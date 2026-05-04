Őrületes bajban a légitársaságok, ezerszámra törlik a járatokat - mindenki tájékozódjon, mielőtt útnak indul

A globális légitársaságok az elmúlt két hétben 2 millió ülőhelyet vágtak ki a májusi menetrendjükből, mivel egyre nő az aggodalom az elkövetkező hetek üzemanyag-ellátása miatt.

Csak májusban kétmillió utashelyet voltak kénytelenek törölni a légitársaságok / Fotó: Heiko Becker

A Cirium nevű elemzőcég adatai szerint több ezer járatot töröltek, és számos útvonalon kisebb vagy üzemanyag-hatékonyabb repülőgépekre álltak át, hogy spóroljanak az üzemanyaggal a várható ellátási zavarok előtt.

A február végén kirobbant iráni háború kezdete óta a repülőgép-üzemanyag ára megduplázódott, ami jegyáremelésre kényszerítette a légitársaságokat.

Eközben a Perzsa-öböl repülőtereinek lezárása — amelyek az európai–ázsiai utak egyharmadát biztosították — súlyos zavarokat okozott a globális utazásban. Az öböl menti légitársaságok, köztük az Emirates, az Etihad és a Qatar — amelyek járatai még mindig a konfliktus első heteiben történt leállások után éledeznek — átrendezték májusi menetrendjüket, járattörlésekkel együtt.

Az összes légitársaság által kínált ülőhelyek száma májusra 132 millióról 130 millióra csökkent április közepe és vége között.

A nemzetközi légitársaságok — a British Airways-től és a Unitedtől a China Airig és a japán ANA-ig — szintén jelentős kapacitáscsökkentést vagy -átrendezést hajtottak végre, hogy enyhítsék a globális légi közlekedés szűk keresztmetszeteit.

Egyetlen európai légitársaság sem küld gépet Ázsiába, hogy az öböl térségéből érkező keresletet kiszolgálja, majd ott ragadjon üzemanyag nélkül

— kommentálta a helyzetet a Financial Timesnak John Strickland légiközlekedési elemző. „A kerozin ára mindig is ingadozott, de pályafutásom során még soha nem merült fel tényleges hiány veszélye” - érzékeltette a helyzet súlyosságát.

Döbbenten állnak a helyzet előtt a légitársaságok

Az Air France közölte: a repterek arra kérték, hogy ne indítson extra járatokat Szingapúrba vagy Tokió Haneda repülőterére, mivel az ázsiai átszálló központok igyekeznek korlátozni az üzemanyag-felhasználást.

Ezt a régiót érintette legsúlyosabban az ellátási zavar, mivel nagymértékben függ a Hormuzi-szorosból származó üzemanyagtól, amely gyakorlatilag leállt az iráni támadások veszélye és az amerikai haditengerészeti blokád miatt.

„Az üzemanyagellátás szakadozása jelentős egyensúlytalanságot okozott a globális utazási kínálat és kereslet között” — mondta Ben Smith, az Air France-KLM vezérigazgatója.

„Az üzemanyag ára és a kereslet sokkal meghatározóbbá vált” — mondta Bum-ho Kim, a szöuli Incheon repülőtér megbízott vezérigazgatója. „Minden lehetséges megoldást keresünk az utasok számára.” Vietnám már be is vezetett bizonyos üzemanyag-racionalizálást.

A Lufthansa törölte a legtöbb járatot

A japán légitársaságok profitáltak az európai kereslet növekedéséből, ugyanakkor figyelmeztettek a jelentősen megemelkedett üzemanyagköltségekre.

Az ANA közölte, hogy jövő márciusig további 650 millió fontot költ üzemanyagra,

a Japan Air szerint nyeresége egyötödével csökken a magasabb költségek miatt.

Az amerikai Delta Air Lines hálózatának 3,5 százalékát csökkentette a második negyedévben az üzemanyag-megtakarítás érdekében;

az EasyJet és a Virgin Atlantic is figyelmeztetett jövedelmezőségének romlására a válság idején.

A német Lufthansa hajtotta végre a legtöbb járattörlést az elmúlt hónapokban: május és október között 20 ezer járatot törölt, mivel az üzemanyagköltségek miatt azok veszteségessé váltak.

Az elemzők szerint a hosszabb távú öböl menti zavarokból profitálhatna a Turkish Airlines, mégis ez a légitársaság csökkentette a legtöbb ülőhely-kapacitást az elmúlt két hétben. Az isztambuli központ továbbra is teljes kapacitással működik, ugyanakkor a cég figyelmeztetett az üzemanyag-korlátozások hatásaira.