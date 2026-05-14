Drámai a helyzet Kubában: a szigetország kifogyott az üzemanyagból, 22 órája nincs áram Havannában

A teljes üzemanyaghiány miatt az elmúlt évtizedek legsúlyosabb áramválságával küzd Kuba. A kormány szerint elfogytak a dízel- és fűtőolaj-tartalékok, a villamosenergia-hálózat pedig kritikus állapotban van. Havanna egyes részein már napi 20-22 órás áramszünetek vannak, az országot pedig élelmiszer-, gyógyszer- és üzemanyaghiány is sújtja. A kubai vezetés szerint ez a helyzet amerikai olajblokád és a megdrágult világpiaci beszerzések miatt alakult ki.
VG/MTI
2026.05.14, 06:43
Frissítve: 2026.05.14, 06:50

Kuba teljesen kifogyott a dízelből és a fűtőolajból az Egyesült Államok által bevezetett olajblokád következtében - közölte szerdán Vicente de la O Levy kubai energiaügyi és bányászati miniszter. A kialakult helyzet miatt Havannában az elmúlt évtizedek legsúlyosabb gördülő áramszünetei alakultak ki.

Kuba fővárosának egyes részein már napi 20-22 órás áramszünetek vannak /Fotó: AFP

A miniszter az állami médiában úgy fogalmazott: 

egyáltalán nincs üzemanyagunk és dízelünk, a nemzeti villamosenergia-hálózat pedig kritikus állapotban van, tartalékok nélkül.

A főváros egyes negyedeiben napi 20-22 órás áramszünetek vannak, miközben az országot már így is súlyos élelmiszer-, üzemanyag- és gyógyszerhiány terheli. A kubai villamosenergia-rendszer jelenleg kizárólag hazai kitermelésű nyersolajra, földgázra és megújuló energiaforrásokra támaszkodik.

A miniszter szerint Kuba az elmúlt két évben 1300 megawattnyi naperőművi kapacitást telepített, de az üzemanyaghiány miatti hálózati instabilitás jelentősen rontja ezek hatékonyságát.

A miniszter közölte: Havanna továbbra is tárgyal üzemanyagimportokról, ugyanakkor az amerikai-izraeli-iráni konfliktus miatt emelkedő világpiaci olaj- és szállítási költségek tovább nehezítik a beszerzéseket.

Mexikó és Venezuela - Kuba korábbi fő olajszállítói - Donald Trump amerikai elnök januári rendelete óta nem küldött üzemanyagot a szigetországba. Trump vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek olajat exportálnak Kubának.

A Reuters szerint december óta mindössze egyetlen nagyobb tanker, az orosz zászló alatt közlekedő Anatoly Kolodkin szállított nyersolajat Kubába, ami áprilisban csak átmeneti enyhülést hozott.

Az ENSZ emberi jogi szakértői a múlt héten jogellenesnek nevezték az amerikai üzemanyagblokádot, arra figyelmeztetve, hogy az akadályozza a kubai lakosság fejlődéshez, valamint az élelmiszerhez, az egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz és az ivóvízhez való jogát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
