AFP

A Volvo már bejelentette, hogy növeli az XC60 hibrid SUV gyártását az Egyesült Államokban, ami évente körülbelül 45 000 darabos növekedést jelentene, és további bővítéseket is tervez.

A cég az Egyesült Államokban eladott autók 95 százalékát importálja, de a vállalat amerikai elnöke, Luis Rezende azt szeretné, ha az eladásokat a 2025-ös 122 ezerről 200 ezerre növelnék, és a többlet 

50-60 százalékát az Egyesült Államokban gyártanák.

Hakan Samuelsson, a Volvo vezérigazgatója a Business Insidernek azt is elárulta: nyitott arra, hogy a Geely autóit gyártsa az amerikai gyárban. A lap emlékeztetett, hogy a Geely legnépszerűbb elektromos autója, a Galaxy 9670 dollárnak megfelelő összegbe kerül Kínában – miközben az Egyesült Államokban az idén már nem kapható új személygépkocsi 20 ezer dollárnál alacsonyabb áron.

Nem a Geely az egyetlen érdeklődő

A cégcsoport leányvállalata a Geely Auto, amely a Zeekr, Lynk & Co és a Geely márkából áll. Elemzők szerint az amerikai terjeszkedés alighanem Zeekrrel kezdődik majd, mivel a Waymo már most is egy ilyen járművet használ platformként San Franciscó-i önvezető flottájához.

A Waymo nem reagált a CNBC megkeresésére.

Kínai autók készülhetnek az amerikai gyárakban / Fotó: ZUMA Press Wire via Reuters Conn

A Geely azonban az egyetlen érdeklődő. A Jeep, a Ram, a Dodge és a Chrysler márkákat birtokoló Stellantis húsz százalékos részesedéssel rendelkezik a kínai Leapmotor autógyártóban – és simán átnevezhet egy már meglévő autót, az amerikai infrastruktúrája megvan a gyártásához.

A dolog pedig annál is könnyebb, mert maga 

Donald Trump elnök is jelezte: nyitott arra, hogy a kínai autógyártók az Egyesült Államokban hozzanak létre üzemeket.

„Ha ide akarnak jönni, gyárat építeni, munkásokat felvenni, az nagyszerű” – mondta az elnök a külföldi autógyártókról januári beszédében a Detroit Economic Clubban. „Imádom ezt. Hadd jöjjön Kína. Hadd jöjjön Japán. Fognak is, és építeni fognak gyárakat, de a mi munkaerőnket használják majd” – ígérte.

 

