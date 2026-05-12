Deviza
EUR/HUF358,04 +0,64% USD/HUF305,34 +1,1% GBP/HUF412,71 +0,45% CHF/HUF390,47 +0,62% PLN/HUF84,19 +0,35% RON/HUF68,81 +0,71% CZK/HUF14,71 +0,6% EUR/HUF358,04 +0,64% USD/HUF305,34 +1,1% GBP/HUF412,71 +0,45% CHF/HUF390,47 +0,62% PLN/HUF84,19 +0,35% RON/HUF68,81 +0,71% CZK/HUF14,71 +0,6%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 484,92 -1,33% MTELEKOM2 418 +0,33% MOL4 100 -0,15% OTP41 660 -2,16% RICHTER12 370 -1,83% OPUS298,5 -4,33% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS152 +1,33% WABERERS4 750 +0,21% BUMIX9 232,49 +1,22% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 797,67 -1,26% BUX132 484,92 -1,33% MTELEKOM2 418 +0,33% MOL4 100 -0,15% OTP41 660 -2,16% RICHTER12 370 -1,83% OPUS298,5 -4,33% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS152 +1,33% WABERERS4 750 +0,21% BUMIX9 232,49 +1,22% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 797,67 -1,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
kitermelés
Azerbajdzsán
Mol

Megtalálta az országot a Mol, ahol ömlik rá az olaj: felpörgették a kitermelést a magyarok – minden pénzt megér

Növelte kitermelését Azerbajdzsánban a magyar vállalat. Az ország az első helyen állt a Mol 2026 január–márciusi tőkebefektetéseinek rangsorában.
VG
2026.05.12, 18:40

Jelentősen növelte kőolajtermelését Azerbajdzsánban a Mol. A magyar vállalat napi kőolajtermelése a kaukázusi országban 2026 első negyedévében napi 13 100 hordó olajegyenértéket tett ki, ami éves összevetésben 5,6 százalékos emelkedést jelent.

Mol, olaj
Növelte kitermelését Azerbajdzsánban a Mol / Fotó: Mol

A Mol tájékoztatása szerint a vállalat globális projektjeiből – többek között Magyarországon, Horvátországban, az iraki Kurdisztánban, Pakisztánban és Azerbajdzsánban – származó átlagos napi szénhidrogén-termelés 2026 első negyedévében elérte a 95 500 hordó olajegyenértéket, ami 1,7 százalékos bővülésnek felel meg. Azerbajdzsán a vállalat teljes termelésének 13,7 százalékát adta 2026 januárja és márciusa között az Interfax orosz hírügynökség cikke szerint.

A Mol szénhidrogén-kutatási és -termelési projektjeire fordított tőkekiadásai Azerbajdzsánban 2026 első negyedévében 43,9 százalékkal, 34,7 millió dollárra emelkedtek. Ebből

  • 32,4 millió dollárt fejlesztésekre,
  • 1,2 millió dollárt kutatásra,
  • 1,1 millió dollárt pedig egyéb kiadásokra fordítottak.

Az azerbajdzsáni projektekre jutó tőkebefektetések a vállalat teljes beruházásainak 35 százalékát tették ki. Az ország ezzel az első helyen állt a Mol 2026 január–márciusi tőkebefektetéseinek rangsorában. A második helyen Horvátország állt 28 millió dollárral, míg Magyarország a harmadik helyet foglalta el 24,1 millió dollárral.

A közelmúltban közzétett negyedéves jelentése szerint a Mol a térségben 2026-ra napi átlagosan 95 000–97 000 hordós termeléssel számol, szemben a 2025-re prognosztizált napi 92 000–94 000 hordóval. A jelentés azt feltételezi, hogy a vállalat továbbra is magas hatékonysággal képes mérsékelni a közép- és kelet-európai országokban tapasztalható természetes termeléscsökkenést, fokozatos organikus bővülést ér el elsősorban az iraki és kazahsztáni mezőkön, valamint stabilizálja a termelést a nemzetközi portfólió egyéb eszközein.

A Mol napi kőolajtermelése Azerbajdzsánban 2025-ben 13 400 hordó volt, ami 5,5 százalékos növekedést jelentett 2024-hez viszonyítva. Tavaly azonban Azerbajdzsán a vállalat teljes termelésének 14,1 százalékát adta.

Jelenleg a Mol 9,57 százalékos részesedéssel rendelkezik az Azeri–Chirag–Gunashli blokk fejlesztési projektjében, valamint 8,9 százalékos részesedéssel a Baku–Tbiliszi–Ceyhan kőolajvezeték-projektben Azerbajdzsánban. 2025 decemberében az Azerbajdzsáni Köztársaság Állami Olajtársasága (SOCAR) és a Mol megállapodásokat írt alá a szárazföldi Shamakhy–Gobustan térség kutatásáról, fejlesztéséről és termelésmegosztásáról. A projekt operátora a Mol lett 65 százalékos részesedéssel, míg a SOCAR 35 százalékos tulajdonrészt kapott.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 100 HUF 0 / -0,15 %
Forgalom: 2 577 256 680 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Főhet a Mol feje: már az orosz olaj is harap, ott az ársapka, nincs meg a NIS, és ki tudja, mi lesz az osztalékkal

Több mint 3 százalékos eséssel reagáltak a tőzsdézők a Mol péntek hajnalban közzétett, jelentős gyengülésről árulkodó és az elemzői várakozásokat is lényegesen alulmúló első negyedéves jelentésére. A piaci értékeléssel egy irányba mutatnak az elemzői megszólalások is, a szakértők egybehangzóan csalódásként értékelik a magyar olajtársaság év eleji teljesítményét a már eleve visszafogott várakozásokhoz képest is.

Az első negyedéves eredmények elmaradtak a várttól, de a Mol sikeresen navigált a 2026-os első negyedév turbulens geopolitikai és gazdasági kihívásai közepette. Bár a menedzsment megerősítette a 2026-os iránymutatását, hangsúlyozták a kedvezőtlen piaci körülmények miatti növekvő kockázatokat. „Az organikus teljesítményen túl arra számítunk, hogy a Mol 2026 második negyedévének végéig aláírja a NIS megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést” – értékelt Takács András, az Equilor részvényelemzője.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu