Még borzasztóbb sors jut az embernek a harctéren: mint a légysereg lepi be a Pentagont az MI

Drónok elől menekülő katona, akit drón lő szitává – az ilyen és efféle, Terminátor-filmekbe illő jelenetek valósággá váltak a mai harctereken. Hová fejlődhet tovább mindez, és hogy válik a háború még borzalmasabbá a csatába küldött emberi harcosok számára, kiolvasható a Bloomberg egyik pénteki híréből.

A csúcstechnológia igazi nagyágyúi szálltak be, hogy még nagyobb előnyt szerezzen az amerikai hadsereg a harctéren ellenségeivel szemben. Amire készülnek, valószínűsíti, hogy az embernek egyre kisebb esélye marad a túlélésre a harcban a technológiával szemben. Iránban már alkalmazzák.

A Pentagon további négy technológiai vállalattal kötött megállapodást fejlett mesterségesintelligencia-eszközök kibővített használatáról minősített katonai hálózatokon – derül ki a védelmi minisztérium közleményéből és két, az ügyet ismerő tisztviselő tájékoztatásából.

A Bloomberg jelentése szerint

az Nvidia Corp.,

a Microsoft Corp.,

a Reflection AI Inc.

és az Amazon.com Inc.

kötött új megállapodásokat kötött az amerikai védelmi minisztériummal „jogszerű operatív felhasználásra” – áll a közleményben. A tisztviselők névtelenséget kértek a belső egyeztetések miatt.

A megállapodások jelentős mozgásteret adnak a Pentagonnak arra, hogy nagy teljesítményű, fejlett MI-technológiákat akár titkos harci műveletekben is alkalmazzon, például célkijelölés támogatására.

Az új felhasználási feltételek – köztük a „jogszerű operatív felhasználás” – jelentősen enyhítik azokat a korlátozásokat, amelyeket az Anthropic PBC próbált érvényesíteni, és amelyek miatt az év elején meghiúsult a Pentagonnal kötött megállapodása.

Számos technológiai vállalat már eddig is szállított MI-eszközöket az amerikai hadseregnek, de a Pentagon 2025 ősze óta igyekszik bővíteni a felhasználási feltételeket. Nemrég hasonló megállapodásokat kötött többek között

a SpaceX,

az OpenAI

és a Google is.

Ezek a megállapodások felgyorsítják azt az átalakulást, amelynek célja, hogy az amerikai hadsereg MI-alapú harci erővé váljon

– áll a közleményben, amely mind a hét vállalatra utal, és egyben az első hivatalos Pentagon-megerősítés a Google-lal kötött, a hét elején jelentett új megállapodásról.