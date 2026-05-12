Soha nem látott össztűz alatt Friedrich Merz: szétfeszítheti a koalíciót több vitás kérdés is Németországban
Friedrich Merz német kancellár megpróbálja megfordítani nehéz helyzetbe került kormányának sorsát azzal, hogy ismét pályára állít egy ambiciózus reformprogramot, miközben a közvélemény támogatása meredeken zuhan.
Merz kereszténydemokrata vezetésű konzervatívjai és a szociáldemokraták kedden ülnek tárgyalóasztalhoz, hogy konszenzusra jussanak a német adó- és nyugdíjrendszer átalakításáról szóló terv kapcsán. Minderre öt héttel azután kerül sor, hogy egy másik válságtanácskozás olyan súlyos viszályba torkollott, hogy koalíciós szereplők már a kormány jövőjét is veszélyben látják – állítják az ügyet ismerő források a Bloombergnek.
Egy évvel hatalomra kerülése után Merz népszerűsége történelmi mélypontra süllyedt, miközben nehezen tud tekintélyt szerezni nemcsak a koalícióban, de saját pártján belül is.
A kancellár átfogó reformcsomaggal szerené visszaszerezni a politikai lendületet. A pakk része
- Németország egészségügyi rendszerének pénzügyi rendbetétele,
- a személyi jövedelemadó-csökkentése,
- valamint az állami nyugdíjrendszer hosszú távú stabilizálása.
Merz hazai pályán is nagyot bukott
Ezeknek a témáknak kellett volna napirenden szerepelniük az április 11–12-én, a Berlin szélén található, több mint százéves Villa Borsigban tartott hétvégi válságtalálkozón is. Merz Lars Klingbeil alkancellárral és SPD-társelnökkel együtt egy nagy horderejű intézkedéscsomag összeállítására készült, amely meghatározta volna a koalíció idei programját.
A tóparti tanácskozás azonban a Bloomberg forrásai szerint rosszul előkészített és szervezetlen volt, Merz konzervatívjai nem mutattak hajlandóságot engedményekre.
A résztvevők névtelenséget kértek, mivel a tárgyalások zárt ajtók mögött zajlanak. A kancellár eközben többször is azzal vádolta az SPD-t, hogy nem hajlandó kompromisszumokra. A hosszadalmas és feszült viták végül mindössze néhány szerény intézkedést eredményeztek az üzemanyagárak emelkedésének kezelésére:
- üzemanyagadó-csökkentését és
- egy opcionális munkavállalói bónuszt, amelyet az elmúlt hetekben közgazdászok és iparági szereplők egyaránt elégtelennek minősítettek.
A koalíció pénteken újabb csapást szenvedett el, amikor a munkavállalónként ezer eurós bónuszcsomagot a német felsőház blokkolta. A 16 tartomány képviselői túl költségesnek tartották az intézkedést. Köztük voltak olyan régiók is, amelyeket Merz konzervatív szövetségesei irányítanak – ez különösen fájdalmas kudarc a kancellár számára.
Még a legszorosabb szövetséges is ellene fordult
Markus Söder bajor miniszterelnök, a konzervatív Keresztényszociális Unió (CSU) vezetője korábban még támogatta a bónuszt a Villa Borsigban tartott találkozón. Egy résztvevő szerint azonban Söder gyakran eltért a napirendtől, és korábban elfogadott kompromisszumokat kérdőjelezett meg. Néhány héttel később pedig már ő is hozzájárult a bónusz megakadályozásához a Bundesratban.
Kezdetben jó ötletnek tűnt
– mondta Söder vasárnap az ARD közszolgálati csatornának –, „de túl drága volt, és komoly ellenállásba ütközött az iparág részéről.” Hozzátette: „Szerintem ezt le lehet venni a napirendről.”
Az eset kérdéseket vet fel Merz tekintélyével kapcsolatban a CDU/CSU blokkban. Stefan Kornelius kormányszóvivő szerint a kancellár arra számított, hogy mivel nem volt biztosított a többség a Bundesratban, a felsőház elhalasztja a szavazást.
Az ilyen eljárási kérdéseket általában szorosan egyeztetik a kancellária és a tartományi vezetők között, így a történtek kommunikációs hibára, vagy akár a szövetséges tartományi vezetők lázadására is utalhatnak.
Ezúttal a találkozót a berlini szövetségi kancellárián tartják. Egy, a tárgyalásokat ismerő tisztviselő szerint még túl korai lenne átfogó adóreform-tervet várni. A pártvezetők egyelőre sajtótájékoztatót sem terveznek sem a tárgyalások alatt, sem a keddi esti egyeztetés után.
Növekedési pálya?
A tét Merz ígérete, hogy újra növekedési pályára állítja Európa legnagyobb gazdaságát, amelyet az Irán elleni, amerikai vezetésű háború és az elhúzódó gazdasági stagnálás is sújt. A kormány múlt hónapban a felére, 0,5 százalékra csökkentette idei növekedési előrejelzését az ipari és lakossági energiaárak megugrása miatt.
Az egyezség kilátásai azonban egyre távolibbnak tűnnek.
- Lars Klingbeil vezetésével az SPD olyan javaslatot vetett fel, amely a legtöbb munkavállaló számára adócsökkentést biztosítana, miközben a magas keresetűek adóterhei nőnének.
- Merz azonban határozottabban kötelezi el magát a mellett, hogy a CDU elutasít minden adóemelést – ez az álláspont még bajor szövetségeseivel, a Söder-féle CSU-val is komoly konlfiktusokhoz vezethet.
Mi lesz így a Mittelstanddal?
„A koalíciónak most össze kell szednie magát” – mondta Marc Tenbieg, a kis- és középvállalkozásokat tömörítő DMB szövetség vezetője. „A kudarc végzetes lenne.”
A német Mittelstandnak, vagyis a gazdaság gerincét adó középvállalati szektornak „merész és fenntartható reformokra van szüksége, nem pedig gazdasági hatás nélküli szimbolikus intézkedésekre” – fogalmazott.
Annak érdekében, hogy elkerüljék a Villa Borsig-i fiaskó megismétlődését, egyre több kormányzati tisztviselő és tartományi vezető sürgeti, hogy a tárgyalásokba szélesebb körben vonjanak be közéleti szereplőket, köztük munkaadókat, szakszervezeteket és tartományi tisztviselőket is. Miközben az SPD és több regionális vezető támogatja egy ilyen fórum létrehozását, Merz továbbra is ellenáll ennek, vagyis még jobban elszigeteli magát – állítják a tárgyalásokat ismerő források.
Klingbeil a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) keddi kongresszusán világossá tette: szerinte nem lehet olyan jövedelemadó-reformot végrehajtani, amelyben a legjobban keresők nem fizetnek többet. Ez azonban élesen szembemegy Merz eddigi álláspontjával, aki kategorikusan kizárta az adóemelést. A vita így nemcsak gazdaságpolitikai, hanem koalíciós erőpróba is lett - mutatott rá cikkében az Origo. Merz közben a szakszervezeti kongresszuson arról beszélt, hogy Németország évtizedek óta nem látott cselekvési kényszer alatt áll. A kancellár szerint a geopolitikai és gazdasági átrendeződés egyszerre találkozik a régóta halmozódó strukturális problémákkal, ezért az országnak változnia kell. Fogadtatása ugyanakkor hűvös volt: a BILD tudósítása szerint a teremben sokan „lefelé mutató hüvelykujjat” ábrázoló táblákkal fogadták.