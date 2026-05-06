Vadásztak rájuk, aztán lassan beszivárgott Amerikába a nagy ellenfél: Trump már kezd rászokni – „Imádom ezt, hadd jöjjenek!"

Kevés dologban értenek egyet az amerikai politikusok párthovatartozástól függetlenül, de abban igen, hogy fel kell tartóztatni Kínát, többek között bármi áron meg kell akadályozni, hogy a kínai autógyártók bejussanak az Egyesült Államok piacára. Ez azonban nem sokáig fog sikerülni, mert Peking ezen a területen is a bevált módszert alkalmazza: szép lassan szivárog be, így ma már több mint száz kínai autógyár és alkatrészgyártó van valamilyen formában jelen az országban.

Donald Trump elnök sem bánja, ha a kínai autógyártók az Egyesült Államokban termelnek / Fotó: AFP

A kínai elektromos autókra még két éve Joe Biden vetett ki brutális vámot a legutóbbi elnökválasztási kampány alatt, hogy bizonyítsa, ugyanolyan kemény, vagy még keményebb Kínával szemben, mint versenytársa, Donald Trump.

A 100 százalékos vámoknak inkább szimbolikus és politikai, mint gazdasági jelentőségük volt, mivel 2024 első negyedévében a Reuters akkori tudósítása szerint a Geely volt az egyetlen, amelyik exportált az Egyesült Államokba – 2217 darab járművet egy olyan piacra, ahol előző évben 15,5 millió személyautót adtak el.

A vámok mellett az amerikai kormányzat fontolgatja egy olyan szabály bevezetését is, amely megtiltaná a kínai okosautók közlekedését az amerikai utakon,

néhány kínai vállalat mégis megtalálja a módját, hogy befektessen az országban.

A kínai autógyártók kerülő utakat választanak

Egyesek ezt közvetlenül teszik: a BYD buszokat gyárt Kaliforniában, a kínai akkumulátorgyártó CATL pedig licencszerződést kötött a Ford Motorral, hogy technológiát és szolgáltatásokat nyújtson egy michigani akkumulátorgyártó üzem számára.

A Zeekr lehet az egyik első úttörő / Fotó: AFP

Mások közvetve, például a Zhejiang Geely Holding Group, amelyik jelentős befektetésekkel rendelkezik három, már az Egyesült Államokban is tevékenykedő autógyártóban:

a Volvo Carsban,

a Polestarban

és a Lotusban,

valamint kisebb részesedéssel a luxusautókat gyártó Mercedes-Benzben és az Aston Martinban.

Előbbi három

kereskedőhálózatot biztosít a Geely számára, ami kulcsfontosságú erőforrást jelent,

mondta a CNBC-nek Tu Le, a Sino Auto Insights autóipari tanácsadó cég alapítója.

„Ne becsüljük alá a kereskedői hálózat fontosságát és az azt támogató szolgáltatási infrastruktúrát, mert ezeknek a megteremtése nem elhanyagolható feladat azoknak az autógyártóknak, amelyek nem rendelkeznek jelenléttel az Egyesült Államokban” – hangsúlyozta.