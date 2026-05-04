Újabb diplomáciai hideg zuhany: Zelenszkij azt akarja, hogy gondoskodjanak Magyar Péterről – kiderült, ki fogja pátyolgatni a tárgyalások alatt

Tusk az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján vesz részt az örmény fővárosban. Sajtóértekezletén közölte: Zelenszkijjel egyebek mellett a nemzetközi ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit vitatták meg, amelyet júniusban az észak-lengyelországi Gdanskban tartanak.

Ukrajna elnöke bízik a lengyel közreműködés sikerében, hogy jobb legyen a kapcsolata Magyarországgal.

Ukrajnának nagyon fontos, hogy a lengyel kormány „gondoskodjon” Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökről, és "segítsen a Kijev és Budapest közötti együttműködés megkönnyítésében" - fogalmazott Tusk. Kifejtette: a gondoskodás ezúttal azt jelenti, hogy Varsó „segítse elő a (magyar-ukrán) együttműködést, hiszen az Ukrajna és Magyarország közötti kapcsolatok nagyon feszültek voltak”.

Lengyelország bizalmat szavaz Magyarországnak

Lengyelországnak is fontos, hogy a leendő magyar miniszterelnök „lépéseket tegyen a Budapest és Kijev közötti teljes bizalom helyreállítása érdekében", hiszen az "mindenkinek jól jön Európában" – tette hozzá Tusk. Aláhúzta: az ukránok ez ügyben egyértelműen számítanak a lengyel és a magyar kormányfő kapcsolatának szerepére.

Azt hiszem, nem fognak csalódni

– jegyezte meg Tusk. Megerősítette: az új magyar miniszterelnököt „rövidesen" fogadja Lengyelországban, és „már most is várja ezt a látogatást", amelynek napirendjén a magyar-ukrán kapcsolatok is szerepelnek majd.

Egy kárpátaljai nagyváros lesz a helyszín

Magyar Péter leendő miniszterelnök kezdeményezte, hogy első személyes találkozóját Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel június elején Beregszászon tartsák meg. Kijev most feltűnően hidegen reagált a felvetésre: az ukrán elnök tanácsadója, Dmitro Litvin szerint Zelenszkij júniusi programját még nem egyeztették, és a kétoldalú találkozókat is kétoldalú csatornákon keresztül szervezik – derült ki a Eurointegration.com cikkéből.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter a napokban fogadta Beregszász polgármesterét, Babják Zoltánt, akivel a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről tárgyalt. Ezt követően közölte, hogy június elejére találkozót kezdeményez az ukrán elnökkel Beregszászon.