Váratlan fordulat: az oroszok szerint Zelenszkij nem rendelte el a fegyverszünetet – már a fronttól 1500 kilométerre képesek lecsapni

Moszkva tudomása szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem adott ki parancsot az ukrán fegyveres erőknek a május 6-án kezdődő tűzszünetre – jelentette ki Marija Zaharova külügyi szóvivő moszkvai sajtótájékoztatóján. Míg ropognak a fegyverek, Bródi Róbert magyar származású ukrán katona bejelentette: az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre.
VG - MTI
2026.05.07, 15:13
Frissítve: 2026.05.07, 15:21

„Amennyire tudjuk, egyáltalán nem adott ki parancsot az ukrán fegyveres erőknek a május 6-án kezdődő tűzszünetre” – mondta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő, aki arra reagált, hogy Zelenszkij hétfőn bejelentette: Kijev május 6-án nulla órától fegyvernyugvást hirdet, és attól kezdve az ukrán fél az orosz lépésekre tükörválaszt fog adni.

Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre az oroszországi Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól – közölte Bródi Róbert, az ukrán drónerők kárpátaljai magyar parancsnoka csütörtökön a Facebookon.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megerősítette a csapás tényét Facebook-oldalán, kiemelve, hogy az ukrán nagy hatótávolságú támadások olyan távoli oroszországi célpontokra irányulnak, amelyek kapcsolatban állnak Oroszország hadiiparával. Nemrég fontos eredményeket értünk el Cseljabinszkban, amely 1800 kilométer távolságra van, valamint a csaknem 2000 kilométerre lévő Jekatyerinburgban is. Az ukrán nagy hatótávolságú képességek következményeit megtapasztalta a lakosság 

  • Novorosszijszkban, 
  • Krimszkben, 
  • Tuapszében,
  • továbbá a Szamarai területen 
  • és a Nyizsnyij Novgorod-i területen is” 

– húzta alá az államfő.

 

