EUR/HUF364,43 +0,47% USD/HUF311,53 +0,72% GBP/HUF421,59 +0,38% CHF/HUF397,3 +0,36% PLN/HUF85,55 +0,14% RON/HUF70,12 +0,49% CZK/HUF14,94 +0,36%
BUX134 618,73 +0,62% MTELEKOM2 486 +1,21% MOL4 168 +0,77% OTP42 010 +0,98% RICHTER12 910 -1,24% OPUS341,5 +3,95% ANY7 450 +0,94% AUTOWALLIS146 -0,34% WABERERS4 620 -0,65% BUMIX9 224,55 +0,99% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 731,31 +0,46%
Nem várt tovább, megtalálta a kiutat a hormuzi csapdából az óriáscég: erre senki nem gondolt eddig – annyit kérnek el, amennyit nem szégyellnek

A Hormuzi-szoroson számos kulcsfontosságú termék halad keresztül, és van amit az árak emelkedése után már szárazföldön is megéri szállítani. A térség egyik legnagyobb műtrágya gyártója ezért eddig el tudta kerülni a termelés csökkentését, ám ebben a raktároknak is nagy szerepe van.
K. B. G.
2026.05.04, 11:26
Frissítve: 2026.05.04, 11:30

A Hormuzi-szoros lezárása nemcsak a kőolaj- és földgázszállítmányokat érinti érzékenyen, de a műtrágyát is, melynek jelentőségét jelzi, hogy az ENSZ is foglalkozik a kérdéssel és szeretne az élelmiszertermeléshez fontos alapanyag kijuttatásával a térségből.

A műtrágya alapvető szerepet tölt be az élelmiszertermelésben / Fotó: Fotokostic / Shutterstock

Az ENSZ javaslata nem talált meghallgatásra

Az ENSZ ezért már március végén javasolta egy munkacsoport megalakítását, hogy garantálja a műtrágya biztonságos, rendezett és kiszámítható tengeri szállítását a régióban dúló konfliktus ellenére. Egy későbbi javaslat értelmében pedig az ENSZ megfigyelőket telepítene szaúd-arábiai, katari, bahreini, kuvaiti, iraki, iráni és egyesült arab emírségek-beli kikötőkbe, ahol ellenőrizné a szállítmányokat.

A jóváhagyott hajók ezután a Hormuzi-szoros közelében, nemzetközi vizeken kijelölt koordinációs zónákba hajóznának, mielőtt engedélyt kapnának az átkelésre.

A mechanizmus két fázisban működne:

  • először a konfliktus elhúzódásával a műtrágya és a kapcsolódó nyersanyagok öbölbeli kikötőkből történő exportjának megkönnyítésére irányulna. 
  • Ezután kiterjedne a régióba érkező egyéb alapvető fontosságú árucikkek importjára is.

Mindeddig azonban az ENSZ javaslata nem járt sikerrel, így a térség termelői kerülőutakat keresnek a termék eljuttatására a világpiacra. 

Ha elég drága a műtrágya, szárazföldön is érdemes szállítani

Az Egyesült Arab Emírségek egyik legnagyobb műtréágyás vállalata, a Fertiglobe például szárazföldön kerüli meg a Hormuzi-szorost és biztosítja a termék exportját. A Financial Times számára Ahmed el-Hosi, a cég vezérigazgatója elmondta, hogy a konfliktus miatt egekbe szökött műtrágyaárak bőven ellensúlyozzák az ily módon megnőtt szállítási költségeket, valamint a cég tárolási kapacitása is segít abban, hogy a termelést nem kell korlátozni.

Azonban a tárolási kapacitás kérdése azt is jelzi, hogy a cég kevesebb műtrágyát tud exportálni, így raktárra termel. A nyersanyag piacra jutása azonban sürgető lenne,, hiszen 

hamarosan véget ér a vetési szezon, ami után már nem lehet pótolni a műtrágyát.

A Fertiglobe vezér is arról beszélt, hogy bár a közeljövőben nincsenek arra vonatkozó tervek, hogy a termelést csökkentsék, hiszen az alternatív exportútvonalak és a tárolási lehetőségek képesek felszívni a termelést, ám hozzátette, hogy ez a puffer eltűnhet, ha a fojtópontok fennmaradnak. Az Emírségek energiavállalata, az ADNOC többségi tulajdonában lévő cég tevékenységét az is segíti, hogy számos üzeme nem az anyaországban található, hanem Észak-Afrikában, például Egyiptomban vagy Algériában.

Bár a cég teljesítményét segítik a magas árak, azt el-Hosi is elismeri, hogy a fejlemények aggasztók a gazdák számára és magasabb élelmiszerárakat hozhatnak magukkal.

