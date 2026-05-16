Tankra cserélheti prémium autóit a Mercedes – a védelmi iparral kacérkodik a német járműóriás

Fontolgatja a belépést a védelmi piacra a német gyártó. A Mercedes készen áll arra, hogy az új szegmensben is élharcos legyen Európában.
VG/MTI
2026.05.16, 09:00

A Mercedes-Benz fontolgatja a belépést a védelmi piacra – nyilatkozta a cég vezérigazgatója a The Wall Street Journalnak. Ola Källenius közölte, hogy Európának ki kell építenie védelmi képességeit, és a vállalat készen áll arra, hogy szerepet játsszon ebben.

Új utakon a Mercedes: prémium autók után jöhetnek a tankok / Fotó: Shutterstock

A vállalatvezető leszögezte, hogy a védelmi szektor a cég üzleti tevékenységének csak kis részét tenné ki, a fő termékek továbbra is a személygépkocsik és teherautók maradnak – emelte ki a Reuters.

A válságban lévő német autóipar és a gyors ütemben bővülő európai hadiipar közeledését jelzi egy másik lap, a Financial Times áprilisi beszámolója arról, hogy a német Volkswagen autógyártó cég tárgyalásokat folytat az izraeli Rafael Advanced Defense Systems védelmi vállalattal a lehetséges együttműködésről. Az újság szerint a felek azt tervezik, hogy a Volkswagen küszködő osnabrücki üzemét átalakítják, hogy ott alkatrészeket gyártsanak az izraeli Vaskupola rakétavédelmi rendszerhez.

A Spiegel című lap pedig arról írt a napokban, hogy a KNDS francia-német védelmi vállalat két németországi autóüzem felvásárlását fontolgatja, hogy azokat katonai felszerelések gyártására alakítsa át. A lap iparági forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy a Mercedes-Benz ludwigsfeldei és a Volkswagen ugyancsak osnabrücki üzemét nézte ki magának a KNDS, amely Európa egyik legnagyobb páncélozott járműgyártója, a Leopard harckocsik előállítója.

Verik a szöget a Mercedes koporsójába: hatalmas felvásárlás készül, teljesen beleolvadhatnak hadiiparba

Egyre látványosabban közeledik egymáshoz a válságba került német autóipar és az Európában soha nem látott tempóban felfutó hadiipar. Német sajtóértesülések szerint a francia–német KNDS harcjárműgyártó tárgyalásokat folytat a Mercedes-Benz egyik németországi gyárának átvételéről, miközben párhuzamosan egy Volkswagen-üzem megszerzését is vizsgálja. Ha az üzletek megvalósulnak, az új korszakot nyithat az európai iparban: autógyárak állhatnak át katonai járművek gyártására.

A Mercedes, a Volkswagen és a KNDS egyelőre óvatosan kommunikál az ügyben, hivatalos döntés még nem született. Az azonban már most látszik, hogy Európában egyre vékonyabb a határ az autóipari és a hadiipari termelés között, és a következő években több hasonló átalakulás is jöhet.

