Ilyen olcsón hét éve nem vásárolhattunk, hagyják legyalulni a lejt – Romániában lesz jó nyaralni?
Zuhan a lej, mint a kő, megbukott a román kormány, és a jegybank korábbi védővonalát az árfolyam előtt legalábbis hátravonta. Szóvivője sejtelmesen nyilatkozott, miközben most mindenkit az izgat, mikor lesz az országnak újra kormánya és hogyan. Az események kimenetele a Romániában élők külföldi nyaralási terveit is bőven érinthetik, sőt még a magyarokét is. A bökkenő csak az, hogy senki se tudja, milyen lesz ez a kimenetel. Jelen pillanatban bivalyerős Romániában a forint.
Sok évnyi túlköltekezést követően Románia kemény megszorításokra kényszerült, amelyek megóvták a pénzügyi összeomlástól. A fél év politikai zűrzavar után egy éve alakult Brüsszel-barát Ilie Bolojan-kormány eddig bírta: kedden a koalíció szociáldemokrata tagja és a radikális jobboldal AUR párt megbuktatta egy parlamenti bizalmi szavazáson.
Az új káosztól megbolondultak a lej árfolyamgrafikonjai.
A lej árfolyama: ez egy teljesen más rendszer, ami most nem bírta a gyűrődést
Ha ezekre néztünk, korábban évek során át szinte egyenes árfolyamvonalakat láttunk. Ez teljesen eltér a forint és a többi közép-európai deviza fel-le lengő árfolyampályáitól, aminek az az oka, hogy a lej árfolyamát a román jegybank menedzselte: ha egy szinten túlgyengült volna, akkor devizáért vásárolni kezdte és visszapofozta a vonal mögé.
Ha nem nagy a forgalom, ezt könnyedén lehet csinálni, csakhogy megugró forgalomban már veszélyes,
- hiszen a devizatartalék véges,
- és nemegyszer esett meg a történelemben, hogy egy ország devizáját nagy összegű spekulatív támadás érte, erről Soros György tudna bőven mesélni.
A megszorítások és az EU-barátság jövőjét megkérdőjelező kormánybukás kapcsán pedig speciálisan veszélyes helyzet állt elő, amihez hasonlókat 2024 vége óta már élt át az ország, de a lej akkor nem szállt el úgy, mint ahogy most.
Az euró ellenében a pénteki 5,1-es szintről csütörtökre 5,26-on is túlra taszították, és ilyen gyönge még sose volt. Miközben szomszédunk ugyanazt az energiaválságot éli át, mint Magyarország, a forint ellenében a lej több mint hétéves mélypontra siklott, és 67,7 forintnál is kevesebbet ér: a megszorítások kezdete előtt még majdnem 84 forintot kellett adni érte.
A románok nincsenek ehhez szokva.
Bizonnyal nagyon rég volt ilyen vásárlóerőnk forinttal
Olcsóbb-e forinttal vásárolni, nyaralni keleti szomszédunkban, mint hét éve, ez kicsit más kérdés, hiszen a sokáig gyakran „bezzeg” jelzővel ellátott Románia az idők során rengeteget drágult.
Az Eurostat 2024-es adatsora szerint abban az évben élelmiszert, italt, ruhát vásárolni Magyarországon 74 százaléka volt az EU-átlagnak, Romániában 10 százalékponttal kevesebb. Azóta azonban a magyar infláció mérséklődött, a román pedig a megszorító program következtében 10 százalékra szökött fel.
Mivel azonban, mint láttuk, közben a lej majdnem 20 százalékot gyengült a forint ellenében, mondhatjuk, hogy jó régen tudtunk olyan olcsón vásárolni Romániában, mint most, a tőlük hozzánk látogató turistáknak pedig az ellenkezője jut.
Az Orbán Viktor kormánya bevezette védett árnak köszönhetően tankolni is olcsóbb Magyarországon, mint náluk. Ha az új kormány meg nem szünteti a védett árat, nálunk tankolva még olcsóbbá tehető egy romániai nyaralás, miközben az iráni háború miatt fellépő európai kerozinhiány a repülőjegyek árát megugrasztja, sőt jó, ha a járat elindul.
Lesz ez még olcsóbb is? A jegybank szerint a kormány sara, bármi történik ezután
De mi lesz a románokkal és a lejjel? Még az is lehet, hogy forinttal vagy euróval a zsebünkben még olcsóbbá válik a szomszéd ország?
Erről faggatták a Román Nemzeti Bank szóvivőjét az újságírók. Az eddigi lejgyengülés láttán most mindenki arra kíváncsi, csak hátrább vonat-e a védvonalat a jegybank, és egy bizonyos szinten újra belép a lej védelmében, vagy teljesen fel is adta a menedzselt rendszert, és innentől az árfolyam mehet, ahova akar.
A hasonló helyzeteket már tapasztaltak tudják: ha egy deviza ellen spekulatív támadás készül, szarvashibának bizonyulhat megnevezni egy szintet, mert előfordulhat, hogy erre rázúdulnak az eladók, megtesztelve a nemzeti devizatartalékot. Dan Suciu nem is mondott ilyen szintet, a következőt idézi tőle az Economedia.ro hírportál:
A Román Nemzeti Bank arra számít, hogy a lej árfolyamának ingadozása addig folytatódik, amíg a jelenlegi politikai válságot egy új kormány megalakításával nem sikerül megoldani.
Suciu nem kívánta kommentálni, hogy a bank további lejleértékelődésre számít-e a bizonytalanság miatt.
Úgy véljük, hogy a lejre nehezedő jelenlegi leértékelődési nyomás és az árfolyam-ingadozás mindaddig fennmarad, amíg a politikai helyzet nem rendeződik
– mondta Suciu.
„A bank továbbra is figyelemmel kíséri a piacot, és alkalmazza az irányított lebegtetésű árfolyam-politikáját. Minden rendelkezésünkre álló erőforrást és eszközt felhasználhatunk, ugyanakkor meg kell érteni, hogy a piacok megnyugtatásához szükséges válaszok nem a nemzeti banknál vannak” – folytatta. Vagyis nem adták fel az árfolyamrendszert: ha eljön az ideje, felbukkanhat egy új vonal, amelyet tovább védenek.
A bank következő monetáris politikai ülését május 15-én tartja, amikor frissített inflációs előrejelzést is jóváhagy – emlékeztet a lap.
