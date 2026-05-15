Verik a koporsószöget a Mercedesbe: hatalmas felvásárlás készül, teljesen beleolvadhatnak hadiiparba

Egyre látványosabban közeledik egymáshoz a válságba került német autóipar és az Európában soha nem látott tempóban felfutó hadiipar. Német sajtóértesülések szerint a francia–német KNDS harcjárműgyártó tárgyalásokat folytat a Mercedes-Benz egyik németországi gyárának átvételéről, miközben párhuzamosan egy Volkswagen-üzem megszerzését is vizsgálja. Ha az üzletek megvalósulnak, az új korszakot nyithat az európai iparban: autógyárak állhatnak át katonai járművek gyártására.

A Mercedes Lengyelországba költözteti át a Sprinterek alvázának gyártását

A KNDS jelenleg a Mercedes-Benz ludwigsfeldei üzemének megszerzéséről egyeztet. A Berlin déli részén található gyárban jelenleg főként a Sprinter haszonjárművek alvázait gyártják, a termelés jövője azonban bizonytalanná vált, mert a Mercedes a tervek szerint 2030-tól a lengyelországi Jaworba költöztetné a Sprinter gyártását. Ez gyakorlatilag kiürítené a német üzemet.

A hadiipari vállalat eközben éppen történelmi kapacitásbővítésre készül. A KNDS – amely a német Krauss-Maffei Wegmann és a francia Nexter összeolvadásából jött létre – a következő években egymilliárd eurót (nagyjából 400 milliárd forintot) költene új gyártókapacitásokra. Az európai hadseregek ugyanis egyre nagyobb mennyiségben rendelnek harcjárműveket és páncélozott katonai eszközöket az ukrajnai háború nyomán felpörgő fegyverkezési hullámban – írja a Der Spiegel.

A legnagyobb várható megrendelések között szerepelhet akár 3000 Boxer páncélozott jármű beszerzése is a német hadsereg részéről.

A Boxer gyártását a KNDS és a Rheinmetall végzi, de a jelenlegi kapacitások már nem elegendők az ekkora volumen kiszolgálására. A müncheni gyártóbővítés ellenére a KNDS jelenleg legfeljebb havi tíz Boxer előállítására képes.

A csőd széléről ránthatja vissza a hadiipar a nagy autógyártókat?

Ez magyarázza, miért kezdett a hadiipar egyre intenzívebben érdeklődni a bajba került autóipari üzemek iránt. A ludwigsfeldei gyárban ráadásul akár átmeneti modell is kialakulhat: a hírek szerint először csak a létesítmény egy részét bérelhetné ki a KNDS, ahol párhuzamosan készülhetnének katonai járművek és Mercedes-haszonjárművek, mielőtt teljes tulajdonosváltás történne.