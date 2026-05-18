Deviza
EUR/HUF360,62 -0,11% USD/HUF309,41 -0,46% GBP/HUF415,97 +0,54% CHF/HUF394,17 -0,16% PLN/HUF85,03 +0,06% RON/HUF69,23 -0,15% CZK/HUF14,84 -0,02% EUR/HUF360,62 -0,11% USD/HUF309,41 -0,46% GBP/HUF415,97 +0,54% CHF/HUF394,17 -0,16% PLN/HUF85,03 +0,06% RON/HUF69,23 -0,15% CZK/HUF14,84 -0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 046,37 +0,27% MTELEKOM2 546 +1,43% MOL4 034 +1,05% OTP41 080 -0,05% RICHTER12 450 -1,11% OPUS313,5 +2,12% ANY8 020 +1,01% AUTOWALLIS152 +2,01% WABERERS4 660 0% BUMIX9 377,83 +0,93% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 836,6 +0,79% BUX132 046,37 +0,27% MTELEKOM2 546 +1,43% MOL4 034 +1,05% OTP41 080 -0,05% RICHTER12 450 -1,11% OPUS313,5 +2,12% ANY8 020 +1,01% AUTOWALLIS152 +2,01% WABERERS4 660 0% BUMIX9 377,83 +0,93% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 836,6 +0,79%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Pakisztán
iráni konfliktus
békejavaslat
Hormuzi-szoros
közel-keleti válság
katonai mozgósítás
Egyesült Államok
olajár
dróntámadás

Megjött a békejavaslat, maradt a puskaporos hordó: most dőlhet el, hogy lezárul-e a közel-keleti válság – mindenki Washingtonra figyel

Bár papíron életben van az iráni–amerikai tűzszünet, a háttérben már újabb katonai forgatókönyveket készítenek elő. Pakisztán közben egyszerre próbál közvetítő és katonai szövetséges lenni a forrongó Közel-Keleten.
VG
2026.05.18, 18:02
Frissítve: 2026.05.18, 18:26

Pakisztán egy új iráni békejavaslatot adott át az Egyesült Államoknak, ám a Közel-Keleten továbbra is óriási a háborús feszültség. Az energiaválság továbbra sem enyhül, a régiót katonai mozgósítások és dróntámadások tartják terrorban, miközben Donald Trumpnak egyre fogy a türelme a törékeny tűzszünet alatt.

iráni háború amerikai hadihajó hormuzi-szoros közel-kelet
Teherán új feltételekkel próbálná lezárni a közel-keleti háborút és az energiaválságot, de Washington és Irán továbbra sem tud megegyezni a legfontosabb kérdésekben / Fotó: AFP

Pakisztán újabb diplomáciai lépést tett az iráni–amerikai konfliktus lezárása érdekében: Iszlámábád ismét átadta Washingtonnak Irán módosított békejavaslatát. A részleteket hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, de a Reutersnek nyilatkozó pakisztáni források szerint a felek között továbbra is óriásiak az ellentétek, és „nincs sok idő” a megállapodásra.

Rezeg a léc a Közel-Keleten

A hat hete tartó törékeny tűzszünet azután jött létre, hogy amerikai és izraeli légi csapások érték Iránt. A harcok ugyan visszafogottabbá váltak, de a helyzet továbbra is rendkívül feszült.

Donald Trump amerikai elnök hétvégén már úgy fogalmazott a közösségi médiában, hogy a tűzszünet „lélegeztetőgépen van”, és Iránnak gyorsan lépnie kell, ha nem akarja, hogy a harcok újrainduljanak.

Közben a Bloomberg értesülései alapján Washington maga is egy fontos, de részleges engedményt ajánlhatott fel Teheránnak: az Egyesült Államok ideiglenesen enyhítené az iráni olajexportot sújtó szankciókat, amíg megszületik egy végleges békemegállapodás. Ez kulcsfontosságú követelése Iránnak, amely az olajeladások újraindítását és a Hormuzi-szoros megnyitását is a megállapodás feltételéül szabná.

A hírre azonnal reagáltak a piacok: az olajárak csökkentek, miután korábban újabb emelkedés indult a közel-keleti támadások miatt. 

