Deviza
EUR/HUF361,79 +0,04% USD/HUF311,24 0% GBP/HUF414,77 0% CHF/HUF395,41 0% PLN/HUF85,27 +0,1% RON/HUF70,15 0% CZK/HUF14,88 0% EUR/HUF361,79 +0,04% USD/HUF311,24 0% GBP/HUF414,77 0% CHF/HUF395,41 0% PLN/HUF85,27 +0,1% RON/HUF70,15 0% CZK/HUF14,88 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiaipar
iráni háború
energiatárolás
LNG
megújulók
akkumulátor

LNG: rohamosan közeleg az a határ, ahol már jobban megéri a megújuló energiára alapozni

A megújuló energia tárolási költsége rohamosan zuhan, az előrejelzések szerint 2030-ig további 30 százalékkal csökken. Amíg a tiszta energia költsége nem esik a régi erőművek üzemanyag- és karbantartási kiadásai alá, addig ezek versenyképesek maradnak. A határ valahol 70 dollár körül van megawattóránként - ami rohamosan közeleg, így az LNG-t akár már középtávon is kiszoríthatják a megújulók.
D. GY.
2026.05.16, 19:19

Az LNG-termelőknek annak ellenére félteniük kell a jövőjüket, hogy a Hormuzi-szorosban kialakult válság kiütötte a globális kínálat ötödét.

LNG terminál
LNG szállító Kínában - hosszú távon a megújulóké lehet a jövő Ázsiában / Fotó: AFP

Vegyük az LNG piaci árát megawattóránként (Ázsiában jelenleg körülbelül 50 dollár), duplázzuk meg, majd adjunk hozzá nagyjából 4 dollárt működési költségként. Ez jó közelítést ad arra, mennyibe kerül az áramtermelés egy már meglévő gázerőműben. Ha az eredmény 70 dollár fölött van, akkor a világ legtöbb részén a gázt hamarosan kiszorítják a megújuló alternatívák.

 

A sokk leginkább Ázsiát fogja érinteni. A Shell arra számít, hogy a következő évtizedekben ez kontinens lesz az LNG-kereslet központja, miután 

  • Banglades, India, Pakisztán, a Fülöp-szigetek, Thaiföld és Vietnam hazai mezői kimerülnek. 
  • Ugyanakkor a régiót "elárasztja a napsütés", szorosan kapcsolódik majd Kína tiszta-technológiai ellátási láncaihoz, és egyre gyorsabban növekvő gázimport-számlákkal néz szembe, amelyek még rosszabbul néznek majd ki, ha devizáik gyengülnek a dollárral szemben. 

Ahhoz, hogy megértsük, ez miért ilyen fontos, érdemes végiggondolni a fosszilis villamosenergia-piac szerkezetét. A hálózatból jelenleg kibocsátott szén-dioxid szinte teljes egésze évekkel ezelőtt épült létesítményekből származik.

 A 2022 óta hálózatra kapcsolt új kapacitások nagyjából 98 százaléka megújuló volt. 

A korábban üzembe helyezett erőművek azonban továbbra is ontják a szennyezést.

Ez az egyik oka annak, hogy a szél- és napenergia árának zuhanásáról szóló hírek még nem eredményeztek nagy kibocsátáscsökkenést: az új termelés olcsóbb lehet, de a CO2 nagy része régi erőművekből jön. Egy teljesen leírt gázerőművet nem érdekel, hogy az új megújulók olcsók. 

Amíg a tiszta energia költsége nem esik a régi erőművek üzemanyag- és karbantartási kiadásai alá, addig ezek versenyképesek maradnak.

Ez azonban hamarosan megváltozik — és a fordulópont 70 dollár körül van. 

A "négyórás akkumulátor"

Bár az energiatermelés költsége országonként és időben változik, ez az összeg jó közelítése a meglévő LNG-erőművek által termelt villamos energia árának szinte mindenhol. Ugyanez az árszint az, ahol az új hibrid megújuló rendszerek — akkumulátorokkal kombinált napelemek vagy szélturbinák — már stabil áramellátást tudnak biztosítani.

