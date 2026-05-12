Megtalálta az országot a Mol, ahol ömlik rá az olaj: felpörgették a kitermelést a magyarok – minden pénzt megér

Jelentősen növelte kőolajtermelését Azerbajdzsánban a Mol. A magyar vállalat napi kőolajtermelése a kaukázusi országban 2026 első negyedévében napi 13 100 hordó olajegyenértéket tett ki, ami éves összevetésben 5,6 százalékos emelkedést jelent.

A Mol tájékoztatása szerint a vállalat globális projektjeiből – többek között Magyarországon, Horvátországban, az iraki Kurdisztánban, Pakisztánban és Azerbajdzsánban – származó átlagos napi szénhidrogén-termelés 2026 első negyedévében elérte a 95 500 hordó olajegyenértéket, ami 1,7 százalékos bővülésnek felel meg. Azerbajdzsán a vállalat teljes termelésének 13,7 százalékát adta 2026 januárja és márciusa között az Interfax orosz hírügynökség cikke szerint.

A Mol szénhidrogén-kutatási és -termelési projektjeire fordított tőkekiadásai Azerbajdzsánban 2026 első negyedévében 43,9 százalékkal, 34,7 millió dollárra emelkedtek. Ebből

32,4 millió dollárt fejlesztésekre,

1,2 millió dollárt kutatásra,

1,1 millió dollárt pedig egyéb kiadásokra fordítottak.

Az azerbajdzsáni projektekre jutó tőkebefektetések a vállalat teljes beruházásainak 35 százalékát tették ki. Az ország ezzel az első helyen állt a Mol 2026 január–márciusi tőkebefektetéseinek rangsorában. A második helyen Horvátország állt 28 millió dollárral, míg Magyarország a harmadik helyet foglalta el 24,1 millió dollárral.

A közelmúltban közzétett negyedéves jelentése szerint a Mol a térségben 2026-ra napi átlagosan 95 000–97 000 hordós termeléssel számol, szemben a 2025-re prognosztizált napi 92 000–94 000 hordóval. A jelentés azt feltételezi, hogy a vállalat továbbra is magas hatékonysággal képes mérsékelni a közép- és kelet-európai országokban tapasztalható természetes termeléscsökkenést, fokozatos organikus bővülést ér el elsősorban az iraki és kazahsztáni mezőkön, valamint stabilizálja a termelést a nemzetközi portfólió egyéb eszközein.

A Mol napi kőolajtermelése Azerbajdzsánban 2025-ben 13 400 hordó volt, ami 5,5 százalékos növekedést jelentett 2024-hez viszonyítva. Tavaly azonban Azerbajdzsán a vállalat teljes termelésének 14,1 százalékát adta.