TACO helyett NACHO: ez az új trend a Wall Streeten - a befektetők már elkezdték beárazni a tartós iráni konfliktust
Felejtsük el a TACO trade-et. A kereskedőknek most már új betűszavuk van egy olyan piacra, amely egyre szkeptikusabb azzal kapcsolatban, hogy a Hormuzi-szoros körüli válság belátható időn belül megoldódik: NACHO.
A „Not A Chance Hormuz Opens” („Semmi esély nincs arra, hogy megnyílik a Hormuzi-szoros”) rövidítés a kereskedők és a piaci kommentátorok körében terjedt el annak leírására, hogy a piac egyre kevésbé hisz abban: Donald Trump amerikai elnök ismételt kijelentései a kulcsfontosságú hajózási útvonal újranyitásáról gyors megoldáshoz vezetnek.
Lényegében arról van szó, hogy a piac már nem hisz egy gyors rendezés lehetőségében
– magyarázta a CNBC-nek Zavier Wong, az eToro piaci elemzője.
„A válság nagy részében minden tűzszünetről szóló hír éles olajáresést váltott ki, és a kereskedők folyamatosan egy olyan megoldást áraztak, amely végül sosem következett be. A NACHO annak az elismerése, hogy a magas olajár már nem átmeneti sokk, amit le lehet kereskedni, hanem valós, jelenlegi piaci környezet.”
Az újabb összecsapások veszélyeztetik a két ország közötti tűzszüneti megállapodást, amelyet már korábban is meggyengítettek a kölcsönös vádak a megállapodás megsértéséről.
Trump egy múlt csütörtöki interjúban az ABC News egyik riporterének azt állította, hogy
a tűzszünet továbbra is érvényben van, és a csapásokat „csak egy kis szeretetfröccsnek” nevezte.
Szerdán az amerikai elnök még azt mondta, hogy Iránt „jóval nagyobb erővel” bombáznák, ha nem egyezne bele egy békemegállapodásba, ezzel tovább fokozva a feszültséget, annak ellenére, hogy egyes hírek szerint Washington és Teherán közel állt a háború lezárásáról szóló egyezséghez.
De mi is valójában a NACHO trade?
A NACHO trade a piaci pozicionálás átrendeződését tükrözi az olaj-, hajózási, inflációs fedezeti és kamatpiacokon:
a befektetők egyre inkább tartós makrogazdasági tényezőként kezelik a Hormuzi-szoros körüli fennakadásokat, nem pedig átmeneti geopolitikai sokként.
- Bár a Brent nyersolaj ára visszaesett az április végi, hordónkénti 126 dolláros háborús csúcsról,
- az árak még mindig több mint 38 százalékkal magasabbak a közel-keleti konfliktus eszkalációja előtti szinteknél.
- Pénteken a Brent olajfajtát hordónként 100 dollár fölött jegyezték, miközben a szállítási és biztosítási piacok továbbra is jelentős aggodalmat jeleznek az időről időre felbukkanó tűzszüneti hírek ellenére.
- Hétfőn ismét jóval 100 dollár fölött jártak a jegyzések.
Figyelemre méltó, hogy immár nemcsak az olajárak küldenek jelzést, hanem a biztosítási piac is. Elemzők szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók háborús biztosítási felára márciusban a hajótest értékének körülbelül 2,5 százalékára ugrott utanként, szemben a háború előtti, nagyjából 0,1 százalékkal. Bár a díjak azóta enyhültek, az eToro adatai szerint még mindig körülbelül nyolcszor magasabbak a háború előtti szintnél.
A biztosítók kockázatból élnek, és nyilvánvalóan nem úgy kezelik ezt a helyzetet, mint ami rövid távon megoldódik
– tette hozzá.
TACO, NACHO vagy mindkettő egyszerre?
A State Street Global Advisors elemzői szerint a TACO trade – vagyis a vámokkal és geopolitikai erőfitogtatással kapcsolatos „Trump Always Chickens Out” („Trump mindig meghátrál”) narratíva – most párhuzamosan fut a NACHO trade-del.
A TACO trade és a NACHO trade egyszerre játszódik le a második negyedévben, miközben a magas energiaárak nem akadályozták meg az S&P 500 indexet abban, hogy új történelmi csúcsokra emelkedjen
– írták az elemzők egy friss jegyzetben.
A cég szerint a kereskedők továbbra is óvatos optimizmussal tekintenek arra a lehetőségre, hogy a tárgyalások végül békemegállapodáshoz vezetnek, és újranyitják a szorost. A piacok ugyanakkor még mindig „kézzelfogható békemegállapodást” várnak, mielőtt ismét agresszív kamatcsökkentési várakozásokat áraznának az amerikai jegybankkal kapcsolatban.
Ha a következő egy-három hónapban a hordónkénti 100 dollár lesz az új norma az olajpiacon, akkor az aranypiac nehezen tud majd tartós emelkedést fenntartani 5000 dollár közelében unciánként
– írják a State Street elemzői. „Ugyanakkor, ha az olajárak tartósan 80 dollárra csökkennek egy békemegállapodás és a Hormuzi-szoros újranyitása nyomán, akkor az arany gyorsan áttörheti az 5000 dolláros szintet, és akár újra tesztelheti az 5500 dollárt is.”
A kamatpiac mondja meg a tutit?
Bár a részvénypiacok meglepően ellenállónak bizonyultak, az elemzők szerint a piac korántsem egységesen optimista. „Összességében az energiapiaci sokkra adott reakciók viszonylag rendezettek maradtak” – mondta Vasileios Gkionakis, az Aviva Investors vezető közgazdásza és stratégája. Szerinte ugyanakkor a kamatpiacok egyre világosabban tükrözik az elhúzódó energiaválságtól való félelmeket.
A legvilágosabb jelzés a kamatpiacokról érkezett, ahol a rövid lejáratú hozamok meredeken emelkedtek, miközben a legtöbb hozamgörbe jelentősen laposodott
– mondta Gkionakis. Hozzátette, hogy a Hormuzi-szoros tartós lezárása valószínűleg „elhúzódó inflációs sokkot” okozna, miközben növelné a globális gazdasági visszaesés esélyét is.
Előbb-utóbb megnyílik, a kérdés csak az, hogy mikor
Gkionakis szerint a piacnak egyelőre csak bizonyos részei fogadják el teljes mértékben a NACHO-elméletet.
- Az olaj-, hajózási biztosítási és kamatpiacok egyre inkább elhúzódó fennakadásokkal számolnak,
- viszont a szélesebb értelemben vett kockázatos eszközök piaca viszonylag nyugodt maradt, a részvényindexek pedig rekordmagasságokban járnak.
Még Wong is – annak ellenére, hogy a kereskedők körében erősödő pesszimizmust hangsúlyozta – úgy véli, hogy
a szoros végül újra megnyílik, még ha ennek időpontja egyelőre nem is látszik.
„A blokád Irán saját exportbevételeit is sújtja, Kína pedig nyomást gyakorol az újranyitás érdekében – mondta Wong. „Az előttünk álló út valószínűleg továbbra is kaotikus lesz, de úgy tűnik, a piac kezdi ezt elfogadni.”