A Brent ára azonban így is 109 dollár körül mozgott hordónként, miközben a befektetők továbbra is attól tartanak, hogy az energiaválság újabb inflációs hullámot indíthat el világszerte.

Washington továbbra is azt követeli Teherántól, hogy számolja fel nukleáris programját és szüntesse meg a Hormuzi-szoros blokádját. Ez a tengeri útvonal kulcsszerepet játszik a világ energiaellátásában, hiszen a globális olaj- és LNG-szállítás jelentős része itt halad át.

Irán ezzel szemben háborús kártérítést, befagyasztott pénzügyi eszközeinek felszabadítását, az amerikai kikötői blokád megszüntetését, valamint a térségben zajló harcok leállítását követeli. Teherán ragaszkodik ahhoz is, hogy bizonyos ellenőrzést megtarthasson a Hormuzi-szoros hajóforgalma felett.

Iráni háború: patthelyzet alakult ki, rövid távon nincs esély a rendezésre, még súlyosabb olajválság következhet be

Teherán és Washington is befeszült, az amerikai elnök visszahívta tárgyalódelegációját. Az iráni háború elhúzódik, rosszabb esetben tovább eszkalálódik, miután Izrael ismét Libanont támadja.

A hétvégén kiszivárgott információk szerint az amerikai fél öt fő feltételt szabott a békemegállapodáshoz. Ezek között szerepelhet

  • az iráni dúsított urán átadása az Egyesült Államoknak;
  • míg Washington állítólag nem vállalna háborús jóvátételt
  • és csak az iráni befagyasztott vagyon kisebb részét oldanák fel.

A feszültséget tovább növelték az elmúlt napokban végrehajtott dróntámadások. Az Egyesült Arab Emírségek szerint egy drón tüzet okozott a Barakah atomerőmű egyik létesítményében. 

Bár radioaktív szivárgás nem történt, a támadás komoly riadalmat keltett a térségben. 

Abu-Dzabi „terrorista akciónak” nevezte az incidenst, amely szerintük veszélyes eszkalációt jelent.

Szaúd-Arábia közben három drón megsemmisítéséről számolt be, amelyek Irak irányából érkeztek. Több, Irán által támogatott milícia működik az országban, de Teherán hivatalosan nem kommentálta a támadásokat.

Mindenki veszít az iráni háborún

A konfliktus elhúzódása pedig egyre nagyobb nyomást gyakorol a világgazdaságra, elemzők szerint pedig a Hormuzi-szoros körüli káosz hamarosan minden idők egyik legsúlyosabb energiaellátási válságává válhat. 

A magas energiaárak különösen érzékenyen érinthetik Donald Trumpot is, aki novemberben kulcsfontosságú félidős választások elé néz. A Fehér Házban attól tartanak, hogy az emelkedő üzemanyagárak és az elhúzódó közel-keleti konfliktus politikailag is komoly károkat okozhat a republikánusoknak.

Közben Pakisztán nem csak közvetítőként aktív. A Reuters értesülései szerint Iszlámábád mintegy 8000 katonát, vadászgépeket, drónokat és kínai gyártmányú HQ-9 légvédelmi rendszereket telepített Szaúd-Arábiába egy tavaly aláírt védelmi megállapodás alapján. 

A hivatalos magyarázat szerint a pakisztáni erők elsősorban kiképzési és tanácsadói feladatokat látnak el, de a telepítés mérete alapján ennél jóval komolyabb katonai szerepről lehet szó.

A helyzetet így tovább bonyolítja, hogy Pakisztán egyszerre próbál békeközvetítőként fellépni Irán és az Egyesült Államok között, miközben látványosan erősíti Szaúd-Arábia katonai védelmét.

Ezt már nem biztos, hogy kibírja a világ: óriási olajüzletet köthet Kína és Amerika, alig fog maradni másoknak – Trump és Hszi átlép a Hormuzi-szoroson

A világ legnagyobb olajimportőre és termelője megállapodásra juthat. Az olajpiac egyensúlyba hozásában nagy szerepe volt a felpörgő amerikai exportnak és a csökkenő kínai importnak.

 

Energiaválság

Energiaválság
1586 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu