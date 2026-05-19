Amerika csúnyán megalázta Lengyelországot, képtelenek elviselni: neki adták az összes pénzüket fegyverre, most mégse kapnak érte semmit – nem vonulnak be a katonák

Olvasott amerikai katonai szakportál írja: füstölögnek a lengyelek, amiért hamis reményeket ébresztett bennük Washington döntése katonák kivonásáról a németországi bázisokról, miután Donald Trump elnök összekülönbözött az iráni háborúja támogatásától vonakodó európai szövetségesekkel. Eddig is ismert volt, hogy Varsó kész hatalmas összegeket költeni ambíciójára, hogy Lengyelország váljon a NATO európai fellegvárává. Most újabb részletek derültek ki: tényleg készek, és cserébe jutalmat várnak.

A NATO és Lengyelország: amerikai katonák Kárpátalján is jártak a drónjaikkal – ne essünk hanyatt, ez nem az ukrajnai Kárpátalja, hanem a lengyel vajdaság / Fotó: NurPhoto via AFP

A Defense News jelentésében szereplő eseményekre azelőtt kerül sor, hogy az új magyar kormányfő Varsóba látogat. Magyar Péter bizonyos ügyekben mintának, szövetségesnek és lehetőségnek tekintheti Varsót, ugyanakkor írtunk róla: költségvetési ügyekben tragédia lenne róluk példát venni. A lengyel költségvetési hiány már majdnem ott van, ahol az emiatt megszorításokban fuldokló Romániáé, de esetükben ezt megbocsátja Brüsszel, mivel a hatalmas ütemű fegyverkezés duzzasztja fel az állam költségeit.

A háttér: a NATO és Lengyelország – előrelépnének, de gyorsan jött a hideg zuhany

A lengyel katonai hatalmi ambíciók újabb szteroidinjekciót kaptak, amikor néhány hete Donald Trump bejelentette, hogy ötezer amerikai katonát vonnak ki Friedrich Merz kancellár szárnyai alól. „Lengyelország kész további amerikai csapatokat fogadni, hogy megerősítse a NATO keleti szárnyát, és még jobb védelmet biztosítson Európának” – jelentette ki menten a lengyel védelmi miniszter egy X-posztban.

Jelenleg messze Németország a legnagyobb amerikai katonai központ Európában, ahol a múlt év végén közel 40 ezer amerikai katona állomásozott. Az Egyesült Államok összesen mintegy 68 ezer aktív szolgálatot teljesítő katonát tart Európában állandó jelleggel 31 bázison és további katonai létesítményekben.

A második legerősebb az amerikai jelenlét Olaszországban, ahol nagyjából 12-13 ezer katona szolgál, az Egyesült Királyságban több mint 10 ezer amerikai katona állomásozik. Lengyelország ehhez képest hivatalosan csak néhány száz állandó amerikai katonát fogad, ugyanakkor rotációs rendszerben már most is körülbelül tízezer amerikai katona tartózkodik az országban.