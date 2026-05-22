Amerika dönt a Molról, most dől el az évszázad olajüzlete – az oroszok végső üzenetet küldtek

A NIS orosz részesedésének eladásáról szóló tárgyalások továbbra sem jutottak nyugvópontra, miközben a határidők szorítják Belgrádot és Moszkvát. Aleksandar Vucic szerb elnök nem optimista annak kapcsán, hogy a Mollal időben megállapodás születik, de szerinte az amerikaiak meghosszabbíthatják az engedélyezési határidőt.
2026.05.22, 06:28
Frissítve: 2026.05.22, 06:51

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője nem kommentálta a Szputnyiknak azt, hogy egyes médiumok az elmúlt napokban arról számoltak be: üzletemberek, köztük Ranko Mimovic és Bogoljub Karic is érdeklődnek az orosz NIS-részvények megvásárlása iránt – írja a RTV.

A NIS orosz részesedésének eladásáról szóló tárgyalások továbbra sem jutottak nyugvópontra a Mollal / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

A Szerbiai Kőolajipari Vállalatban (NIS) levő orosz részesedés eladására vonatkozó tárgyalási engedély május 22-én lejár, a szerb olajtársaság az amerikai OFAC jóváhagyásával június 16-ig működhet.

Az OFAC 2025. október 9-én szankciókat vetett ki a NIS-re, mivel annak többségi orosz tulajdonrésze van. Ennek elkerülésére a Gazpromnyefty tárgyalásokba kezdett a Mollal a részesedése eladásáról. Január 19-én a Mol csoport bejelentette, hogy aláírta a Gazpromnyefttyel kötött kötelező érvényű keretmegállapodás főbb rendelkezéseit a NIS 56,15 százalékos részesedésének megszerzéséről.

Zaharova kijelentette, hogy a szerbiai olajiparban lévő orosz részesedés eladásáról szóló tárgyalások a meglévő államközi megállapodások keretében folynak, és meg kell várni a tárgyalási folyamatban részt vevő felhatalmazottak hivatalos észrevételeit.

„A szerbiai olajiparral kapcsolatos tárgyalásokat részünkről az energiaügyi minisztérium védnöksége alatt, a Gazprom csoport részvételével folytatjuk, az olaj- és gázipari együttműködésről szóló orosz–szerb kormányközi megállapodásra támaszkodva” – mondta Zaharova.

Aleksandar Vucic szerb elnök a NIS orosz részesedésének átvételéről a Mollal folytatott tárgyalásokról szólva azt mondta, hogy nem biztos benne, hogy ki akar eladni, illetve ki mit ad el kinek, és hozzátette, hogy nem optimista azzal kapcsolatban, hogy holnapig, a határidő lejártáig megállapodás születik.

Kiemelte, hogy az állam számtalan találkozót folytatott a Mol munkatársaival, és a tárgyalások még folyamatban vannak, ám nem optimista. „Reménykedem, de nem vagyok optimista. De kell egy megoldás” – mondta a RTRS-nek.

Amikor arról kérdezték, hogy mi a megoldás, ha a Mollal folytatott tárgyalások kudarcot vallanak, mert nincs sok idő a döntések meghozatalára, Vucic azt mondta, hogy szerinte az amerikaiak meg fogják hosszabbítani a megállapodás megkötésének lehetőségét. Az elnök elmondta, hogy mindenkivel tárgyalásokat folyatnak, hogy ne veszélyeztessék az országot.

„Mindenkivel beszélünk, hogy ne veszélyeztessük az országot. De sietnünk kell, és meg kell találnunk a megoldást, mert így lehetetlen élni és dolgozni. Keressük a megoldást, és meg is fogjuk találni.”

NIS: megkapta az utolsó figyelmeztetést is a Mol – kiüthetik a szerbek az évszázad üzletéből a magyarokat

Ha nem sikerül megállapodni a Mollal a Szerbiai Kőolajipari Vállalat orosz tulajdonrészének átvételéről, Szerbia is ajánlatot tehet a részesedés megvásárlására – közölte Zorana Mihajlovic volt szerb energiaügyi miniszter kedden.

Mihajlovic kiemelte, Belgrád számára alapvető feltétel a pancsovai kőolaj-finomító teljes kapacitású működésének megőrzése. „Erről a feltételtől nem szabad lemondani” – jelentette ki, aláhúzva, hogy a finomító működése kulcsfontosságú az ország üzemanyag-ellátása, a kőolaj-feldolgozás és a gazdasági stabilitás szempontjából.

Hozzátette, hogy Szerbia már a kezdetektől jelezte, hogy kész megvásárolni a NIS-ben levő orosz tulajdonrészt. A politikus szerint a helyzet nem Szerbia döntéseinek következménye, hanem az orosz–amerikai geopolitikai viszonyok eredménye.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
