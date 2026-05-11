Deviza
EUR/HUF355,37 +0,04% USD/HUF301,66 -0,09% GBP/HUF410,85 +0,08% CHF/HUF387,75 -0,12% PLN/HUF83,86 +0,05% RON/HUF68,22 +0,29% CZK/HUF14,61 -0,01% EUR/HUF355,37 +0,04% USD/HUF301,66 -0,09% GBP/HUF410,85 +0,08% CHF/HUF387,75 -0,12% PLN/HUF83,86 +0,05% RON/HUF68,22 +0,29% CZK/HUF14,61 -0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 010,51 -0,4% MTELEKOM2 410 -1,33% MOL4 130 -0,82% OTP42 260 +0,19% RICHTER12 650 -0,08% OPUS309,5 -2,42% ANY7 400 -1,35% AUTOWALLIS146 -2,74% WABERERS4 640 -2,16% BUMIX9 061,35 -1,53% CETOP4 473,52 -0,31% CETOP NTR2 831,15 +0,69% BUX134 010,51 -0,4% MTELEKOM2 410 -1,33% MOL4 130 -0,82% OTP42 260 +0,19% RICHTER12 650 -0,08% OPUS309,5 -2,42% ANY7 400 -1,35% AUTOWALLIS146 -2,74% WABERERS4 640 -2,16% BUMIX9 061,35 -1,53% CETOP4 473,52 -0,31% CETOP NTR2 831,15 +0,69%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
Hormuzi-szoros
amerikai részvényindex
iráni háború
Trump
olajár
biztosítási piac
kamatok

TACO helyett NACHO: ez az új trend a Wall Streeten - a befektetők már elkezdték beárazni a tartós iráni konfliktust

Egyik békejavaslat bukik meg a másik után, tűzszünet, ami valójában nem is az – nem csoda, ha a piac belefáradt. A befektetők elkezdtek számolni azzal, hogy a Hormuzi-szoros lezárása nem geopolitikai sokk, hanem tartós adottság lesz – kialakult a NACHO trade. Cikkünkben elmagyarázzuk ennek részleteit.
D. GY.
2026.05.11, 14:01
Frissítve: 2026.05.11, 14:34

Felejtsük el a TACO trade-et. A kereskedőknek most már új betűszavuk van egy olyan piacra, amely egyre szkeptikusabb azzal kapcsolatban, hogy a Hormuzi-szoros körüli válság belátható időn belül megoldódik: NACHO.

NACHO
NACHO a TACO helyett – a Hormuzi-szoros tartós bedugulását árazza a piac / Fotó: foodcollection via AFP

A „Not A Chance Hormuz Opens” („Semmi esély nincs arra, hogy megnyílik a Hormuzi-szoros”) rövidítés a kereskedők és a piaci kommentátorok körében terjedt el annak leírására, hogy a piac egyre kevésbé hisz abban: Donald Trump amerikai elnök ismételt kijelentései a kulcsfontosságú hajózási útvonal újranyitásáról gyors megoldáshoz vezetnek. 

Lényegében arról van szó, hogy a piac már nem hisz egy gyors rendezés lehetőségében

magyarázta a CNBC-nek Zavier Wong, az eToro piaci elemzője. 

„A válság nagy részében minden tűzszünetről szóló hír éles olajáresést váltott ki, és a kereskedők folyamatosan egy olyan megoldást áraztak, amely végül sosem következett be. A NACHO annak az elismerése, hogy a magas olajár már nem átmeneti sokk, amit le lehet kereskedni, hanem valós, jelenlegi piaci környezet.”

Az újabb összecsapások veszélyeztetik a két ország közötti tűzszüneti megállapodást, amelyet már korábban is meggyengítettek a kölcsönös vádak a megállapodás megsértéséről.

Trump egy múlt csütörtöki interjúban az ABC News egyik riporterének azt állította, hogy 

a tűzszünet továbbra is érvényben van, és a csapásokat „csak egy kis szeretetfröccsnek” nevezte.

Szerdán az amerikai elnök még azt mondta, hogy Iránt „jóval nagyobb erővel” bombáznák, ha nem egyezne bele egy békemegállapodásba, ezzel tovább fokozva a feszültséget, annak ellenére, hogy egyes hírek szerint Washington és Teherán közel állt a háború lezárásáról szóló egyezséghez.

De mi is valójában a NACHO trade?

A NACHO trade a piaci pozicionálás átrendeződését tükrözi az olaj-, hajózási, inflációs fedezeti és kamatpiacokon: 

a befektetők egyre inkább tartós makrogazdasági tényezőként kezelik a Hormuzi-szoros körüli fennakadásokat, nem pedig átmeneti geopolitikai sokként.