Kínában, Indiában, Brazíliában és Texasban egy négyórás akkumulátorral kombinált naperőmű már most is képes stabil energiát biztosítani adatközpontok számára 75–79 dollár/megawattóra áron - a Bloomberg számításai szerint. (A "négyórás akkumulátor azt jelenti, hogy a naperőmű mellé olyan akkumulátoros tárolót telepítenek, amely négy órán át képes stabilan áramot szolgáltatni akkor is, amikor nem süt a nap vagy csúcsigény van. Ez ma az egyik legfontosabb modell a megújuló energia „kiszabályozhatóságára”.) 

Ahol süt a nap

Azokon a helyeken, ahol sok a napsütés és a szél, a megújuló plusz tárolás költsége 54 és 82 dollár/megawattóra között mozog, és az idő 95 százalékában garantált áramellátást biztosít — írta a közelmúltban a Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökség (IRENA).

Már most is látunk ennél alacsonyabb árú szerződéseket. 

  • Indiában az Agrától délre fekvő Morena napenergia-tároló projekt napi és csúcsidős stabil villamos energiát ígér mindössze 2700 rúpiáért (29 dollár/MWh), 
  • ami kevesebb mint fele a legolcsóbb LNG-alapú áram költségének. 
  • Az indiai állami napenergia-vállalat további aukcióin az elmúlt években több cég is körülbelül 52 és 66 dollár/MWh áron nyert tárolással kombinált naperőműves szerződéseket.

Ezek a számok brutálisak - írja a Bloomberg elemzése. 

Ha olcsóbb teljesen új tiszta erőművet építeni, mint pusztán működtetni egy meglévő fosszilis létesítményt, akkor a gáz szerepe tartalék- és éjszakai termelésre korlátozódik.

A helyzet egyhamar nem fog javulni. Néhány hónapja még elemzők figyelmeztettek egy közelgő LNG-túlkínálatra, amely az évtized második felében lenyomhatja az árakat. Ezeket az előrejelzéseket azonban újra kell írni a katari exportlétesítményeket ért háborús károk miatt. Eközben a megújulók tárolási költsége az IRENA szerint további 30 százalékkal csökkenhet 2030-ig. Ezen a szinten még a világ legolcsóbb LNG-je is nehezen lesz versenyképes.

A változás legélesebben a fejlődő Ázsiában jelentkezik majd. 

  • Európában a gázt már most is olyan gyorsan szorítják ki a megújulók, amilyen gyorsan csak képesek átvenni a helyét. 
  • Az áramtermelés 2022 és 2024 között ötödével esett vissza. 
  • Az USA és a Közel-Kelet ugyanakkor ellenállóbb lesz. 
  • A vezetékes gáz ára ugyanis csupán harmada vagy ötöde az LNG-ének, így a meglévő erőművek még jó ideig versenyképesek maradnak.

Kiszámíthatatlan LNG

Ázsia számára azonban a Közel-Kelet elmúlt hónapjainak eseményei rávilágítottak arra, milyen kiszámíthatatlan energiaforrás is valójában a gáz. Amikor hőhullám közepén áramszüneteket kell elszenvedni azért, mert nem érkezik meg a gázszállítmány, az LNG megbízhatóságáról szóló állítások rossz viccnek hangzanak. 

Az LNG talán fennmaradhat alapanyagként a vegyipar számára, vagy üzemanyagként teherautók, hajók és háztartási kazánok számára, de annak a nagyjából 40 százaléknak, amely villamosenergia-termelésre megy, komor jövője van.

A világ gáztermelői az elmúlt években arra fogadtak, hogy az LNG nélkülözhetetlen nyersanyag. Már az iráni háború előtt is világossá vált azonban, hogy a tiszta energia könyörtelenül csökkenő költségei elavulttá tették ezt az érvelést.

Kapcsolódó

Energiaválság

Energiaválság
1583 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu