Óriási baj van, Magyarország máris elbukhatja az évszázad olajüzletét: rejtélyes csoport ütné ki a Molt a nyeregből az utolsó pillanatban – az oroszok dupla pénzt kapnának

Új szereplő jelent meg a szerb energiapiac egyik legfontosabb ügyletében: egy alig egy éve alapított szerb vállalat 2 milliárd eurós (mintegy 780 milliárd forintos) ajánlatot tett a Gazprom Neft és a Gazprom tulajdonában lévő NIS-részvénycsomagra. A lépés komoly kihívást jelenthet a Mol számára, mely hónapok óta dolgozik azon, hogy többségi részesedést szerezzen a szerb olajvállalatban.

A szerb NIS stratégiai jelentőségű vállalat: az ország egyetlen olajfinomítóját működteti, így nemcsak gazdasági, hanem energiabiztonsági szempontból is kulcsszereplő. A mostani ajánlatot a tavaly nyáron alapított KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC tette, melynek tulajdonosa, Ranko Mimovic szerint az orosz tulajdonosok „általánosságban elfogadták” az ajánlatot.

A helyzetet azonban jelentősen bonyolítja, hogy a NIS tavaly október óta amerikai szankciók alatt áll. Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala a szélesebb orosz energiaszektort célzó intézkedések részeként írta elő, hogy az orosz tulajdonosok váljanak meg részesedésüktől.

A Gazprom Neft jelenleg 44,9 százalékos, a Gazprom pedig további 11,3 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban, míg a szerb állam közel 30 százalékot birtokol.

A szankciós nyomás miatt a Mol már januárban megállapodást írt alá az orosz részesedések megvásárlásáról. Az amerikai hatóságok május 22-ig adtak határidőt az ügylet lezárására. A mostani szerb ajánlat ugyanakkor azt jelzi, hogy Belgrádban nem mindenki szeretné, ha a magyar olajcég kerülne domináns pozícióba az ország legfontosabb energetikai vállalatában.

Aleksandar Vucic szerb elnök még januárban arról beszélt: a Mol mintegy 1 milliárd eurót (közel 390 milliárd forintot) fizetne a NIS többségi részesedéséért. Ehhez képest a mostani szerb ajánlat már 2 milliárd euróról, vagyis nagyjából 780 milliárd forintról szól, ami teljesen új helyzetet teremt az ügyletben. Ez azt jelenti, hogy az orosz tulajdonosok akár dupla akkora összeghez is juthatnának, mint amekkora értékről korábban szó volt a Mol kapcsán. Az is figyelemre méltó, hogy Ranko Mimovic állítása szerint áprilisban hivatalosan tájékoztatták a szerb elnöki hivatalt a tervről, ami arra utal, hogy a háttérben politikai egyeztetések is zajlanak a régió egyik legfontosabb energetikai ügyletéről.