  • Bár a Brent nyersolaj ára visszaesett az április végi, hordónkénti 126 dolláros háborús csúcsról, 
  • az árak még mindig több mint 38 százalékkal magasabbak a közel-keleti konfliktus eszkalációja előtti szinteknél. 
  • Pénteken a Brent olajfajtát hordónként 100 dollár fölött jegyezték, miközben a szállítási és biztosítási piacok továbbra is jelentős aggodalmat jeleznek az időről időre felbukkanó tűzszüneti hírek ellenére.
  • Hétfőn ismét jóval 100 dollár fölött jártak a jegyzések.

 

Figyelemre méltó, hogy immár nemcsak az olajárak küldenek jelzést, hanem a biztosítási piac is. Elemzők szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók háborús biztosítási felára márciusban a hajótest értékének körülbelül 2,5 százalékára ugrott utanként, szemben a háború előtti, nagyjából 0,1 százalékkal. Bár a díjak azóta enyhültek, az eToro adatai szerint még mindig körülbelül nyolcszor magasabbak a háború előtti szintnél. 

A biztosítók kockázatból élnek, és nyilvánvalóan nem úgy kezelik ezt a helyzetet, mint ami rövid távon megoldódik 

– tette hozzá.

TACO, NACHO vagy mindkettő egyszerre?

A State Street Global Advisors elemzői szerint a TACO trade – vagyis a vámokkal és geopolitikai erőfitogtatással kapcsolatos „Trump Always Chickens Out” („Trump mindig meghátrál”) narratíva – most párhuzamosan fut a NACHO trade-del. 

A TACO trade és a NACHO trade egyszerre játszódik le a második negyedévben, miközben a magas energiaárak nem akadályozták meg az S&P 500 indexet abban, hogy új történelmi csúcsokra emelkedjen

– írták az elemzők egy friss jegyzetben.

A cég szerint a kereskedők továbbra is óvatos optimizmussal tekintenek arra a lehetőségre, hogy a tárgyalások végül békemegállapodáshoz vezetnek, és újranyitják a szorost. A piacok ugyanakkor még mindig „kézzelfogható békemegállapodást” várnak, mielőtt ismét agresszív kamatcsökkentési várakozásokat áraznának az amerikai jegybankkal kapcsolatban. 

Ha a következő egy-három hónapban a hordónkénti 100 dollár lesz az új norma az olajpiacon, akkor az aranypiac nehezen tud majd tartós emelkedést fenntartani 5000 dollár közelében unciánként

– írják a State Street elemzői. „Ugyanakkor, ha az olajárak tartósan 80 dollárra csökkennek egy békemegállapodás és a Hormuzi-szoros újranyitása nyomán, akkor az arany gyorsan áttörheti az 5000 dolláros szintet, és akár újra tesztelheti az 5500 dollárt is.”

A kamatpiac mondja meg a tutit?

Bár a részvénypiacok meglepően ellenállónak bizonyultak, az elemzők szerint a piac korántsem egységesen optimista. „Összességében az energiapiaci sokkra adott reakciók viszonylag rendezettek maradtak” – mondta Vasileios Gkionakis, az Aviva Investors vezető közgazdásza és stratégája. Szerinte ugyanakkor a kamatpiacok egyre világosabban tükrözik az elhúzódó energiaválságtól való félelmeket. 

A legvilágosabb jelzés a kamatpiacokról érkezett, ahol a rövid lejáratú hozamok meredeken emelkedtek, miközben a legtöbb hozamgörbe jelentősen laposodott

– mondta Gkionakis. Hozzátette, hogy a Hormuzi-szoros tartós lezárása valószínűleg „elhúzódó inflációs sokkot” okozna, miközben növelné a globális gazdasági visszaesés esélyét is.

Előbb-utóbb megnyílik, a kérdés csak az, hogy mikor

Gkionakis szerint a piacnak egyelőre csak bizonyos részei fogadják el teljes mértékben a NACHO-elméletet. 

  • Az olaj-, hajózási biztosítási és kamatpiacok egyre inkább elhúzódó fennakadásokkal számolnak, 
  • viszont a szélesebb értelemben vett kockázatos eszközök piaca viszonylag nyugodt maradt, a részvényindexek pedig rekordmagasságokban járnak.

Még Wong is – annak ellenére, hogy a kereskedők körében erősödő pesszimizmust hangsúlyozta – úgy véli, hogy 

a szoros végül újra megnyílik, még ha ennek időpontja egyelőre nem is látszik.

„A blokád Irán saját exportbevételeit is sújtja, Kína pedig nyomást gyakorol az újranyitás érdekében – mondta Wong. „Az előttünk álló út valószínűleg továbbra is kaotikus lesz, de úgy tűnik, a piac kezdi ezt elfogadni.”

Kapcsolódó

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu