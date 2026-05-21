Eldőlt: beszáll a fegyvergyártásba a német kormány, negyven százalékos részesedést akar a KNDS-ben

A német szövetségi kormány hosszas egyeztetések után döntést hozott a német–francia KNDS hadiipari konszernbe való belépésről. Berlin kezdetben 40 százalékos részesedést kíván szerezni a tankgyártóban – derült ki a dpa és az AFP hírügynökségek értesüléséből, amelyek kormányzati forrásokra hivatkoztak.

A kormány egyúttal jelezte: határozott szándéka, hogy ezt a tulajdonrészt két-három éven belül 30 százalékra csökkentse. A KNDS olyan fegyverrendszerek gyártója, mint a Leopard 2 harckocsi és a Panzerhaubitze 2000 önjáró löveg. A vállalat a Krauss-Maffei Wegmann és a francia Nexter összeolvadásával jött létre, jelenleg a Krauss-Maffei Wegmann mögötti német tulajdonoscsalád és a francia állam osztozik rajta.

A médiaértesülések szerint 20 milliárd euróra becsült cég hamarosan tőzsdére lép. Berlini kormányzati körök szerint elvárás lenne az is, hogy a francia állam is mérsékelje jelenlegi, 50 százalékos részesedését. Fontos feltételként jelölték meg, hogy a tulajdoni arányok esetleges változásától függetlenül a német és a francia fél azonos jogokkal rendelkezzen.

A vételár a tervek szerint a tőzsdei bevezetés nyitóára, az úgynevezett IPO-ár lesz, amelyen a részvényeket magán- és intézményi befektetőknek először kínálják majd fel. A tranzakcióért a szövetségi kormányon belül Katherina Reiche (CDU) gazdasági miniszter lesz felelős. A hadiipari állami szerepvállalás ötletét Boris Pistorius (SPD) védelmi miniszter vetette fel először tavaly júliusban.

Pistorius következetesen erősebb állami jelenlétet szorgalmaz a német védelmi iparban.

„Meg vagyok győződve arról, hogy szükség van ezekre az állami részesedésekre, többek között azért, hogy a know-how és a munkahelyek Németországban maradjanak" – nyilatkozta a miniszter tavaly októberben a Handelsblattnak.

Hozzátette: a kabinet valamennyi tagja tisztában van azzal, mekkora szerepet játszanak a kulcstechnológiák az ország biztonságában, ezért a kormány jelenleg mind a KNDS tankgyártót, mind a TKMS hajóépítőt vizsgálja mint lehetséges befektetési célpontot.