Soha nem látott össztűz alatt Friedrich Merz: szétfeszítheti a koalíciót több vitás kérdés is Németországban

Friedrich Merz német kancellár megpróbálja megfordítani nehéz helyzetbe került kormányának sorsát azzal, hogy ismét pályára állít egy ambiciózus reformprogramot, miközben a közvélemény támogatása meredeken zuhan.

Merz nemcsak a kormánykoalíción, de pártján belül is elszigetelődött / Fotó: ANP via AFP

Merz kereszténydemokrata vezetésű konzervatívjai és a szociáldemokraták kedden ülnek tárgyalóasztalhoz, hogy konszenzusra jussanak a német adó- és nyugdíjrendszer átalakításáról szóló terv kapcsán. Minderre öt héttel azután kerül sor, hogy egy másik válságtanácskozás olyan súlyos viszályba torkollott, hogy koalíciós szereplők már a kormány jövőjét is veszélyben látják – állítják az ügyet ismerő források a Bloombergnek.

Egy évvel hatalomra kerülése után Merz népszerűsége történelmi mélypontra süllyedt, miközben nehezen tud tekintélyt szerezni nemcsak a koalícióban, de saját pártján belül is.

A kancellár átfogó reformcsomaggal szerené visszaszerezni a politikai lendületet. A pakk része

Németország egészségügyi rendszerének pénzügyi rendbetétele,

a személyi jövedelemadó-csökkentése,

valamint az állami nyugdíjrendszer hosszú távú stabilizálása.

Merz hazai pályán is nagyot bukott

Ezeknek a témáknak kellett volna napirenden szerepelniük az április 11–12-én, a Berlin szélén található, több mint százéves Villa Borsigban tartott hétvégi válságtalálkozón is. Merz Lars Klingbeil alkancellárral és SPD-társelnökkel együtt egy nagy horderejű intézkedéscsomag összeállítására készült, amely meghatározta volna a koalíció idei programját.

A tóparti tanácskozás azonban a Bloomberg forrásai szerint rosszul előkészített és szervezetlen volt, Merz konzervatívjai nem mutattak hajlandóságot engedményekre.

A résztvevők névtelenséget kértek, mivel a tárgyalások zárt ajtók mögött zajlanak. A kancellár eközben többször is azzal vádolta az SPD-t, hogy nem hajlandó kompromisszumokra. A hosszadalmas és feszült viták végül mindössze néhány szerény intézkedést eredményeztek az üzemanyagárak emelkedésének kezelésére:

üzemanyagadó-csökkentését és

egy opcionális munkavállalói bónuszt, amelyet az elmúlt hetekben közgazdászok és iparági szereplők egyaránt elégtelennek minősítettek.

A koalíció pénteken újabb csapást szenvedett el, amikor a munkavállalónként ezer eurós bónuszcsomagot a német felsőház blokkolta. A 16 tartomány képviselői túl költségesnek tartották az intézkedést. Köztük voltak olyan régiók is, amelyeket Merz konzervatív szövetségesei irányítanak – ez különösen fájdalmas kudarc a kancellár számára.