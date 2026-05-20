Magyar Péter a tanúja lehet, megmozdultak a gazdák, nem csak az EU-val van bajuk

A május 20-ra meghirdetett lengyel demonstrációt a varsói székhelyű „Solidarnosc” szakszervezet és a mezőgazdasági érdekképviseletek szervezik, a résztvevők a Vár térről a szejm épületéhez vonulnak.

Elégedetlenek a lengyel gabona- és zöldségtermelő gazdák / Fotó: AFP

A zöldszabályok lehetetlenné teszik a gazdálkodást

A tiltakozók szerint a lengyel gazdákat egyszerre sújtják az alacsony felvásárlási árak, a magas termelési költségek, az időjárási károk, az uniós zöldszabályok és az importnyomás. Különösen a gabona- és zöldségtermelők helyzete feszült: több gazda arra panaszkodik, hogy a termés egy részét már nem éri meg piacra vinni, mert

nincs rá megfelelő kereslet,

vagy az árak nem fedezik a költségeket.

A szervezők nemcsak a mezőgazdasági termelőket hívják utcára, hanem a fuvarozókat, vasutasokat és más ágazatok dolgozóit is. A Farmer című lengyel lap szerint a vegyiparban, az építőiparban, a textiliparban, a bútoriparban és a faiparban is nő a nyomás, több helyen elbocsátásokkal és romló üzleti környezettel számolnak.

Az Európai Unió és a klímaváltozás

A gazdák legfőbb kifogása, hogy az Európai Unió klíma- és agrárszabályai szerintük drágítják a termelést, miközben az EU-n kívülről érkező áruk nem mindig azonos feltételek mellett versenyeznek a lengyel termékekkel, ezért a tiltakozás nemcsak a lengyel kormánynak,

hanem Brüsszelnek is szól.

A varsói demonstráció magyar szempontból sem érdektelen. A lengyel gazdák panaszai sok ponton hasonlítanak a magyar termelők problémáira: a magas költségek, az ukrán agrárimport, az uniós zöldelőírások és a gyenge jövedelmezőség Magyarországon is visszatérő feszültségforrás. Ha a lengyel tiltakozás országos nyomásgyakorlássá nő, az az uniós agrárvitákra is hatással lehet.

Többet kérnek mindenből a lengyel gazdák

A gazdák nemcsak több támogatást kérnek, hanem kiszámíthatóbb szabályozást, erősebb importvédelmet és olyan piaci környezetet, amelyben nem veszteséggel kell termelniük. Ha Varsóban nagy tömeg vonul utcára, az újabb nyomást helyezhet az Európai Bizottságra, amelynek a következő időszakban egyszerre kellene kezelnie a gazdák elégedetlenségét, az ukrán mezőgazdasági export ügyét és a zöldátállás politikailag egyre kényesebb költségeit.