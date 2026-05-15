Kuba előtt elhúzta Donald Trump a mézesmadzagot – keserű szájíz marad utána
Szorul az amerikai hurok Kuba körül, a szigetország olyan katasztrofális helyzetben van, hogy a kommunista vezetés már késznek mutatkozik Washington százmillió dolláros segélycsomagjának elfogadására – aminek azonban nagy ára lesz. Nem sok jót jelent, hogy Nicolas Maduro elnökhöz hasonlóan az egykori kubai vezető, Raul Castro ellen is vádemelést fontolgatnak az Egyesül Államokban.
Kuba a hét közepén teljesen kifogyott a dízelből és a fűtőolajból az amerikai olajblokád következtében, így az elmúlt évtizedek legsúlyosabb gördülő áramszünetei alakultak ki.
Donald Trump elnök január óta megfosztotta a szigetországot a hagyományos venezuelai és mexikói olajforrásoktól, így az idén egyetlen szállítmány érkezett csupán egyetlen orosz tankeren, valamint minimális mennyiségű üzemanyag az Egyesült Államokból, kizárólag a magánszektor számára.
A súlyos energiahiány tovább súlyosbította az egyébként is katasztrofális gazdasági helyzetet,
és romba döntötte a turizmust is, amely Kuba utolsó mentsvára volt.
Az amerikai olajblokád okozza Kuba végső összeomlását
Bár a végső összeomlást az amerikai olajblokád okozza, az Egyesült Államok kész százmillió dolláros humanitárius segély adni a szigetországnak, és Bruno Rodriguez külügyminiszter szerint Havanna fontolgatja, hogy elfogadja azt.
A Reuters tudósítása szerint azonban hangsúlyozta, hogy a segítségnek nem lehetnek feltételei. „Reméljük, hogy az ajánlatnak nincs politikai háttere, nem próbálják kihasználni az ostrom alatt álló nép nehézségeit és szenvedését” – írta a közösségi médiában.
Ez hiú remény. Havannában tárgyalt csütörtökön John Ratcliffe, a CIA igazgatója kubai partnerével és a belügyminiszterrel, de a találkozón a BBC tudósítása szerint részt vett az a Raúl Rodriguez Castro is, aki a volt kubai elnök unokája és akit állítólag Washingtonban kiszemeltek az ország új vezetőjének.
A találkozó után nevük elhallgatását kérő CIA-tisztviselők azt mondták a CBS Newsnak, hogy Radcliffe személyesen adta át Trump elnök üzenetét a kubai vezetőknek:
Washington kész bővíteni a gazdasági és biztonsági együttműködést Kubával – ha Havanna „alapvető változásokat hajt végre”.
Ennek érdekében egyébként a kubai kormányzat már rá is kényszerült az első lépések megtételére, megnyitná hanyatló gazdaságát az Egyesült Államokban és más országokban élő diaszpóra előtt, lehetővé tenné a számukra, hogy
- vállalkozásokat alapítsanak
- és ingatlanokat vásároljanak.
Havanna szerint inkább oldják fel a szankciókat
A brit hírügynökség jelentése szerint az amerikaiak előbb a múlt héten privát csatornákon keresztül, majd a héten hivatalosan is felajánlották a százmilliós anyagi segítséget, valamint ingyenes és gyors műholdas internetkapcsolatot az átfogó reformokért cserében.
Miguel Diaz-Canel elnök azonban „következetlennek és paradoxnak” nevezte az ajánlatot, hozzátéve, hogy
Washington többet is tehetne Kuba megsegítéséért, ha egyszerűen feloldaná a szankciókat.
Diaz-Canel elismerte, hogy a helyzet „különösen feszültté” vált az országban. „Ennek a drámai romlásnak egyetlen oka van: a népirtó energiablokád, amelynek az Egyesült Államok aláveti az országunkat, irracionális vámokkal fenyegetve minden olyan nemzetet, amely üzemanyaggal lát el minket” – írta a közösségi oldalán.
Vádemelés Raúl Castro ellen?
A helyzetet ráadásul tovább élezi majd, ha az amerikai igazságügyi minisztérium vádat emel Raúl és Fidel Castro ellen a Brothers to the Rescue nevű humanitárius csoport repülőgépének 1996-os lelövése miatt.
A vádemelésről a CBS News értesült, a hírt egyelőre nem erősítette meg az igazságügyi tárca, de ahhoz esküdtszéki jóváhagyás szükséges.
Ennek azért van jelentősége, mert Nicolas Maduro venezuelai elnököt kálváriája is így kezdődött, egy manhattani esküdtszék emelt ellene vádat 2020-ban kábítószerekkel kapcsolatban – ez vezetett az őrizetbe vételéhez és Egyesült Államokba szállításához, ami nem sok jót vetít előre a 94 éves Raúl Castro számára, aki hivatalosan 2021-ben távozott a hatalomból, de ma is az ország egyik legerősebb emberének tartják.