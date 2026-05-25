Végleg távozott Magyarországról az egyik legnagyobb német autógyártó csúcsvezére: súlyos kritikát fogalmazott meg az állapotokról – "Őszinte leszek"

A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában a vezetőváltást követően különkiadású magazint készítettek, melyben az új gyárigazgatót, Christian Dickertet mutatták be, a távozó Jens Bühlert pedig búcsúztatták.

Mercedes gyár igazgatója szerint a kátyúk a fő ellenség / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az új vezető alig várja, hogy Kecskeméten élhessen

Christian Dickert, az új vezető úgy fogalmazott a Kecsup szerint, hogy Magyarországot és a magyar embereket hagyománytisztelőnek, vendégszeretőnek, gyerekbarátnak és nyitottnak látják. Hozzátette, már várják, hogy személyesen is jobban megismerhessék az országot és az itt élőket. A magazin különkiadásűnak egyik legérdekesebb része azonban Jens Bühler válasza volt arra a kérdésre, hogy számára mi vált tipikusan kecskemétivé, akár a gyárban, akár a városban. A távozó vezető a megszokottnál nyíltabban fogalmazott.

„Őszinte leszek: kátyúk, rossz utak…” – válaszolta Bühler.

Két különböző világ a város és a gyár

Ugyanakkor Bühler rögtön különbséget tett a város és a gyár között. A Mercedes kecskeméti üzemét modern, tiszta, kiválóan szervezett, igazi ipari gyöngyszemként jellemezte. Véleménye szerint a gyár világszínvonalú működést épített fel Kecskeméten, a környezetében azonban még van mit pótolni.

Bühler úgy látja, a város nem fejlődött olyan ütemben, mint a gyár. Megfogalmazása szerint az üzemben világszínvonal jött létre, és ezt a szintet a gyár környezetében is el kellene érni. A kijelentés különösen azért figyelemre méltó, mert egy vállalati búcsúinterjúban hangzott el, vagyis olyan PR-környezetben, ahol jellemzően visszafogottabb, kevésbé kritikus megfogalmazások szerepelnek.

Szerették Magyarországot, de vár Kína

A korábbi gyárigazgató ugyanakkor több pozitívumot is kiemelt Magyarországgal kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy mi fog neki a legjobban hiányozni az országból, a szívélyességet, a szenvedélyt és az időjárást említette. Azt is elmondta, hogy családjával nagyon élvezték az itt töltött időt.

Bühler számára a kecskeméti élet egyik előnye a rövid távolság volt.

Mint mondta, Kecskeméten 11 perc alatt beért a gyárba, míg új munkahelyén, Kínában ez az út már 60–90 percet vesz igénybe. A gyors kérdésekből az is kiderült, hogy kedvenc magyar helye Budapest volt, legkedvesebb kirándulóhelyének a helvéciai kilátót nevezte meg, kedvenc magyar étele pedig a csirkepaprikás nokedlivel.