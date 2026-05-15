Kuba előtt elhúzta Donald Trump a mézesmadzagot – keserű szájíz marad utána

Szorul az amerikai hurok Kuba körül, a szigetország olyan katasztrofális helyzetben van, hogy a kommunista vezetés már késznek mutatkozik Washington százmillió dolláros segélycsomagjának elfogadására – aminek azonban nagy ára lesz. Nem sok jót jelent, hogy Nicolas Maduro elnökhöz hasonlóan az egykori kubai vezető, Raul Castro ellen is vádemelést fontolgatnak az Egyesül Államokban.

Kuba a hét közepén teljesen kifogyott a dízelből és a fűtőolajból az amerikai olajblokád következtében, így az elmúlt évtizedek legsúlyosabb gördülő áramszünetei alakultak ki.

Donald Trump elnök január óta megfosztotta a szigetországot a hagyományos venezuelai és mexikói olajforrásoktól, így az idén egyetlen szállítmány érkezett csupán egyetlen orosz tankeren, valamint minimális mennyiségű üzemanyag az Egyesült Államokból, kizárólag a magánszektor számára.

A súlyos energiahiány tovább súlyosbította az egyébként is katasztrofális gazdasági helyzetet,

és romba döntötte a turizmust is, amely Kuba utolsó mentsvára volt.

Az amerikai olajblokád okozza Kuba végső összeomlását

Bár a végső összeomlást az amerikai olajblokád okozza, az Egyesült Államok kész százmillió dolláros humanitárius segély adni a szigetországnak, és Bruno Rodriguez külügyminiszter szerint Havanna fontolgatja, hogy elfogadja azt.

A Reuters tudósítása szerint azonban hangsúlyozta, hogy a segítségnek nem lehetnek feltételei. „Reméljük, hogy az ajánlatnak nincs politikai háttere, nem próbálják kihasználni az ostrom alatt álló nép nehézségeit és szenvedését” – írta a közösségi médiában.

Ez hiú remény. Havannában tárgyalt csütörtökön John Ratcliffe, a CIA igazgatója kubai partnerével és a belügyminiszterrel, de a találkozón a BBC tudósítása szerint részt vett az a Raúl Rodriguez Castro is, aki a volt kubai elnök unokája és akit állítólag Washingtonban kiszemeltek az ország új vezetőjének.

A találkozó után nevük elhallgatását kérő CIA-tisztviselők azt mondták a CBS Newsnak, hogy Radcliffe személyesen adta át Trump elnök üzenetét a kubai vezetőknek:

Washington kész bővíteni a gazdasági és biztonsági együttműködést Kubával – ha Havanna „alapvető változásokat hajt végre”.

Ennek érdekében egyébként a kubai kormányzat már rá is kényszerült az első lépések megtételére, megnyitná hanyatló gazdaságát az Egyesült Államokban és más országokban élő diaszpóra előtt, lehetővé tenné a számukra, hogy

vállalkozásokat alapítsanak

és ingatlanokat vásároljanak.

Havanna szerint inkább oldják fel a szankciókat

A brit hírügynökség jelentése szerint az amerikaiak előbb a múlt héten privát csatornákon keresztül, majd a héten hivatalosan is felajánlották a százmilliós anyagi segítséget, valamint ingyenes és gyors műholdas internetkapcsolatot az átfogó reformokért cserében.