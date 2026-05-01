Rémálom: az 50 legforróbb város mind egy országban van, energiakatasztrófa küszöbére kerültek

Az indiai hőhullám olyan szintre erősödött, amely már nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági és energetikai válságot is előrevetít: a világ ötven legforróbb városa egyetlen országban koncentrálódott, miközben az áramhálózat a túlterhelés határán működik. A helyzet különösen kritikus, mert a nyári monszun csak júniusban érkezik, addig pedig a hőség tovább fokozódhat.

Az adatok szerint április végén a világ ötven legmelegebb települése mind Indiában volt, ami jól mutatja a helyzet súlyosságát. A legforróbb város, Banda, nappal 46-47 Celsius-fokos csúcsot ért el, de ami igazán rendkívüli, hogy az éjszakai minimum is 34-35 fok körül alakult – ez már Európában önmagában hőhullámnak számítana. A tartósan magas éjszakai hőmérséklet különösen megterheli a lakosságot, mivel nincs lehetőség természetes lehűlésre.

A hőség nemcsak az embereket, hanem az infrastruktúrát is próbára teszi – írja a Bloomberg.

Az áramfogyasztás rekordokat dönt, mivel a lakosság és a vállalatok éjjel-nappal működtetik a hűtőberendezéseket.

Ez az energiaigény olyan szintre nőtt, hogy az ország több régiójában már áramkimaradások jelentkeztek.

A helyzetet tovább súlyosbítja az energiaellátás bizonytalansága. India a közel-keleti konfliktusok miatt nehezebben jut hozzá kőolajhoz, cseppfolyósított földgázhoz és háztartási gázhoz, ami szűkíti az ellátási lehetőségeket. Különösen az éjszakai időszak problémás, amikor a napenergia – amely az energiamix jelentős részét adja – kiesik a rendszerből.

Az ország ugyan jelentős erőművi kapacitással rendelkezik, de ez nem minden esetben áll rendelkezésre. Több mint 20 gigawattnyi szén- és atomerőművi kapacitás állt le karbantartás miatt, ami tovább növeli a kockázatokat. Az éjszakai áramhiány már elérte az 5,4 gigawattot, ami több millió háztartás ellátásának felel meg.

A klímaváltozás sem segíti a helyzetet

A klímaváltozás hatása is egyre egyértelműbb. A szakértők szerint különösen az éjszakai hőmérsékletek emelkednek tartósan, ami hosszabb távon még nagyobb mértékben terheli az energiarendszert. A felhős időszakok ráadásul bent tartják a meleget, tovább rontva a helyzetet.