Kiborult Európa kertészországa: Brüsszel kiválóan elemezte a műtrágyaválságot, aztán nem csinált semmit – hogy lesz ebből termés?
Sürgős segítséget várnak az európai gazdák Brüsszeltől a műtrágya árának drasztikus emelkedése miatt. A harcot Spanyolország vezeti, Luis Planas mezőgazdasági miniszter szerint az Európai Uniónak több milliárd eurót kell biztosítani erre a célra.
A Hormuzi-szoros lezárása az ukrajnai háború általinál is nagyobb fennakadásokat okoz a világ, így Európa műtrágyaellátásában is, a Perzsa-öböl ugyanis az egyik kulcsfontosságú termelőközpont.
A legszélesebb körben használt nitrogénműtrágya,
a karbamid globális kivitelének mintegy 45 százaléka származik a térségbeli országokból,
és kevesen vannak olyan szerencsés helyzetben, mint Kína, amely ennek előállításához egyedülálló módon a szénre támaszkodik, így nem érinti a válság.
Brutálisan drágul a műtrágya az iráni háború miatt
Európát viszont igen, mert jelentősen megugrottak a hiány miatt az árak: a brit Financial Times tudósítása szerint a nitrogénalapú műtrágya áprilisban
- 70 százalékkal volt drágább a 2024-es átlagnál,
- 33 százalékkal az iráni háború előttinél;
az előállítási költség 80 százalékát a földgáz adja.
Az Európai Bizottság ugyan jóváhagyta, hogy Spanyolország 500 millió eurós segélycsomaggal enyhítse a válságot, jelenlegi tervei azonban még nem foglalkoznak a finanszírozási igényekkel, emlékeztetett Planas egy interjúban.
„A bizottság műtrágyaterve jó elemző dokumentum, de nem foglalkozik a közvetlen célkitűzéssel: a többletköltségekkel. A pénzre a megfelelő pillanatban van szükség” – hangsúlyozta.
Az Európai Tanács is csak kicsit lépett a héten, engedélyezte, hogy egy évig vámmentesen érkezzenek bizonyos műtrágyák az EU-ba, a döntés azonban nem vonatkozik az orosz és a fehérorosz exportra, pedig előbbi nélkül a 27-ek sem tudnak meglenni.
A tagállamok egy része jobban függ az importtól, mint Spanyolország
A Bloomberg emlékeztetett, hogy a bizottság májusban bemutatott terve úgy próbál meg segíteni a gazdáknak, hogy fellendíti a blokk termelését és csökkenti az importtól való függőséget. Planas úgy véli, hogy a javaslat nem lesz elegendő az idei terméskiesés elkerüléséhez.
Planas becslése szerint
a spanyol mezőgazdaságnak idén plusz 760 millió euró többletköltséget jelent a műtrágya drágulása.
Az ország importálja a felhasznált nitrogénműtrágya 30, a foszfát 70 és kálium-karbonát 50 százalékát. Az EU-országok azonban még Spanyolországnál is jobban függenek a külföldi ellátástól, emlékeztetett a miniszter.
Spanyolország az EU egyik legnagyobb agrártermelője, az Eurostat tavaly novemberi jelentése szerint termelési értéket tekintve a régiók közül Andalúzia az első (16 milliárd euró), majd a franciaországi Bretagne (11 milliárd euró), a németországi Weser-Ems és az olasz Lombardia (9,8-9,8 milliárd euró), valamint a szintén franciaországi Loire-vidék (9,3 milliárd euró) következik.
Spanyolországban termelik emellett Európa friss zöldségkészletének körülbelül a negyedét, és az ország egyben jelentős gabonaszállító is.
Az északi államok rendelkeznek tartalékkal
Brüsszel egyelőre nem aggódik a műtrágya drágulásának az élelmiszerárakra gyakorolt azonnali dominóhatása miatt, bár a bizottsági terv ismertetésekor Christophe Hansen agrárbiztos elismerte, hogy „az élelmiszer-biztonság a műtrágyabiztonsággal kezdődik”. „Európának többet kell gyártania és kevésbé függenie másoktól” – tette hozzá.
Azt azonban uniós tisztviselők is elismerik, hogy
a hatás az év végére átszivároghat az élelmiszerárakba is,
mivel a gazdák felhasználják az iráni háború előtt vásárolt műtrágyakészleteket.
Jobb helyzetben vannak az észak-európai országok, amelyek rendelkeznek stratégiai tartalékokkal. Finnország régóta fennálló ellátásbiztonsági rendszere például magában foglalja a gabona- és üzemanyag-tartalékok mellett a műtrágyakészletek fenntartását is, míg Svédország idén jelentette be, hogy a NATO-csatlakozása után a „teljes védelmi” stratégiája részeként műtrágyát, vetőmagot és gabonát is felhalmoz.