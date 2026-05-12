Deviza
EUR/HUF357,4 +0,46% USD/HUF304,69 +0,88% GBP/HUF411,52 +0,16% CHF/HUF389,56 +0,39% PLN/HUF84,13 +0,27% RON/HUF68,69 +0,52% CZK/HUF14,7 +0,5% EUR/HUF357,4 +0,46% USD/HUF304,69 +0,88% GBP/HUF411,52 +0,16% CHF/HUF389,56 +0,39% PLN/HUF84,13 +0,27% RON/HUF68,69 +0,52% CZK/HUF14,7 +0,5%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 202,48 -0,79% MTELEKOM2 432 +0,9% MOL4 132 +0,63% OTP42 030 -1,31% RICHTER12 400 -1,61% OPUS300 -4% ANY7 530 +0,8% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 740 0% BUMIX9 215,79 +1,03% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 810,57 -0,8% BUX133 202,48 -0,79% MTELEKOM2 432 +0,9% MOL4 132 +0,63% OTP42 030 -1,31% RICHTER12 400 -1,61% OPUS300 -4% ANY7 530 +0,8% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 740 0% BUMIX9 215,79 +1,03% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 810,57 -0,8%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iráni háború
iráni konfliktus
Hormuzi-szoros
Katar
LNG

Egy újabb LNG-tanker csúszott át a Hormuzi-szoroson

Lazul a Hormuzi-szoros blokádja? Ezt még korai lenne kijelenteni, de lekapcsolt jeladóval újabb LNG-tanker jutott át a záron.
K. B. G.
2026.05.12, 15:36
Frissítve: 2026.05.12, 15:49

Egy második katari LNG-t szállító tanker is átjutott a Hormuzi-szoroson kedden, miután lekapcsolta helyzetjelzőjét és elérte az Ománi-öböl térségét. A szingapúri zászló alatt hajózó, 174 ezer köbméter földgáz szállítására alkalmas Mihzem úticéja Pakisztán.

lng
A Mihzem LNG-tanker is átbújt a kulcslyukon / Fotó: VesselFinder

Katar közelében több LNG-tanker is lekapcsolta a jeladóját

Az LNG-tanker sikeres átkelése a Hormuzi-szoroson azután következik, hogy hétfőn Katar arra kérte az ország fő exportterminálja közelében horgonyzó LNG-tankereket, hogy biztonsági okokból kapcsolják le helyzetjelzőjüket. A Bloomberg információ szerint 

hétfőn legalább kilenc tanker helyzetjelzőjét kapcsolták le az ország közelében. 

Miután a hétvégén már egy másik LNG-tanker is átjutott a blokádon, ugyancsak helyzetjelző nélkül, ez arra utalhat, hogy valamelyest javulhat a szoroson áthaladó forgalom.

A közelmúltban két olyan tanker is átjutott a fojtóponton, melyek az Egyesült Arab Emírségek-beli ADNOC Dasz-szigetén lévő létesítményében vették fel a rakományukat. A hajók követését a jelek zavarása is nehezíti a térségben, melynek eredményeként nem mindig valós adatok érkeznek a Perzsa-öbölben zajló mozgásokról.

Az LNG-importja szinte teljes egészét Katarból beszerző Pakisztán közvetítőként vesz részt az amerikai-iráni tárgyalásokon, melyek a háború lezárását célozzák, de otthont is adott a delegációk találkozásának. Iszlámábád azonban nem igazán engedheti meg magának, hogy a szpot piacon szerezze be a Hormuzi-szoros lezárása miatt kieső LNG-t.

Kedd délután az európai TTF-gáztőzsdén az árak mintegy 1 százalékos emelkedést mutattak, ami elmarad az olajárak jelentősebb, 3,5 százalékos emelkedésétől.

Energiaválság

Energiaválság
1570 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu