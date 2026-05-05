Kapitány István és Varga Mihály elhűlve figyel, inflációs Mohács a veszély, a lengyelek már a szívükhöz kaptak

Aki látott már inflációs cunamit – és Európa csak a közeljövőben szenvedte meg –, az tapasztalatból izgul az iráni háború miatt. Hétfőn egy olyan egyébként alig figyelt lengyel adat érkezett, ami figyelmeztet: akár fel is borulhatnak a felálló magyar kormányzat gazdaságpolitikai tervei, vagy legalábbis olyan bonyolult helyzet áll elő, amit elmérgesíthet egy tapasztalatlan és kapkodó adminisztráció. Kapitány István leendő gazdasági és energiaügyi miniszternek és a leendő pénzügyi tárcavezető Kármán Andrásnak ugyanúgy résen kell lennie, mint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének, Varga Mihálynak.

Lengyel infláció: máris jóval a magyar felett van, csakhogy ugyanazok a trendek érvényesek e ránk is

Emlékeztetőül:

olyan új háború tört ki, ami a történelem legnagyobb energiaválságával fenyeget,

az előző európai válságban az ukrajnai háború kitörésének a nyomán Lengyelországban 20, Magyarországon 25 százalék környékére szökött fel az infláció.

Az Európai Unió keleti szárnyát – hosszan részletezhető okokból – az inflációs hullámok jobban meg szokták ütni, mint a Nyugatot.

Lengyel infláció: máris a magyar szinte duplája, de nincs miért hátradőlnünk

Magyarország kedvező helyzetből lépett az új viharba, az MNB szigorának és a kormányzat háztartásokat védő árintézkedéseinek következtében az iráni háború első hónapjában, márciusban mindössze 1,8 százalékos magyar éves inflációt mértek.

A lengyeleknél már az áprilisi szám is ismert, 3,2 százaléknál tartanak, ez majdnem a duplája a magyarnak (és jóval magasabb egyébként a 2,9 százalékos német infláció is).

Ne dőljünk hátra: az előző inflációs válságban is lassabban futott fel az infláció, mint másutt az Európai Unióban. De aztán a balti országokkal együtt a legmagasabbra emelkedett, és utánuk következtek a régió többi országai: a keleti szárnynak egyértelműen saját inflációs dinamikája van. Azért a Nyugatot se irigyeljük: a németeket az alig 9 százalékos akkori inflációs csúcs is szépen megmarta, a gazdaságuk azóta sem tudott magához térni, a fogyasztás idén hónapról hónapra esik.

A nagy kérdés: most meddig szaladnak fel az árak Európában, a régióban és Magyarországon, milyen intézkedésekkel kompenzálják őket a kormányzati intézkedések, és képesek-e béremelésekkel fékezni az életszínvonal romlását a cégek.