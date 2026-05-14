Totális fordulat, máris megbukott a Mercosur: nagy baj van a behozott hússal, tiltólistára tette az EU – kiborult Brazília Von der Leyenék döntésén

Nem várt fordulat állt be az eleve sokat kritizált Mercosur-megállapodásról. Ez az a kereskedelmi egyezmény, amely ideiglenes hatállyal májustól életbe lépett az EU és számos dél-amerikai ország között.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke alig két hete jelentette be, hogy a folyamatban lévő jogi eljárások ellenére élesedett a Mercosur. Akkor azt írta, hogy az előnyök már mostantól valóságosak és láthatók. Azt állította, hogy

a vámok elkezdenek csökkenni,

a vállalatok hozzáférést kapnak új piacokhoz,

a befektetők megkapják a számukra szükséges kiszámíthatóságot.

A EB vezetője azt ígérte, a Mercosur ideiglenes alkalmazása meg fogja mutatni a megállapodás kézzelfogható előnyeit, és azt is, „miként kezeltük a jogos kifogásokat”.

„Ezzel az Európai Parlament és a tagállamok számára a lehető legteljesebb, bizonyítékokon alapuló képet nyújtjuk” – fogalmazott az X-en.

Talán Ursula von der Leyen se gondolta, milyen gyorsan ki fognak derülni a „valóságos előnyök”.

Mercosur: totális fordulat, nagy baj van a behozott hússal

Alig két hete lépett életbe a Mercosur-egyezmény, és máris jön a feketeleves – írta Győri Enikő a közösségi oldalán. A fideszes európai parlamenti képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy beigazolódtak a legrosszabb sejtések. Alig száradt meg a tinta az EU és a dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi megállapodáson, máris súlyos élelmiszer-biztonsági aggályok merültek fel.

Arról számolt be, hogy az Európai Bizottság szóvivője közölte:

szeptembertől megtilthatják a brazil hús importját az EU-ba, hacsak az ország nem bizonyítja, hogy megfelel az antibiotikum-rezisztenciára vonatkozó, szigorú uniós előírásoknak.

Pontosan ettől tartottunk! Miközben az európai és a magyar gazdáktól a legszigorúbb környezetvédelmi és egészségügyi szabályok betartását követelik meg, a tengerentúlról érkező árunál már az első napokban kibuknak a hiányosságok. Ez nemcsak tisztességtelen verseny, hanem komoly egészségügyi kockázat is – fogalmazott.

Arra is rámutatott, hogy Ursula von der Leyen a kölcsönös kereskedelmi előnyök ígéretével kinyitotta az ajtót, de a valóság máris kopogtat. Szerinte az európai élelmiszer-biztonság és a gazdák védelme nem lehet alku tárgya. „És attól tartok, hogy ez még csak az első dominó a Mercosur-egyezménnyel kapcsolatban” – zárta bejegyzését.