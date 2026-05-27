Kizárták az egyik leggazdagabb magyar cégét a szlovákok: megszólalt Fico az ország egyik legnagyobb építkezéséről – ezt senki nem gondolta volna, eddig nem hallott részletek derültek ki

Komoly fordulatot vett Szlovákia egyik legnagyobb egészségügyi beruházása: az eperjesi katonai kórház építéséről leváltották az eredeti kivitelezői csoportot, amelyet a magyar cég, a Bekor képviselt, miután súlyos kivitelezési problémák merültek fel az épület tartószerkezeténél. Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden személyesen tekintette meg az építkezést, majd közölte: a projekt nem áll le, az új kivitelezői konzorcium június 1-jétől átveszi a munkálatokat, a kórházat pedig legkésőbb 2027 augusztusára be akarják fejezni.

Kizárták az egyik leggazdagabb magyar cégét a szlovákok: megszólalt Fico az ország egyik legnagyobb építkezéséről

A beruházás mérete önmagában is kiemelkedő a régióban. Az új eperjesi kórház teljes költségét jelenleg mintegy 540 millió euróra becsülik, ami mai árfolyamon nagyjából 213 milliárd forintnak felel meg. Az eredeti szerződést tavaly kötötték meg 447,8 millió euró (közel 177 milliárd forint) értékben áfa nélkül.

A projekt stratégiai beruházásnak számít Szlovákiában:

az új intézmény több mint ezerágyas lesz, szükség esetén pedig akár 1200 férőhelyre is bővíthető.

A szlovák kormány régóta az egyik legfontosabb egészségügyi fejlesztésként kezeli az építkezést, ezért különösen érzékenyen érintette a kabinetet, amikor tavasszal kiderült, hogy problémák vannak a tartószerkezeti elemek kivitelezésével.

Robert Fico a keddi sajtótájékoztatón igyekezett csillapítani a kedélyeket. A hibákat „szokásos műszaki problémáknak” nevezte, amelyek szerinte menet közben javíthatók. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az építésfelügyelet időben észlelte az oszlopokkal kapcsolatos problémákat, és szerinte ez bizonyítja, hogy az ellenőrzési rendszer működött.

A kivitelezést most a Tím Slovensko nevű konzorcium veszi át, amelyben több jelentős szlovákiai és nemzetközi építőipari vállalat – köztük a Skanska, a Strabag és a Metrostav – is részt vesz. A cél az, hogy az épület szerkezetét 2027 augusztusára befejezzék, majd megkezdődjön az orvosi eszközök és a berendezések telepítése.

A próbaüzem a jelenlegi tervek szerint 2028 márciusában indulhat el.

Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter szerint a hibás szerkezeti elemek egy részét megjavítják, másokat teljesen elbontanak és újraépítenek. A tárca már lehívta az eredeti kivitelező bankgaranciáját, és több millió eurónyi kifizetést is visszatartott. Kalinák szerint jelenleg peren kívüli megállapodással próbálják rendezni a keletkezett károkat.