Kiborult Európa kertészországa: Brüsszel kiválóan elemezte a műtrágyaválságot, aztán nem csinált semmit – hogy lesz ebből termés?

Sürgős segítséget várnak az európai gazdák Brüsszeltől a műtrágya árának drasztikus emelkedése miatt. A harcot Spanyolország vezeti, Luis Planas mezőgazdasági miniszter szerint az Európai Uniónak több milliárd eurót kell biztosítani erre a célra.

Luis Planas uniós támogatást sürget a műtrágya drágulásának ellensúlyozására

A Hormuzi-szoros lezárása az ukrajnai háború általinál is nagyobb fennakadásokat okoz a világ, így Európa műtrágyaellátásában is, a Perzsa-öböl ugyanis az egyik kulcsfontosságú termelőközpont.

A legszélesebb körben használt nitrogénműtrágya,

a karbamid globális kivitelének mintegy 45 százaléka származik a térségbeli országokból,

és kevesen vannak olyan szerencsés helyzetben, mint Kína, amely ennek előállításához egyedülálló módon a szénre támaszkodik, így nem érinti a válság.

Brutálisan drágul a műtrágya az iráni háború miatt

Európát viszont igen, mert jelentősen megugrottak a hiány miatt az árak: a brit Financial Times tudósítása szerint a nitrogénalapú műtrágya áprilisban

70 százalékkal volt drágább a 2024-es átlagnál,

33 százalékkal az iráni háború előttinél;

az előállítási költség 80 százalékát a földgáz adja.

Az Európai Bizottság ugyan jóváhagyta, hogy Spanyolország 500 millió eurós segélycsomaggal enyhítse a válságot, jelenlegi tervei azonban még nem foglalkoznak a finanszírozási igényekkel, emlékeztetett Planas egy interjúban.

„A bizottság műtrágyaterve jó elemző dokumentum, de nem foglalkozik a közvetlen célkitűzéssel: a többletköltségekkel. A pénzre a megfelelő pillanatban van szükség” – hangsúlyozta.

Brüsszel csak elemez

Az Európai Tanács is csak kicsit lépett a héten, engedélyezte, hogy egy évig vámmentesen érkezzenek bizonyos műtrágyák az EU-ba, a döntés azonban nem vonatkozik az orosz és a fehérorosz exportra, pedig előbbi nélkül a 27-ek sem tudnak meglenni.

A tagállamok egy része jobban függ az importtól, mint Spanyolország

A Bloomberg emlékeztetett, hogy a bizottság májusban bemutatott terve úgy próbál meg segíteni a gazdáknak, hogy fellendíti a blokk termelését és csökkenti az importtól való függőséget. Planas úgy véli, hogy a javaslat nem lesz elegendő az idei terméskiesés elkerüléséhez.