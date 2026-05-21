Kopogtat az Európai Bizottság: itt már nem bújhat el Magyar Péter – zavarba ejtő, amit az inflációról állítanak, képbe került az Orbán-kormány

Itt a magyar kormányváltás utáni első brüsszeli előrejelzés a magyar gazdaságról. Az alapokat a folyamatokhoz még Orbán Viktor kormánya teremtette meg, a költségvetést érintő előrejelzések bizonytalansága azért jelentős, mert időközben – az őszi előrejelzés óta – a korábbi ellenzék került hatalomra. Az Európai Bizottság gyorsuló növekedést, lassuló inflációt és kisebb bérnövekedést lát előre. Nem tudni, milyen mértékben vették-vehették figyelembe a kormányváltást, hiszen az áprilisi magyar választáson győztes párt politikáját maguk a választók is csak tippelgetni tudják. Az őszi előrejelzés óta pedig még egy irgalmatlan bizonytalansági tényező tűnt fel: az iráni háború.

A magyar gazdaság gyorsul a Brüsszelből érkezett előrejelzés szerint, az infláció pedig lassul – mintha nem is lenne iráni konfliktus / Fotó: Anadolu via AFP

Magyar Péter kormányának euróbevezetési ígéretét mindenesetre a piacokon komolyan vették – látszik ez a forint és a magyar állampapírok árfolyamán –, az Európai Bizottság azonban nem kereskedik devizával, nekik konkrét számokat kell produkálniuk az Európai Unióra és tagállamaira időszakos előrejelző csomagjaikban.

Célzást a magyar választásra azért tesz a szöveg.

Az előrejelzések szerint a GDP növekedése 2026–2027-ben lendületet vesz, amit a belföldi kereslet és az export, valamint a javuló bizalom támaszt alá

– írják. Ebből a belföldi kereslet és az export alakulását csak a most távozott kormány alapozhatta meg, a „javuló bizalom” faktor okait nem részletezik, de világosan tudni lehet, a magyar választási küzdelemben Brüsszel melyik féllel szimpatizált, és ez a szikár gazdasági dokumentumba is beszűrődik.

Az Orbán-kormány utolsó, a Tisza-kormány első éve: gyorsul a magyar gazdaság növekedése

A jelentés nem tér ki a magyar politikai ciklusra, sőt tulajdonképp az iráni háború Európában új rettegést keltő hatásairól is csak áttételesen ír.

A jelentés szerint a magyar GDP a 2025-ös 0,5 százalékos növekedés után idén 1,8, jövőre 2,1 százalékkal növekedhet. A kilábalást már az Orbán Viktor-kormány is előrejelezte. Ősszel a bizottság erre az évre még 2,3 százalékot várt.

A növekedés hazai alapjaival a friss jelentés szerint biztosan nem támadt baj az ősz óta, a Fidesz-kormányzás utolsó fél évében.

Már a tavalyi szerényebb növekedést is az erőteljes fogyasztás támogatta: a jelentős béremelések, és az, hogy a háztartások elegendően biztonságban érezték magukat megtakarításaik csökkentésére. (Szerk.: ha a bizottsági értékelés áll, ez nem utal arra, hogy háború közeledésére számítottak volna.) Ezzel szemben a beruházások csökkentek, az export pedig lassú maradt a feldolgozóipari termékek és az üzleti szolgáltatások gyenge teljesítménye miatt – írja a bizottság.