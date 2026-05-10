Deviza
EUR/HUF354,74 +0,25% USD/HUF301,48 +0,42% GBP/HUF409,33 0% CHF/HUF388,05 +0,43% PLN/HUF83,7 +0,12% RON/HUF68,11 +0,42% CZK/HUF14,59 +0,28% EUR/HUF354,74 +0,25% USD/HUF301,48 +0,42% GBP/HUF409,33 0% CHF/HUF388,05 +0,43% PLN/HUF83,7 +0,12% RON/HUF68,11 +0,42% CZK/HUF14,59 +0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
drón
nato tagország
Lettország
Oroszország

Nato-tagállamban csapódtak be Oroszország felől érkező drónok – lemondott a védelmi miniszter

Csütörtökön két drón lépett be Oroszország felől a lett légtérbe, majd olajtározó létesítményekbe csapódott. Az eset miatt a Nato-tagállam lemondott a védelmi miniszter.
Járdi Roland
2026.05.10, 21:01
Frissítve: 2026.05.10, 21:16

Lemondott Andris Spruds lett védelmi miniszter vasárnap a balti ország területén a héten becsapódott két drón ügyével összefüggésben.

Nato-tagállam
Nato-tagállamban csapódtak be Oroszország felől érkező drónok – lemondott a védelmi miniszter Fotó: Anelo

Csütörtökön két drón lépett be Oroszország felől a lett légtérbe, majd olajtározó létesítményekbe csapódott.

Az eset miatt Evika Silina miniszterelnök lemondásra szólította fel a védelmi minisztert arra hivatkozva, hogy a drónelhárító rendszereket nem aktiválták időben.

Helyére Raivis Melnis ezredest nevezte ki a tárca élére. Az LSM lett közszolgálati műsorszóró csütörtökön azt jelentette, hogy az orosz határhoz közeli Rezekne városnál csapódtak be a drónok, de jelentős károk nem keletkeztek, és sérültekről sem érkezett jelentés.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter vasárnap az X-en azt írta, ukrán drónok csapódtak be Lettország területén. A repülőeszközök annak következtében repültek be a lett légtérbe, hogy "Oroszország elektronikus hadviselést folytat, amellyel szándékosan eltéríti az ukrán drónokat az oroszországi célpontoktól" írta Szibiha.

Az ukrán külügyminiszter pénteken elmondta: Ukrajna fontolgatja, hogy szakértőket küldene a balti országok légvédelmének megerősítésére. Csütörtökön Lettország és Litvánia felkérte a NATO-t, hogy erősítse meg a légvédelmet a balti régióban.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu