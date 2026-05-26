Újraindul a varsói gyors: elbukott Magyar Péter lengyel szövetségese Krakkóban, amiután nagy bajban lehet Donald Tusk – most ebben bízhat Orbán Viktor

Elsöprő többséggel leváltotta Krakkó polgármesterét a város lakossága a hétvégén tartott helyi népszavazáson, ami akár Donald Tusk lengyel miniszterelnök jövőjére is hatással lehet.

Magyar Péter (balra) nemrég Karol Nawrockinál tett látogatást Varsóban, miközben Krakkó városa eladósodott a Nawrocki kormányzat alatt / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Nagyon kikapott a Polgári Platform Krakkóban

A krakkói városi népszavazási bizottság hivatalos adatai szerint a polgármester leváltásáról szóló voksoláson 29,99 százalékos volt a részvétel, ami meghaladta a szükséges 26,98 százalékos küszöböt, így az eredmény érvényesnek számít. Az exit poll korábban ennél magasabb, 33,4 százalékos részvételt jelzett, és azt mutatta, hogy

a szavazók 97,8 százaléka támogatta Miszalski menesztését.

A népszavazáson a városi közgyűlés feloszlatásáról is dönthettek a krakkóiak, ez azonban nem járt sikerrel. A hivatalos adatok szerint ebben a kérdésben nem lett meg a szükséges részvételi küszöb. A testületben a Polgári Koalíció és az Új Baloldal rendelkezik többséggel. Aleksander Miszalski a Polgári Koalíció politikusaként, 2024-ben lett Krakkó polgármestere.

A népszavazási kezdeményezést krakkói aktivisták indították el januárban, márciusig pedig közel 134 ezer helyi lakos támogatta aláírásával. A referendumot élénk, országos figyelmet kiváltó kampány előzte meg. Miszalski a kampány során politikája módosítását ígérte, és arra kérte a krakkóiakat, hogy ne vegyenek részt a népszavazáson. A polgármesterrel szembeni kifogások között több ügy is szerepelt:

valaki a választási ígéretek be nem tartását,

a város eladósodását,

a városi cégek irányítását

és a nepotizmust rótta fel.

A szervezők emellett a Jacek Majchrowski utáni hivatali átadás-átvételt követő audittal és a városvezetés működésével kapcsolatban is kritikákat fogalmaztak meg. Az exit poll szerint a Miszalski ellen voksolók legfontosabb indoka a tiszta közlekedési zóna bevezetése volt, amire a megkérdezettek 28,3 százaléka hivatkozott. A városi cégek irányítását és a nepotizmust 14,3 százalék nevezte meg fő problémaként. A további okok között szerepeltek a növekvő megélhetési költségek, a város fejlődési irányának általános megítélése, a tömegközlekedési jegyárak emelése, a be nem tartott választási ígéretek, a munkaerőpiaci helyzet romlása és a változások lassú üteme is.