Kitört a fejetlenség a NATO-ban, nem értik, mit művel Amerika: sürgős tanácsot adtak Európának, hogy most mihez kezdjen

A NATO együttműködik Washingtonnal, hogy megértse a németországi haderő-kivonással kapcsolatos döntésének részleteit – közölte a katonai szervezet szóvivője.

Allison Hart szombaton beszélt erről, miután Washington bejelentette, ötezer katonát kivonnak Németországból.

NATO: sürgős tanácsot adtak Európának

A NATO-szóvivő közölte, a csapatkiigazítás hangsúlyozza annak szükségességét, hogy Európa továbbra is többet fektessen be a védelembe, és nagyobb felelősséget vállaljon a közös biztonságért.

Emlékeztetett, a biztonság szavatolása terén a szövetségesek már előrelépést értek el, mióta a tavalyi hágai NATO-csúcstalálkozón megállapodtak abban, hogy GDP-jük 5 százalékát a védelem erősítésébe fektetik.

Továbbra is bízunk abban, hogy képesek vagyunk az elrettentés és a védelem biztosítására, miközben ez a folyamat egy erősebb Európa és egy erősebb NATO felé folytatódik

– fejezte ki reményét a NATO-szóvivő.

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, az Egyesült Államok ötezer katonát von ki Németországból, ez pénteken vált ismertté. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett alapos felülvizsgálat eredménye, ami az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintette át. A csapatkivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre.

Németországban a tavaly decemberi hivatalos adatok szerint 36 ezer amerikai katona állomásozott, aminél nagyobb külföldi állományt csak Japánban tart fenn az amerikai hadsereg.

A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés ugyanakkor egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki.

Donald Trump az elmúlt napokban helyezett kilátásba csapatcsökkentést Németországban, miután a német kancellár bírálta az amerikai műveletet Irán ellen.

Az elnök csütörtökön újságírói kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy Németország után Spanyolország, és Olaszország esetében is fontolóra veszik a csapatok csökkentését, mert a két dél-európai ország visszautasította a segítséget az iráni műveletben résztvevő amerikai katonai egységeknek repülőterek, illetve a légtér használatának megtagadásával.