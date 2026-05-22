Bebizonyították: máshogy kell használni a napelemeket, így jóval több áramot termelnek – ez a trükk

A víz felszínére telepített napelemek nemcsak helytakarékosabbak lehetnek a szárazföldi rendszereknél, hanem hatékonyabban is termelhetnek áramot. Tajvani kutatók szerint a tengeri úszó napelemparkok élettartamuk alatt mintegy 12 százalékkal több villamos energiát állíthatnak elő, mint az azonos teljesítményű szárazföldi rendszerek, miközben a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében is nagyobb szerepet játszhatnak – derül ki a Hvg.hu cikkéből.

A tengeri úszó napelemparkok élettartamuk alatt hatodával több villamos energiát állíthatnak elő / Fotó: VectorStockbd / Shutterstock

A víz felszínére telepített napelemek egyre ígéretesebb megoldásnak tűnnek a megújulóenergia-termelésben. Az ilyen rendszerek egyik nagy előnye, hogy nem vesznek el újabb területeket a termőföldekből, emellett mérsékelhetik a víz párolgását is, mivel a közvetlen napsugárzás nem a vízfelszínt, hanem a paneleket éri.

Tajvani kutatók most egy újabb fontos előnyre hívták fel a figyelmet: vizsgálataik szerint a

tenger felszínére telepített napelemek hatékonyabban termelhetnek elektromos áramot, mint szárazföldi társaik. Ennek oka, hogy a víz hűti a paneleket, a napelemek teljesítménye pedig magas hőmérsékleten romlik.

A Tajpeji Nemzeti Műszaki Egyetem kutatói a Journal of Renewable and Sustainable Energy című tudományos lapban megjelent tanulmányukban azt írták, hogy a tengeri úszó fotovoltaikus rendszerek élettartamuk alatt körülbelül 12 százalékkal több áramot termeltek, mint a hagyományos, szárazföldre telepített napelemparkok azonos körülmények között.

A kutatók szerint ez nemcsak az energiatermelés szempontjából előnyös, hanem a klímavédelmi célok elérésében is.

A tengeri napelemfarmok nagyobb energiatermelése miatt hatékonyabban járulhatnak hozzá a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez.

Az összehasonlíthatóság érdekében a kutatók a szárazföldi és a tengeri rendszereket egyaránt 100 megawattpeak csúcsteljesítményre normalizálták. (A megawattpeak [MWp] a napelemek és naperőművek névleges csúcsteljesítményének megjelölésére szolgál.) Ez a módszer lehetővé tette, hogy a szakemberek a méretbeli különbségek torzító hatása nélkül vessék össze az energiahozamot, a hatékonyságot és a környezeti hatásokat. Az eredmények alapján arra jutottak, hogy ahol erre lehetőség van, érdemes lehet vízi napelemrendszereket telepíteni. Ezek ugyanis egyszerre kímélhetik a szárazföldi területeket, csökkenthetik a párolgást, és nagyobb hatásfokkal termelhetnek villamos energiát.