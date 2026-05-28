Lecsap az EU a kínaiakra, már tesztelik Ursula von der Leyenék fegyverét – ha bejön, bármilyen fronton bevethető

Komolyan odapiszkált a morgolódó kínai oroszlán bajszának Brüsszel, az Európai Bizottság mélyvizsgálatot indított egy olyan tranzakció ügyében, amely a magyarok egyik kedvenc üzletláncának jövőjét is érinti. Peking az iráni háború kitörését követően komoly figyelmeztetést küldött az európaiaknak, hogy nagy bajba futhatnak, ha folytatják a kínaiakkal szembeni protekcionista lépéseket. A csütörtökön közzétett lépés annyiban különleges fejlemény, hogy a fegyver, amit Ursula von der Leyenék választottak, a tesztje után akár sokkal szélesebb fronton is bevethető.

A német kiskereskedelmi lánc megvásárlásának megtámadása akár egy széles frontú harc nyitánya lehet / Fotó: NurPhoto via AFP

Nagy figyelem övezte, mi is részletesen beszámoltunk róla, hogy a kínai vállalati benyomulás újabb nagy ugrásaként a JD.com online kereskedőóriás megvásárolja a Ceconomyt.

Ez egy német kiskereskedelmi vállalat, amely fizikai üzletekben és online csatornákon folytat kereskedelmi tevékenységet, elsősorban fogyasztói elektronikai cikkekre és háztartási gépekre specializálódva. Magyarországon népszerű láncuk a Media Markt, amely nálunk is már teljesen beolvasztotta a szintén jól ismert Saturn hálózatot.

Már korábban is ismert volt, hogy az Európai Bizottság vizsgálja a tranzakciót. Ez a folyamat lépett most új szakaszba az intézmény közleménye szerint, és az indoklás ebben az esetben igen fontos.

A közlemény szerint a bizottság mélyreható vizsgálatot indított annak értékelésére, hogy a külföldi támogatásokról szóló rendelet („FSR”) alapján a JD.com által tervezett Cecoomy AG felvásárlás megfelel-e az uniós szabályoknak.

A bizottságnak előzetes aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy a JD.com olyan külföldi támogatásokban részesülhetett, amelyek torzíthatják az EU belső piacát.

Az indoklás egy konkrét és egy általános okból érdekes.