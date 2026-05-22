Rendkívüli: Amerika most jelentette be a döntését a Molról, így érinti Magyarországot és az évszázad olajüzletét – a következő két hét kritikus lesz

Szerbia értesítést kapott arról, hogy a Mol két hetes hosszabbítást kapott a Gazpromnyefttel folytatott tárgyalásokra a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz tulajdoni hányadának megvásárlásáról – jelentette be Dubravka Đedović Handanović szerb bányászati és energiaügyi miniszter csütörtökön. Az új határidő június 6.

A Mol a legfőbb vevőjelöltnek számít / Fotó: NurPhoto via AFP

A miniszter Instagram-oldalán közzétett nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy az Aleksandar Vucic elnök vezette szerb kormány párhuzamosan folytatja a Mollal zajló részvényesi megállapodásról szóló tárgyalásokat is. Đedović Handanović elismerte, hogy a helyzet összetett, ugyanakkor hozzátette: a cél egy tartós megoldás megtalálása és Szerbia állami érdekeinek védelme.

A korábbi tárgyalási engedély csütörtökön, május 22-én járt le. Az orosz Gazpromnyeft és a magyar Mol közötti egyeztetéseket az amerikai Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala (OFAC) felügyelete mellett folytatják.

Mi forog kockán?

A NIS tulajdonosi szerkezete az elmúlt hónapokban egyre nagyobb figyelmet kap, mivel az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók következtében az orosz érdekeltségeknek ki kell vonulniuk az érintett vállalatokból. Az amerikai OFAC 2025. október 9-én szankciókat vetett ki a NIS-re, mivel annak többségi orosz tulajdonrésze van.

Ennek elkerülésére a Gazpromnyeft tárgyalásokba kezdett a Mollal a részesedése eladásáról. A Gazpromnyeft 44,9, a Gazprom pedig 11,3 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban, míg a szerb állam közel 30 százalékot tart kézben. Január 19-én a Mol-csoport bejelentette, hogy aláírta a Gazpromnyefttel kötött kötelező érvényű keretmegállapodás főbb rendelkezéseit a NIS 56,15 százalékos részesedésének megszerzéséről.

A Mol azóta is a legfőbb vevőjelöltnek számít, és márciusban kapott engedélyt az OFAC-tól a tárgyalások május 22-ig történő folytatására – most pedig újabb két hetes haladékot nyert. Az orosz fél egyelőre nem nyilatkozik részletekről. Belgrádnak a megállapodás kulcsfeltétele a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése és az ország üzemanyag-ellátásának biztonsága.