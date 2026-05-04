Amerika kitessékelve, Lengyelország benyomult – mostantól ők biztosítják a háborús országot

Üzletszerzésre is jó a kvázi szövetségesi viszony. Lengyel biztosító szerezte meg helyben domináns ukrán társát, mostantól ők biztosítják fél Ukrajnát. Amerika ki, Lengyelország be.
Pető Sándor
2026.05.04, 19:53
Frissítve: 2026.05.04, 19:53

Óriási üzletről számolhatott be hétfőn a legnagyobb közép-európai biztosító. A lengyel PZU mostantól még nagyobb: megszerezték a háborúban álló Ukrajna legnyereségesebb biztosítóját, amely az életbiztosítási üzletágban domináns szerepet lát el. A kevésbé jövedelmező egyéb biztosítások java marad más cégeknél. „Tiszta" terep jut a lengyeleknek: az Ukrán Nemzeti Bank az elmúlt évtizedben vetélytársak százait tüntette el. A tranzakcióval kapcsolatban még az előző lengyel köztársasági elnök is megszólalt – meglepő helyen felbukkanva újra.

Lengyel biztosító tolja ki az amerikaiakat: mostantól ők a legnagyobbak Fotó: NurPhoto via AFP

A Kyiv Independent jelentése: Lengyelország vezető biztosítója, a PZU május 4-én megszerezte az ukrán piac legnagyobb életbiztosítójának, a MetLife-nak a 100%-os tulajdonrészét. Az ukrán lap hozzáfűzi: a lengyel vállalatok nyüzsögnek időben pozíciókat szerezni Ukrajnában a majdani újjáépítés előtt.

A PZU a magyar piacon is jelen van, de nem saját márkanevén: a Posta Biztosítón keresztül a kisebb szereplők közé tartozik.

Ez ám a fordulat: amerikai biztosító helyett lengyel lesz a legnagyobb Ukrajnában

A MetLife Ukrajna az ukrán életbiztosítási piac mintegy felét ellenőrzi: tavaly közel 1 milliárd hrivnya (22,6 millió dollár) volt a nyeresége, mintegy 900 ezer ügyféllel.  A vállalat 

  • egyéni és csoportos életbiztosítást, 
  • egészségbiztosítást, 
  • balesetbiztosítást 
  • és munkavállalói juttatási programokat kínál.

A most megszerzett ukrán vállalat eddig teljes egészében a tőzsdén jegyzett amerikai MetLife-csoport tulajdonában állt. A biztosítási piacon vastagon megelőzte a PZU-t, amely már több mint két évtizede jelen van jelen Ukrajnában, de a piacon több hellyel az amerikai tulajdonú MetLife mögött állt. A felvásárlás értékét nem hozták nyilvánosságra.

Az ügyfelek számából is kitűnik, hogy az ukrán piac messze nem telített, hatalmas tér van a terjeszkedésre, különösen ha beköszönt a béke is. Friss adatokat találni nehéz, de a néhány évvel ezelőtti arányok aligha változtak sokat: miközben a magyarok és a csehek a GDP 0,8-0,9 százalékát költik életbiztosításra, a lengyel a fél százalékát, ez az arány Ukrajnában mindössze 0,1 százalék.

A MetLife Ukraine felvásárlása fontos lépés hosszú távú stratégiánk megvalósításában, amelynek célja egy erős, nemzetközi biztosítási és pénzügyi csoport kiépítése Közép- és Kelet-Európában

 – mondta közleményében Bogdan Benczak, a PZU elnöke az ukrán lap szerint.

Ukrajna életbiztosítási piaca viszonylag fejletlen, mindössze 10 szereplővel. Ugyanakkor a profit az utóbbi években folyamatosan nőtt: tavaly 9,9 százalékka bővült az Ukrán Biztosítók Nemzeti Szövetsége szerint. A biztosítási szektor az elmúlt évtizedben konszolidáción és szabályozási szigorításon ment keresztül – emlékeztet a Kyiv Independent –, amelynek során az Ukrán Nemzeti Bank tisztogatási intézkedéseinek köszönhetően több száz vállalat tűnt el a piacról.

Ukrajna teljes biztosítási penetrációja továbbra is jóval elmarad a szomszédos országokétól: tavaly októberben mindössze a GDP 0,84 százalékát tette ki, szemben például Franciaország 2 százalékával. A piac felső szegmense ugyanakkor nyereséges: a cégek tavaly összesen 7,5 milliárd hrivnya (170 millió dollár) profitot termeltek.

A MetLife kasszírozta a legtöbbet tavaly: több mint 3 milliárd hrivnya (68 millió dollár) biztosítási díjbevétele 10,7 százalékos növekedést jelentett 2024-hez képest. Ebből több mint 2 milliárd hrivnyát (45 millió dollár) hozott az életbiztosítási szegmens. 

A lengyel biztosító lengyel fintechet követ: ráugrottak az ukrán pénzügyi szektorra

Az ukrán lap emlékeztet, mostanában nem ez az első lengyel befolyásszerzés az ukrán pénzügyi szektorban.

A pénzügyi szolgáltatások ukrán piacán a magyar OTP is jelen van, de biztosító leányvállalat nincsen.

A múlt hónapban a lengyel fintech Zen.com 3,9 millió dollárért vásárolta meg a PINbankot, egy korábban egy orosz oligarcha tulajdonában lévő, majd államosított bankot.

Az akvizíció „erős bizalmi jelzést küld Ukrajna pénzügyi rendszere és annak jövőbeli európai integrációja iránt” – mondta Andrzej Duda, a Zen.com felügyelőbizottsági tagja és Lengyelország köztársasági elnöke 2015 és 2025 között.

Az ügyletek az idei nyáron, a lengyelországi Gdańskban megrendezendő Ukrajna Újjáépítési Konferencia előtt történnek, amely több ezer ukrán üzleti vezetőt lát majd vendégül, akik befektetéseket keresnek – írják az ukránok.

A PZu részvénye egyébként fél százalékot esett hétfőn Varsóban. Idén eddig több mint 5 százalékot veszített a papír, de az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta több mint 200 százalékot emelkedett. A Metlife részvénye Amerikábamn ugyanakkor majdnem 1,4 százalékot esett a hír bejelentése után, ötéves távlatban ők 12 százalékot erősödtek.

Hirtelen lefejezték Európa legnagyobb rézgyártóját, rejtély mi történik, hányódik a lengyel koronaékszer 

Mióta júliusban átvette az állami vagyonért felelős miniszteri posztot, Wojciech Balczun leváltotta a PZU SA biztosító, a JSW SA szénbányászati vállalat és a PGE SA áramszolgáltató vezetőit, valamint több más felső vezetőt is. A miniszter folyamatosan felülvizsgálja az állami tulajdonú cégek menedzsereinek munkáját, és szerinte az esetleges változtatásokat szakmai szempontok indokolják, nem politikai megfontolások.

