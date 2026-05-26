A katari óriási kiterítette lapjait európai partnerének – a kontinens az atlanti túlpart szállítmányaiba kapaszkodhat

Az eredeti tervek szerint a vis maior intézkedés július elején ért volna véget. A háttérben a közel-keleti térségben végrehajtott egyik iráni támadás áll, amely a világ egyik legnagyobb földgázipari létesítményét érte Katarban, komoly infrastruktúrális károkat okozva. A termeléskorlátozást azt követően vezették be, hogy a csapások miatt leállították az LNG-előállítást és több kapcsolódó iparági tevékenységet is. A kiesés nem csupán az LNG-termelést érinti: több fontos vegyipari és ipari alapanyag – köztük karbamid, polimerek, metanol és alumínium – előállítása is akadozik – derül ki az Origo cikkéből.

Jelentős mennyiségű LNG esett ki a piacról

A lap a külföldi beszámolók alapján arról ír, hogy a vis maior eddig 17 LNG-szállítmányt érintett csak az Edison esetében, ami körülbelül 2,2 milliárd köbméter földgáznak felel meg. Az olasz vállalat éves szerződése összesen 6,4 milliárd köbméter gáz szállításáról szól a QatarEnergyvel.

Az Edison – több más európai vásárlóhoz hasonlóan – az Egyesült Államokból próbálja pótolni a kieső mennyiséget. Az amerikai földgáz az iráni háború árnyékában egyre nagyobb szerepet tölt be a kontinens energiaellátásában.

Márciusban rekordot döntött az amerikai LNG-export: a kivitel elérte a 11,7 millió tonnát, amelynek közel kétharmada louisianai üzemekből származott.

Az iráni konfliktus tovább erősítette Európa energiaforrás-diverzifikációs törekvéseit. Az amerikai LNG jelentős része jelenleg az európai piacra irányul, ahol a kontinens országai a tél után igyekeznek feltölteni jelentősen megcsappant gáztárolóikat.

Európa már az atlanti túlpartról érkező gázt fogadja

A Kyos május 20-i adatai szerint az európai gáztárolók átlagos töltöttsége 37 százalékon áll. Magyarország ennél valamivel kedvezőbb helyzetben van, a hazai tárolók töltöttsége meghaladja a 40 százalékot. Az európai LNG-importterminálok kihasználtsága átlagosan 58 százalékos.

Közben maga a QatarEnergy is az amerikai piac felé fordult LNG-beszerzés céljából. A vállalat többségi tulajdonosa a texasi Golden Pass LNG projektnek, amelyben 70 százalékos részesedéssel rendelkezik, míg a fennmaradó tulajdonrész az ExxonMobil kezében van. A texasi Sabine Pass térségében megvalósuló, több mint 10 milliárd dolláros beruházás márciusban érte el első fontos mérföldkövét: az egyik termelési egység megkezdte az első LNG előállítását. Az első exportszállítmányokat 2026 második negyedévére várják.

