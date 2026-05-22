Amerika dönt a Molról, most dől el az évszázad olajüzlete – az oroszok végső üzenetet küldtek

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője nem kommentálta a Szputnyiknak azt, hogy egyes médiumok az elmúlt napokban arról számoltak be: üzletemberek, köztük Ranko Mimovic és Bogoljub Karic is érdeklődnek az orosz NIS-részvények megvásárlása iránt – írja a RTV.

A Szerbiai Kőolajipari Vállalatban (NIS) levő orosz részesedés eladására vonatkozó tárgyalási engedély május 22-én lejár, a szerb olajtársaság az amerikai OFAC jóváhagyásával június 16-ig működhet.

Az OFAC 2025. október 9-én szankciókat vetett ki a NIS-re, mivel annak többségi orosz tulajdonrésze van. Ennek elkerülésére a Gazpromnyefty tárgyalásokba kezdett a Mollal a részesedése eladásáról. Január 19-én a Mol csoport bejelentette, hogy aláírta a Gazpromnyefttyel kötött kötelező érvényű keretmegállapodás főbb rendelkezéseit a NIS 56,15 százalékos részesedésének megszerzéséről.

Zaharova kijelentette, hogy a szerbiai olajiparban lévő orosz részesedés eladásáról szóló tárgyalások a meglévő államközi megállapodások keretében folynak, és meg kell várni a tárgyalási folyamatban részt vevő felhatalmazottak hivatalos észrevételeit.

„A szerbiai olajiparral kapcsolatos tárgyalásokat részünkről az energiaügyi minisztérium védnöksége alatt, a Gazprom csoport részvételével folytatjuk, az olaj- és gázipari együttműködésről szóló orosz–szerb kormányközi megállapodásra támaszkodva” – mondta Zaharova.

Aleksandar Vucic szerb elnök a NIS orosz részesedésének átvételéről a Mollal folytatott tárgyalásokról szólva azt mondta, hogy nem biztos benne, hogy ki akar eladni, illetve ki mit ad el kinek, és hozzátette, hogy nem optimista azzal kapcsolatban, hogy holnapig, a határidő lejártáig megállapodás születik.

Kiemelte, hogy az állam számtalan találkozót folytatott a Mol munkatársaival, és a tárgyalások még folyamatban vannak, ám nem optimista. „Reménykedem, de nem vagyok optimista. De kell egy megoldás” – mondta a RTRS-nek.

Amikor arról kérdezték, hogy mi a megoldás, ha a Mollal folytatott tárgyalások kudarcot vallanak, mert nincs sok idő a döntések meghozatalára, Vucic azt mondta, hogy szerinte az amerikaiak meg fogják hosszabbítani a megállapodás megkötésének lehetőségét. Az elnök elmondta, hogy mindenkivel tárgyalásokat folyatnak, hogy ne veszélyeztessék az országot.