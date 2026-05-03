A harmadik világháború már az űrben zajlik: de hogyan készülnek a nagyhatalmak a műholdak megbénítására?

Az űr nemcsak a tudományos együttműködés és a békés felfedezés színtere, hanem a nagyhatalmi versengés új arénája. Kína, Oroszország, az Egyesült Államok, India és más országok jelentős erőforrásokat fordítanak olyan képességek fejlesztésére, amelyek egy jövőbeli konfliktusban döntő szerepet játszhatnak az ellenfél földi és űrbeli rendszereinek megbénításában.

Műholdak nélkül a modern hadsereg megvakul / Fotó: Arif7871 / Shutterstock

A modern hadviselés és a globális gazdaság erősen függ a műholdaktól. A kommunikáció, a GPS-navigáció, a valós idejű felderítés, a precíziós fegyverirányítás és a mindennapi digitális infrastruktúra jelentős része ezeken az eszközökön alapul.

Egy sikeres támadás vagy zavarás az űrben súlyos következményekkel járhat a Földön: megszakadhat a katonai parancsnoki lánc, a hadsereg megvakulhat, a navigáció leállhat.

Kína: robotkarok és titkos manőverek

Peking intenzíven fejleszt olyan műholdakat, amelyek képesek precízen megközelíteni más űreszközöket, megfigyelni azokat, adatokat gyűjteni róluk, vagy akár fizikailag is érintkezni velük. Az egyik legismertebb példa a Shijian-21 (SJ-21) szatellit esete: 2021-ben indították, majd 2022-ben a geostacionárius övezetben találkozott egy elavult, már nem működő kínai navigációs műholddal.

A SJ-21 robotkar segítségével dokkolt vele, majd áthelyezte a halott műholdat jóval magasabbra, az úgynevezett temetőpályára. Hivatalosan ez űrtakarításnak minősül, de szakértők szerint a technológia alkalmas arra is, hogy ellenséges műholdakat eltérítsen, megbénítson vagy elmozdítson a pályájáról. Peking azóta további robotkaros teszteket is végzett, például rugalmas polipkarral felszerelt műholdakkal.

Oroszország: romboló tesztek és árnyékműholdak

Oroszország sem marad le a versenyben: 2021 novemberében a Nudol rakétával megsemmisítette saját Cosmos 1408-as műholdját, jelentős mennyiségű űrtörmeléket hozva létre. Emellett a Nivelir-program keretében olyan rendszereket fejleszt és részben már hadrendbe is állít, amelyek hosszú ideig képesek követni az amerikai felderítő műholdakat.

Ezek a műholdak kisebb alműholdakat bocsátanak ki, amelyek még közelebb tudnak kerülni a célponthoz. Egyes esetekben ezek az alműholdak nagy sebességgel objektumokat (valószínűleg kinetikus lövedéket) lőttek ki, amit amerikai elemzők lehetséges támadó fegyverként értékelnek. Oroszországnak ugyanakkor jelenleg nincs ismert, a kínai szintű fejlett robotkaros rendszere.