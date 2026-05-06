A korrupt EU-biztos naponta kétszer lottózott, most megbüntették a bankját, de nem őt magát: rá se fütyültek a jogállamra

Az új fejlemény Didier Reynders ügyében: büntetést fizet Ursula von der Leyen első európai bizottásgi elnöksége igazságügyibiztosának bankja. Közben érdekes részleteket közölt az ügyről a belga sajtó. Reynders annak idején rendszeresen Magyarországot és Lengyelországot bírálta a jogállamiság állapota miatt Brüsszelből, most hétszázezer eurónyi pénzmosással gyanúsítják. Másfél éve húzódik az ügy, amit csak akkor indítottak el, mikor lejárt a csúcsbürokrata brüsszeli biztosi mandátuma.

Korrupt EU-biztos: másfél éve folyik a vizsgálat, eddig csak az ING fizetett rá, bűnössége elismerése nélkül – Reyndersre pedig még nem bizonyították rá a pénzmosást

A friss hír a Het Nieuwsblad jelentése szerint:

Az ING Belgium peren kívüli megállapodást kötött a korábbi többszörös belga miniszter és európai biztos, Didier Reynders állítólagos pénzmosási gyakorlataival kapcsolatos ügyben – közölte kedden a brüsszeli ügyészség.

A bank ezért 1,6 millió eurót fizetett (580 millió forintot). A megállapodás azt követően született, hogy a Nemzeti Bank 2025 áprilisában feljelentést tett az ING Belgium ellen, lehetséges pénzmosásban való közreműködés miatt. Reynders ellen már az előző év decemberében indult vizsgálat, alighogy letette EU-biztosi posztját.

Az 1,6 milliós büntetés a jelentés szerint – amit az ügyészség javasolt és a pénzintézet elfogadott – a pénzmosás esetében kiszabható maximális összeg, ugyanakkor kevesebb mint a bank tavalyi nettó profitjának 0,2 százaléka. A bank fizetett, de azt nem ismerte el, hogy bűnös.

Az ING Belgium – korrekciós intézkedéseket tanúsítva, ugyanakkor anélkül, hogy ez bűnösségének elismerését jelentené – elfogadta ezt

– áll a flamand lap szerint a közleményben, amely hozzáteszi: „Mivel a bank azóta megfizette a javasolt összeget, az ellene folyó eljárásokat megszüntették.”

A brüsszeli álszentség csimborasszója – a politikus, aki végig minket vádolt a jogállamiság megsértésével, most korrupció miatt felel tetteiért

A korrupt EU-biztos és a 779 e-lottó tranzakció: nem jelentették

A brüsszeli ügyészség vizsgálatot indított az ING Belgium ellen annak megállapítására is, hogy a bank miért nem jelentette Didier Reynders 245 készpénzbefizetését és 779 e-lottó tranzakcióját, amelyek összértéke 1 038 991,35 euró volt, a Pénzügyi Információfeldolgozó Egységnek 2023. december 21. előtt – folytatja a Het Nieuwsblad.