Amerika csúnyán megalázta Lengyelországot, képtelenek elviselni: neki adták az összes pénzüket fegyverre, most mégse kapnak érte semmit – nem vonulnak be a katonák
Olvasott amerikai katonai szakportál írja: füstölögnek a lengyelek, amiért hamis reményeket ébresztett bennük Washington döntése katonák kivonásáról a németországi bázisokról, miután Donald Trump elnök összekülönbözött az iráni háborúja támogatásától vonakodó európai szövetségesekkel. Eddig is ismert volt, hogy Varsó kész hatalmas összegeket költeni ambíciójára, hogy Lengyelország váljon a NATO európai fellegvárává. Most újabb részletek derültek ki: tényleg készek, és cserébe jutalmat várnak.
A Defense News jelentésében szereplő eseményekre azelőtt kerül sor, hogy az új magyar kormányfő Varsóba látogat. Magyar Péter bizonyos ügyekben mintának, szövetségesnek és lehetőségnek tekintheti Varsót, ugyanakkor írtunk róla: költségvetési ügyekben tragédia lenne róluk példát venni. A lengyel költségvetési hiány már majdnem ott van, ahol az emiatt megszorításokban fuldokló Romániáé, de esetükben ezt megbocsátja Brüsszel, mivel a hatalmas ütemű fegyverkezés duzzasztja fel az állam költségeit.
A háttér: a NATO és Lengyelország – előrelépnének, de gyorsan jött a hideg zuhany
A lengyel katonai hatalmi ambíciók újabb szteroidinjekciót kaptak, amikor néhány hete Donald Trump bejelentette, hogy ötezer amerikai katonát vonnak ki Friedrich Merz kancellár szárnyai alól. „Lengyelország kész további amerikai csapatokat fogadni, hogy megerősítse a NATO keleti szárnyát, és még jobb védelmet biztosítson Európának” – jelentette ki menten a lengyel védelmi miniszter egy X-posztban.
Jelenleg messze Németország a legnagyobb amerikai katonai központ Európában, ahol a múlt év végén közel 40 ezer amerikai katona állomásozott. Az Egyesült Államok összesen mintegy 68 ezer aktív szolgálatot teljesítő katonát tart Európában állandó jelleggel 31 bázison és további katonai létesítményekben.
A második legerősebb az amerikai jelenlét Olaszországban, ahol nagyjából 12-13 ezer katona szolgál, az Egyesült Királyságban több mint 10 ezer amerikai katona állomásozik. Lengyelország ehhez képest hivatalosan csak néhány száz állandó amerikai katonát fogad, ugyanakkor rotációs rendszerben már most is körülbelül tízezer amerikai katona tartózkodik az országban.
A németeket illető döntéssel párhuzamosan érkezett a hír arról, hogy újabb több mint négyezer amerikai katona érkezik Lengyelországba. Az éledő optimizmust aztán gyorsan csalódás váltotta fel.
A csalódott lengyelek elárulták, mennyit adnak az amerikaiaknak: nem keveset
Az amerikai kontingens Lengyelországba küldését aztán úgy fújták le hirtelen, hogy egyes hírek szerint már a felszerelésük is útban volt. A Defense News jelentése szerint ez szép kis zavarodottságot és csalódást keltett Varsóban, a reakcióból az a Washington felé intézett kérdés rajzolódik ki: hát mit tegyünk még?
Hétfőn Donald Tusk lengyel miniszterelnök – akihez Magyar Péter készül – és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes, egyben honvédelmi miniszter Kelet-Lengyelországban vett részt egy ünnepségen, amelyet a lengyel Abrams harckocsiflotta új hajtómű-szervizközpontjának elindítása alkalmából rendeztek.
Az esemény célja a meglévő transzatlanti védelmi kapcsolatok hangsúlyozása volt, de árnyékot vetett rá Washington közelmúltbeli döntése, amely leállította az amerikai hadsereg kilenc hónapos kelet-európai rotációs telepítését – írta a portál.
„Az Egyesült Államok hadserege, amely Lengyelországban és Európában állomásozik, biztonsági garanciákat jelent” – emelte ki Kosiniak-Kamysz az eseményen. Aztán fordított egyet a témán: nemcsak amerikai katonai jelenlétről van szó, hanem hatalmas, stratégiai jelentőségű amerikai beszerzésekről is. Nehéz lenne a világban – nem csak Európában – még egy olyan országot találni, amely ennyit fektetett volna a legjobb amerikai haditechnika megvásárlásába saját szükségletei számára. Ez az elmúlt években harckocsik mellett vadászgépek, helikopterek, rakéták és rakéta-sorozatvetők amerikai beszerzését jelentette. A miniszter azt is elárulta, hogy irdatlan értékben:
Több mint 50 milliárd dollár az Egyesült Államokban megvalósított beszerzéseink összértéke. Mindez óriási befektetés a lengyel–amerikai szövetségbe.
Kontextusba helyezve: Lengyelország teljes költségvetési hiánya tavaly 76 milliárd dollár volt , a GDP 7,3 százaléka, messze magasabb a magyarnál, amire a frissen hatalomra került Tisza Párt panaszkodik.
Sok pénzébe kerül a lengyeleknek az amerikai katonák állomásoztatása, mégis többet szeretnének belőlük
Lengyel tisztviselők szerint, ha csökkenteni kell az amerikai katonai jelenlétet Európában, akkor az ne azokra a csapatokra vonatkozzon, amelyek már Lengyelországban állomásoznak.
„Megértjük, hogy az amerikai katonai jelenlét európai átszervezése zajlik. De ezt az átszervezést nem lehet az Egyesült Államok legnagyobb európai szövetségesének rovására végrehajtani” – idézi Kosiniak-Kamyszt a portál. Aztán elárult egy elképesztő újabb adatot:
Évente mintegy 15 ezer dollárt költünk minden egyes amerikai katona állomásoztatására, ami megkülönböztet bennünket más európai országoktól.
Jelenleg mintegy 10 ezer amerikai katona állomásozik Lengyelországban, többségük rotációs rendszerben került az országba – emlékeztet a Defense News. Nem derül ki a tudósításból, milyen költséget vállalnak a lengyelek, az említett összeg fejenként csaknem évi ötmillió forintot jelent.
Amerikai katonából a lengyelek mégis többet szeretnének, nem kevesebbet.