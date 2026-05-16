LNG: rohamosan közeleg az a határ, ahol már jobban megéri a megújuló energiára alapozni

Az LNG-termelőknek annak ellenére félteniük kell a jövőjüket, hogy a Hormuzi-szorosban kialakult válság kiütötte a globális kínálat ötödét.

LNG szállító Kínában - hosszú távon a megújulóké lehet a jövő Ázsiában / Fotó: AFP

Vegyük az LNG piaci árát megawattóránként (Ázsiában jelenleg körülbelül 50 dollár), duplázzuk meg, majd adjunk hozzá nagyjából 4 dollárt működési költségként. Ez jó közelítést ad arra, mennyibe kerül az áramtermelés egy már meglévő gázerőműben. Ha az eredmény 70 dollár fölött van, akkor a világ legtöbb részén a gázt hamarosan kiszorítják a megújuló alternatívák.

A sokk leginkább Ázsiát fogja érinteni. A Shell arra számít, hogy a következő évtizedekben ez kontinens lesz az LNG-kereslet központja, miután

Banglades, India, Pakisztán, a Fülöp-szigetek, Thaiföld és Vietnam hazai mezői kimerülnek.

Ugyanakkor a régiót "elárasztja a napsütés", szorosan kapcsolódik majd Kína tiszta-technológiai ellátási láncaihoz, és egyre gyorsabban növekvő gázimport-számlákkal néz szembe, amelyek még rosszabbul néznek majd ki, ha devizáik gyengülnek a dollárral szemben.

Ahhoz, hogy megértsük, ez miért ilyen fontos, érdemes végiggondolni a fosszilis villamosenergia-piac szerkezetét. A hálózatból jelenleg kibocsátott szén-dioxid szinte teljes egésze évekkel ezelőtt épült létesítményekből származik.

A 2022 óta hálózatra kapcsolt új kapacitások nagyjából 98 százaléka megújuló volt.

A korábban üzembe helyezett erőművek azonban továbbra is ontják a szennyezést.

Ez az egyik oka annak, hogy a szél- és napenergia árának zuhanásáról szóló hírek még nem eredményeztek nagy kibocsátáscsökkenést: az új termelés olcsóbb lehet, de a CO2 nagy része régi erőművekből jön. Egy teljesen leírt gázerőművet nem érdekel, hogy az új megújulók olcsók.

Amíg a tiszta energia költsége nem esik a régi erőművek üzemanyag- és karbantartási kiadásai alá, addig ezek versenyképesek maradnak.

Ez azonban hamarosan megváltozik — és a fordulópont 70 dollár körül van.

A "négyórás akkumulátor"

Bár az energiatermelés költsége országonként és időben változik, ez az összeg jó közelítése a meglévő LNG-erőművek által termelt villamos energia árának szinte mindenhol. Ugyanez az árszint az, ahol az új hibrid megújuló rendszerek — akkumulátorokkal kombinált napelemek vagy szélturbinák — már stabil áramellátást tudnak biztosítani.