Szinte arcába robbant az új rakétája, ilyet még Elon Musk sem látott: a világ másik leggazdagabb embere csúnyán pórul járt – videó
Látványos és kellemetlen kudarcba fulladt Jeff Bezos űrvállalatának egyik legfontosabb tesztje: a Blue Origin új rakétája a floridai indítóálláson robbant fel egy hajtóműpróbán. A hatalmas tűzgömbbé váló rakétáról készült felvételek gyorsan bejárták a közösségi médiát, miközben a vállalat kénytelen volt újabb vizsgálatot indítani egy olyan időszakban, amikor éppen fel akarta gyorsítani a versenyt Elon Musk SpaceX-ével. Érdekes látni, hogyan verseng az űr meghódításáért a világ két leggazdagabb embere.
A baleset helyi idő szerint este kilenc óra körül történt a floridai Cape Canaveral űrközpontban. A rakéta egy úgynevezett hot fire teszten vett részt, amelynek során a hajtóműveket még a földön, az indítóálláshoz rögzítve próbálják ki a tényleges start előtt. A Blue Origin közleménye szerint a teszten rendellenesség történt, amely végül robbanáshoz vezetett. A vállalat hangsúlyozta, hogy
a személyzet minden tagja biztonságban van, senki sem sérült meg, és a környező lakosságot sem fenyegette veszély.
Jeff Bezos, az Amazon alapítója és a Blue Origin tulajdonosa később azt közölte, hogy egyelőre nem tudják pontosan, mi okozta a balesetet. A dollármilliárdos szerint azonban a fejlesztési program folytatódik.
„Nehéz nap volt, de újjáépítünk mindent, amit szükséges, és visszatérünk a repülésekhez” – idézte Bezost a BBC.
A kudarc különösen érzékenyen érintheti a Blue Origint, mert a vállalat az elmúlt években jelentős erőforrásokat fordított arra, hogy felzárkózzon a SpaceX mögé az űripari versenyben. A Bezos-cég legfontosabb fejlesztése a New Glenn hordozórakéta, amelyet a nagy tömegű műholdak és jövőbeli holdprogramok kiszolgálására szánnak.
Alig egy hónappal ezelőtt az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) már vizsgálatot rendelt el egy másik Blue Origin-küldetés után, amikor a vállalat nem tudta a tervezett pályára állítani az AST SpaceMobile műholdját. Bár a rakéta elérte az űrt, a küldetés nem teljesítette maradéktalanul a kitűzött célokat.
Pedig a cég tavaly még fontos mérföldkőhöz érkezett. A New Glenn rakéta első sikeres indításával a Blue Origin bebizonyította, hogy képes nagy teherbírású hordozórakétát működtetni, és első alkalommal sikeresen vissza is hozta az újrahasznosítható gyorsítórakétát.
A mostani incidens emlékeztet arra, hogy az űripar továbbra is az egyik legkockázatosabb technológiai terület. Jared Isaacman, a NASA vezetője is arra figyelmeztetett, hogy
az új generációs hordozórakéták fejlesztése rendkívül összetett feladat, még a legnagyobb szereplők sem tudják elkerülni a látványos kudarcokat.
Gazdasági szempontból az eset azért is fontos, mert a következő években több százmilliárd dolláros piac épülhet az űripari szolgáltatásokra, a műholdas kommunikációra és a holdprogramokra. Ebben a versenyben jelenleg Elon Musk SpaceX-e számít egyértelmű piacvezetőnek, de Jeff Bezos hosszú ideje azon dolgozik, hogy a Blue Origin is meghatározó szereplővé váljon. A mostani robbanás várhatóan hónapokkal is visszavethet bizonyos fejlesztéseket, miközben a SpaceX tovább növelheti előnyét a kereskedelmi űrversenyben.
Videó a rakéta felrobbanásáról:
Idén jöhet a nagy áttörés a globális űrverseny végjátékában
Miközben a Blue Origin most egy látványos kudarccal került a figyelem középpontjába, 2026 még így is fordulópont lehet a globális űrversenyben. A NASA már megvalósította az idei nagy tervet: az Artemis-program keretében négy űrhajóssal megkerülte a Holdat. A program végső célja a tényleges holdra szállás, amelyet jelenleg 2028-ra terveznek, de ehhez kulcsfontosságú lesz a SpaceX Starship rendszerének megbízhatósága.
A NASA egyre tudatosabban épít több szereplőre, ezért Jeff Bezos cége is stratégiai pozícióba került a Blue Moon holdkomp fejlesztésével,
amely a későbbi Artemis-küldetésekben kaphat szerepet. A következő hónapokban ezért nem az lesz a kérdés, hogy a Blue Origin képes-e egy-egy rakétát felbocsátani, hanem hogy tartósan bizonyítani tudja-e a rendszeres és biztonságos működést.
Közben Kína is gyorsítja holdprogramját: a Csang’e–7 küldetés a Hold déli pólusán kutathat vízjég után, ami a jövőbeli állandó bázisok egyik legfontosabb erőforrása lehet. Oroszország ezzel párhuzamosan egyre inkább kínai együttműködésre támaszkodik, miután saját holdprogramja jelentős késéseket szenvedett. Az évtized végére így nemcsak a SpaceX és a Blue Origin versenye dőlhet el, hanem az is, hogy az Egyesült Államok vagy a kínai–orosz blokk szerzi meg az első tartós jelenlétet a Hold stratégiai jelentőségű déli pólusán.