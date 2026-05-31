A luxusautók elektromos válsága: a Bentley és a Rolls-Royce visszalép, a Ferrari más irányt vesz

A nagy luxusautó-márkák sorra szembesülnek ugyanazzal a dilemmával: hogyan lehet megőrizni a prémiumidentitást és a hagyományos vásárlók lojalitását úgy, hogy közben az elektromos jövőre is felkészülnek. Egységes recept nincs, és egyre több cég kénytelen szembenézni azzal, hogy korábbi vállalásait nem tudja tartani.

Porsche Taycan: luxusautóból elektromos kísérlet / Fotó: TT News Agency via AFP

A Porsche 2019-ben mutatta be a Taycant, az első teljesen elektromos sportautóját, amelyre még az ár ismerete előtt húszezer előrendelés érkezett. A modell kezdetben sikersztorinak tűnt: 2023-ban több mint negyvenezer Taycant adtak el világszerte, 17 százalékkal többet, mint az előző évben.

A lendület azonban megtört: 2024 első felében az eladások több mint felével estek vissza, ami gyártáscsökkentésre kényszerítette a stuttgarti gyártót. Tavaly a Taycan eladásai ismét 22 százalékkal csökkentek, 16 339 példányt értékesítettek. Ez különösen figyelemreméltó annak fényében, hogy

a Porsche néhány éve még százezer feletti Taycan-eladásban gondolkodott évente.

A BMW tulajdonában lévő Rolls-Royce kezdetben jól járt az elektromos átállással. A Spectre Európában a legkeresettebb Rolls-Royce modellé vált, és globálisan is a második helyre került az eladási listán. A siker azonban rövid életűnek bizonyult: 2025-ben a Spectre eladásai 47 százalékkal zuhantak, mindössze 1002 példányban kelt el.

Az órási visszaesés hatására a Rolls-Royce ejtette a 2030-as teljes elektromos átállásra vonatkozó tervét, és bejelentette: a V12-es motor a jövőben is megmarad a kínálatban. A Bentley jóval göröngyösebb utat járt be: az öt tervezett elektromos modelljéből négyet töröltek, és egyelőre egyetlen járműre összpontosítanak, amelynek bemutatója 2027-ben várható.

A Volkswagen tulajdonában lévő Lamborghini szintén feladta azt a tervét, hogy 2028-ra piacra dobja első teljesen elektromos autóját, a Lanzadort. A modell ehelyett plug-in hibrid lesz.

A Ferrari válasza: a Luce

A Ferrari sajátos módon válaszol: Luce néven mutatta be első teljesen elektromos autóját. A modell megosztó dizájnja nyíltan szakít az olasz luxusmárka örökségével, és más közönségnek szól, mint bármelyik korábbi Ferrari. Az autót a Jony Ive vezette LoveFrom stúdió álmodta meg. Ive az Apple egykori vezető formatervezője, aki 2019-ben alapította a céget Marc Newson ipari designerrel.