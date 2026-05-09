Kína ezt a pillanatot választotta – miközben Irán miatt szenved a világ, ők egyre többet adnak el
Gary Lineker mondta, a foci 22 emberes játék, amelyben a németek nyernek. A németek már rég nem nyernek a futballpályán, a világ ipari versenypályán sem, a helyüket legalábbis gazdaság téren mintha a kínaiak vették volna át. Szombati hír: miközben energiaválsággal küzd a világ és akadozások vannak a világ hajózásában, Kína exportnövekedése a vártnál is nagyobb mértékben felgyorsult.
Az export áprilisban 14,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest a kínai vámhatóság. Ez jóval meghaladta a Bloomberg által megkérdezett közgazdászok 8,4 százalékos medián várakozását, valamint a márciusi 2,5 százalékos emelkedést – jelenti a hírügynökség.
Az import még nagyobb tempóban, 25,3 százalékkal bővült, így Kína kereskedelmi többlete 84,82 milliárd dollár lett.
A háború első hónapjában, márciusban még meglepően erősen lassult a kínai export. A háború kezdetben megrázta a világkereskedelmet, de úgy tűnk, Kína hamar túljutott a hullámvölgyön.
Kínai export: az amerikaiakkal szemben egyre jobban állnak
Ugyanakkor az amerikai kereskedelmi minisztérium adatai szerint az Egyesült Államok árukereskedelmi hiánya Kínával szemben márciusban harmadik hónapja nőtt. Az USA-ba irányuló kínai szállítások áprilisban 11,3 százalékkal emelkedtek – ez 15 hónapja a leggyorsabb növekedés.
A kereskedelmi egyensúlytalanságok várhatóan központi témát jelentenek majd a jövő hétre Pekingbe tervezett Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő csúcstalálkozóján.
A kínai gyárak tavaly úgy alkalmazkodtak az Egyesült Államokkal folytatott vámháborúhoz, hogy több terméket exportáltak például Afrikába és Európába, még akkor is, ha több országban ellenállásba ütköztek a helyi gyártók védelme érdekében.
A kínai vezetés valószínűleg nem vezet be újabb gazdaságélénkítő intézkedéseket, amennyiben az export továbbra is ellenállónak bizonyul és az ipari növekedés fennmarad. Ugyanakkor az energia- és nyersanyagárak emelkedése, valamint a stagnáló belföldi fogyasztás miatt Kína sérülékennyé válhat, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik.
