Nevet vált a világ egyik legkisebb területű állama

A 21 négyzetkilométeres szigeten fekvő mikroállam neve nem véletlenül kerül ismét a nemzetközi figyelem középpontjába. Az egykor rendkívül gazdag foszfátkitermelésből élő ország ma a klímaváltozás egyik legsérülékenyebb állama, miközben a világ egyik legsúlyosabb elhízási válságával is küzd – írja az Origo. A naurui országnév-változtatási kezdeményezés mögött identitáspolitikai és kulturális szempontok állnak.

Nauru a világ egyik legkisebb országa, ahol nemrég elindult a névváltoztatásra irányuló kezdeményezés / Fotó: Mike Leyral / AFPc

A gyarmati múlt levetése a cél Naurun

A naurui kormány szerint a „Nauru” elnevezés idegen nyelvek torzítása nyomán alakult ki, miközben a sziget eredeti neve „Naoero”. Az ország hivatalos nyelveként beszélt „Dorerin Naoero” elnevezés is ezt az ősi formát őrzi. David Adeang elnök már januárban jelezte: a névváltoztatás erősebben tükrözné a nemzet kulturális örökségét és identitását.

A mindössze 20 négyzetkilométeres sziget a 19. század végétől német protektorátus volt, majd ausztrál fennhatóság alá került. Függetlenségét végül 1968-ban nyerte el.

Nauru hosszú időn át a világ egyik leggazdagabb országa volt egy főre jutó GDP alapján. A sziget rendkívül tiszta foszfátlelőhelyei hatalmas bevételeket hoztak, különösen az 1960-as és 70-es években.

A bányászat azonban súlyos környezeti pusztítással járt. A sziget belső területeinek jelentős része lakhatatlanná vált, a természeti erőforrások pedig fokozatosan kimerültek. A gazdaság összeomlása után az ország egyre inkább külső támogatásokra szorult.

A korábban termékeny földek eltűnésével az importált, olcsó feldolgozott élelmiszerek vették át a hagyományos étrend helyét. A következmények drámaiak:

a felnőtt lakosság több mint 70 százaléka elhízott,

94 százalék túlsúlyos,

a 2-es típusú cukorbetegség a lakosság több mint 40 százalékát érinti.

Az országban rendkívül gyakoriak a szív- és vesebetegségek is, az átlagos testtömeg pedig meghaladja a 100 kilogrammot. Nauru az elérhető adatok szerint a világ legelhízottabb országa.

Ausztrál milliárdok a kitoloncoltak befogadásáért

A szigetország az elmúlt években új bevételi forrásokat keresett. Tavaly egyezséget kötött a korábban is támogatásokat juttatott Ausztráliával, miután az ausztrál kormány bejelentette: 30 év alatt 2,5 milliárd ausztrál dollárt fizet Nauru számára olyan kitoloncoltak befogadásáért, akiket más országok nem hajlandók visszafogadni. A program főként olyan embereket érint, akiknek ausztrál vízumát bűncselekmények vagy „jellembeli kifogások” miatt vonták vissza, ugyanakkor hazájukban üldöztetés fenyegetné őket.