LNG: rohamosan közeleg az a határ, ahol már jobban megéri a megújuló energiára alapozni
Az LNG-termelőknek annak ellenére félteniük kell a jövőjüket, hogy a Hormuzi-szorosban kialakult válság kiütötte a globális kínálat ötödét.
Vegyük az LNG piaci árát megawattóránként (Ázsiában jelenleg körülbelül 50 dollár), duplázzuk meg, majd adjunk hozzá nagyjából 4 dollárt működési költségként. Ez jó közelítést ad arra, mennyibe kerül az áramtermelés egy már meglévő gázerőműben. Ha az eredmény 70 dollár fölött van, akkor a világ legtöbb részén a gázt hamarosan kiszorítják a megújuló alternatívák.
A sokk leginkább Ázsiát fogja érinteni. A Shell arra számít, hogy a következő évtizedekben ez kontinens lesz az LNG-kereslet központja, miután
- Banglades, India, Pakisztán, a Fülöp-szigetek, Thaiföld és Vietnam hazai mezői kimerülnek.
- Ugyanakkor a régiót "elárasztja a napsütés", szorosan kapcsolódik majd Kína tiszta-technológiai ellátási láncaihoz, és egyre gyorsabban növekvő gázimport-számlákkal néz szembe, amelyek még rosszabbul néznek majd ki, ha devizáik gyengülnek a dollárral szemben.
Ahhoz, hogy megértsük, ez miért ilyen fontos, érdemes végiggondolni a fosszilis villamosenergia-piac szerkezetét. A hálózatból jelenleg kibocsátott szén-dioxid szinte teljes egésze évekkel ezelőtt épült létesítményekből származik.
A 2022 óta hálózatra kapcsolt új kapacitások nagyjából 98 százaléka megújuló volt.
A korábban üzembe helyezett erőművek azonban továbbra is ontják a szennyezést.
Ez az egyik oka annak, hogy a szél- és napenergia árának zuhanásáról szóló hírek még nem eredményeztek nagy kibocsátáscsökkenést: az új termelés olcsóbb lehet, de a CO2 nagy része régi erőművekből jön. Egy teljesen leírt gázerőművet nem érdekel, hogy az új megújulók olcsók.
Amíg a tiszta energia költsége nem esik a régi erőművek üzemanyag- és karbantartási kiadásai alá, addig ezek versenyképesek maradnak.
Ez azonban hamarosan megváltozik — és a fordulópont 70 dollár körül van.
A "négyórás akkumulátor"
Bár az energiatermelés költsége országonként és időben változik, ez az összeg jó közelítése a meglévő LNG-erőművek által termelt villamos energia árának szinte mindenhol. Ugyanez az árszint az, ahol az új hibrid megújuló rendszerek — akkumulátorokkal kombinált napelemek vagy szélturbinák — már stabil áramellátást tudnak biztosítani.
Kínában, Indiában, Brazíliában és Texasban egy négyórás akkumulátorral kombinált naperőmű már most is képes stabil energiát biztosítani adatközpontok számára 75–79 dollár/megawattóra áron - a Bloomberg számításai szerint. (A "négyórás akkumulátor azt jelenti, hogy a naperőmű mellé olyan akkumulátoros tárolót telepítenek, amely négy órán át képes stabilan áramot szolgáltatni akkor is, amikor nem süt a nap vagy csúcsigény van. Ez ma az egyik legfontosabb modell a megújuló energia „kiszabályozhatóságára”.)
Ahol süt a nap
Azokon a helyeken, ahol sok a napsütés és a szél, a megújuló plusz tárolás költsége 54 és 82 dollár/megawattóra között mozog, és az idő 95 százalékában garantált áramellátást biztosít — írta a közelmúltban a Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökség (IRENA).
Már most is látunk ennél alacsonyabb árú szerződéseket.
- Indiában az Agrától délre fekvő Morena napenergia-tároló projekt napi és csúcsidős stabil villamos energiát ígér mindössze 2700 rúpiáért (29 dollár/MWh),
- ami kevesebb mint fele a legolcsóbb LNG-alapú áram költségének.
- Az indiai állami napenergia-vállalat további aukcióin az elmúlt években több cég is körülbelül 52 és 66 dollár/MWh áron nyert tárolással kombinált naperőműves szerződéseket.
Ezek a számok brutálisak - írja a Bloomberg elemzése.
Ha olcsóbb teljesen új tiszta erőművet építeni, mint pusztán működtetni egy meglévő fosszilis létesítményt, akkor a gáz szerepe tartalék- és éjszakai termelésre korlátozódik.
A helyzet egyhamar nem fog javulni. Néhány hónapja még elemzők figyelmeztettek egy közelgő LNG-túlkínálatra, amely az évtized második felében lenyomhatja az árakat. Ezeket az előrejelzéseket azonban újra kell írni a katari exportlétesítményeket ért háborús károk miatt. Eközben a megújulók tárolási költsége az IRENA szerint további 30 százalékkal csökkenhet 2030-ig. Ezen a szinten még a világ legolcsóbb LNG-je is nehezen lesz versenyképes.
A változás legélesebben a fejlődő Ázsiában jelentkezik majd.
- Európában a gázt már most is olyan gyorsan szorítják ki a megújulók, amilyen gyorsan csak képesek átvenni a helyét.
- Az áramtermelés 2022 és 2024 között ötödével esett vissza.
- Az USA és a Közel-Kelet ugyanakkor ellenállóbb lesz.
- A vezetékes gáz ára ugyanis csupán harmada vagy ötöde az LNG-ének, így a meglévő erőművek még jó ideig versenyképesek maradnak.
Kiszámíthatatlan LNG
Ázsia számára azonban a Közel-Kelet elmúlt hónapjainak eseményei rávilágítottak arra, milyen kiszámíthatatlan energiaforrás is valójában a gáz. Amikor hőhullám közepén áramszüneteket kell elszenvedni azért, mert nem érkezik meg a gázszállítmány, az LNG megbízhatóságáról szóló állítások rossz viccnek hangzanak.
Az LNG talán fennmaradhat alapanyagként a vegyipar számára, vagy üzemanyagként teherautók, hajók és háztartási kazánok számára, de annak a nagyjából 40 százaléknak, amely villamosenergia-termelésre megy, komor jövője van.
A világ gáztermelői az elmúlt években arra fogadtak, hogy az LNG nélkülözhetetlen nyersanyag. Már az iráni háború előtt is világossá vált azonban, hogy a tiszta energia könyörtelenül csökkenő költségei elavulttá tették ezt az érvelést.