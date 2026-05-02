A Spirit Airlines vezetése hónapok óta igyekezett forrásokat találni a szorult helyzetben lévő vállalat működéséhez. Már annak a lehetősége is felmerült, hogy az amerikai állam nyújthat segítséget a fapados légitársaságnak, ám a tárgyalások kudarcba fulladtak.

Eddig bírták, csődbe ment a fapados légitársaság: mától az összes járatát törölték, az ügyfélszolgálat elérhetetlen – egyetlen ember mentheti meg a Földön

Donald Trump úgy fogalmazott, hogy az amerikai kormány csak akkor hajlandó pénzügyi mentőövet biztosítani, amennyiben az egy „jó üzlet”, ebben pedig az elnök úgy tűnik egyáltalán nem biztos.

Fapados légitársaság csődben, az olajválság sem segített

Az amerikai diszkont légitársaság bejelentette, hogy négy évtized után leállítja járatait, miután hitelezői nem tudtak megállapodni egy 500 millió dolláros állami mentőcsomag részleteiről:

Mély csalódottsággal tudatjuk, hogy 2026. május 2-án a Spirit Airlines azonnali hatállyal megkezdte működésének rendezett felszámolását

− olvasható a vállalat honlapján közzétett közleményben, amiben felhívják a figyelmet arra is, hogy minden járat törlésre került, az ügyfélszolgálat pedig nem érhető el többé.

A tárgyalások azért szakadtak meg, mert a kötvénytulajdonosok ellenezték, hogy a javasolt állami hitel megelőzze követeléseiket a vállalat adósságstruktúrájában. Ennek következtében nem született megállapodás a Fehér Ház és a Spirit tanácsadói között, a pénz pedig elfogyott.

A Trump-kabinet korábban megerősítette a hírt, miszerint az állam hajlandó akár 500 millió dollárt is befektetni a légitársaságba annak érdekében, hogy finanszírozza a Spirit kilépését a csődeljárásból, amely 2024 novemberében indult. A tervek szerint a vállalat pénzügyi helyzetének 2025-re stabilizálódni kellett volna, de a sorozatos reformok és átalakítások ellenére ez nem sikerült.

Amennyiben a kormány befektetővé válna, akkor ez azt jelentené, hogy részesedét szerezne a magánvállalatban, ám a megállapodás nem született meg, mivel annak előfeltétele volt, hogy a Spirit hitelezői:

vagy megállapodnak az állammal,

vagy az államnak azonnal ki kellett volna fizetni a vállalt összes adósságát, ami megközelítőleg 3 milliárd dollárt jelent.

A hitelezők eltérő álláspontot képviseltek, a 275 millió dolláros, elsőbbségi, forgó hitelkeret birtokosa a Citigroup például hajlandó lett volna jóváhagyni a mentőcsomagot. Ezzel szemben a Spirit kötvénytulajdonosainak nagyobb csoportja inkább a vállalat eszközeinek felszámolását részesítette előnyben az átszervezéssel szemben.