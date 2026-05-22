Európának nincs már több haladék, itt a bizonyíték – letarolják a kínai autógyárak, a BYD és a Chery hátát nézi mindenki

Már majdnem minden hatodik Európában eladott elektromos autó kínai márkájú. A kínai autógyártók már gyárakkal is megvetették a lábukat az öreg kontinensen.
K. B. G.
2026.05.22, 15:30
Frissítve: 2026.05.22, 15:47

A kínai autógyártók már az európai elektromosautó-piac több mint 15 százalékát meghódították a múlt hónapban, miután a kontinens vásárlói egyre szívesebben választják a megfizethető kínai márkákat.

A kínai autógyártók a hazai árverseny elől menekülnek Európa felé / Fotó: Ringo Chiu / Shutterstock

A kínai autógyártók egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az európai piacból

A Dataforce adatai szerint a múlt hónapban a kínai márkák, mint a Szegeden gyárat építő BYD, vagy a spanyolországi gyárral rendelkező Chery és mások már 38 281 autót adtak el Európában – beleértve az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országait és az Egyesült Királyságot is – áprilisban, ami több mint duplája a tavalyi értéknek. Ráadásul a kínai márkák a teljes európai autópiacon is 10 százaléknál járnak a Bloomberg összefoglalója szerint.

A kínai autógyártók igyekeznek meghódítani az árérzékeny európai fogyasztókat, miután európai versenytársaik kínálatában nem igazán jelennek meg a megfizethető elektromos modellek. 

A kínai terjeszkedést a hazai brutális árháború is hajtja. A piacszerzést figyelemre méltó sebességgel érték el a kínai vállalatok, melyek 2021-ben még csak havi pár ezer autót értékesítettek az európai piacon.

Az elmúlt hónapokban pedig szaporodik az európai piacra lépő kínai márkák száma, míg például a BYD már a Denza almárkáját is teríti a piacon, megcélozva ezzel a tehetősebb vásárlókat.

A kínai vállalatok a gyártást is Európába hozzák

Az európai jelenlétet a kínai vállalatok a kontinensre hozott gyártással is segítik, akár új gyárak építésével, akár azzal, hogy európai gyártók megosztják velük kihasználatlan üzemeiket. Az egyebek mellett a Peugeot, az Opel és a Fiat márkákat birtokló Stellantis több kínai vállalattal is együttműködik, például a Leapmotorral vagy a Dongfenggel, de más autógyártók és gondolkoznak hasonló partnerségekben.

Az Európai Unió által bevezetett vámok keveset segítettek a helyzeten, bár tény, hogy a kínai márkák leginkább az unióból kilépett, és így vámokkal nem védett Nagy-Britanniában érték el a legnagyobb sikereket, ahol a Chery Jaecoo és Omoda márkái különösen népszerűek. 

Márciusban már a szigetország legnépszerűbb autója a Temus Ranger Rovernek becézett Jaecoo 7 SUV lett.

A kínai márkák térnyerését Nathan Coe, az Auto Trader Group vezérigazgatója azzal magyarázta, hogy a britek körében alacsonyabb a márkahűség, miközben kiváló autókhoz lehet jutni már havi 389 fontért (162 ezer forint), ami sokak számára vonzó.

