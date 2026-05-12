Deviza
EUR/HUF358,17 +0,68% USD/HUF305,44 +1,13% GBP/HUF412,54 +0,41% CHF/HUF390,62 +0,66% PLN/HUF84,21 +0,37% RON/HUF68,85 +0,76% CZK/HUF14,72 +0,63% EUR/HUF358,17 +0,68% USD/HUF305,44 +1,13% GBP/HUF412,54 +0,41% CHF/HUF390,62 +0,66% PLN/HUF84,21 +0,37% RON/HUF68,85 +0,76% CZK/HUF14,72 +0,63%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 484,92 -1,33% MTELEKOM2 418 +0,33% MOL4 100 -0,15% OTP41 660 -2,21% RICHTER12 370 -1,86% OPUS298,5 -4,52% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS152 +1,32% WABERERS4 750 +0,21% BUMIX9 232,49 +1,22% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 799,45 -1,19% BUX132 484,92 -1,33% MTELEKOM2 418 +0,33% MOL4 100 -0,15% OTP41 660 -2,21% RICHTER12 370 -1,86% OPUS298,5 -4,52% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS152 +1,32% WABERERS4 750 +0,21% BUMIX9 232,49 +1,22% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 799,45 -1,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Volkswagen
IG Metall
gyárbezárás
autóalkatrész
német autóipar
Berlin
leépítés
tüntetés

Német autóipar: újabb leépítési hullám indulhat el, dolgozók százai vonultak utcára Berlinben

A Volkswagenhez kötődő technológiai vállalat 2027-ig akár 1400 állást is megszüntethet. Az IAV dolgozói utcára vonultak a tervezett tömeges leépítések miatt, amely nagy csapás lenne az évek óta gyengélkedő német autóiparban.
VG
2026.05.12, 16:00
Frissítve: 2026.05.12, 17:01

Több száz dolgozó tüntetett kedden Berlinben a Volkswagen résztulajdonában álló IAV központja előtt, miután kiderült: a vállalat akár 1400 munkahelyet is megszüntethet az országban. A leépítések részeként gyakorlatilag bezárhatják a cég berlini telephelyét is, ami több mint ezer dolgozót érinthet a német autóiparban.

Volkswagen's Transparent Factory in Dresden német autóipar
Egyre mélyebb válságba kerül a német autóipar: most a Volkswagenhez kapcsolódó IAV jelentett be drasztikus megszorításokat / Fotó: ARNO BURGI

Komoly indulatokat váltott ki Németországban a Volkswagen által is támogatott autóipari technológiai vállalat, az IAV bejelentése, amely szerint 2027 közepéig akár 1400 munkahelyet is megszüntethetnek az országban. 

Kedden több száz dolgozó gyűlt össze a cég berlini központjánál, hogy tiltakozzon a leépítések és a telephely bezárásának terve ellen.

A demonstrációt az IG Metall szakszervezet szervezte, amely szerint a megszorítások különösen súlyosan érintik a berlini részleget. Az elképzelések alapján gyakorlatilag megszűnne az IAV fővárosi működése, ami már önmagában körülbelül 1250 dolgozó helyzetét teszi bizonytalanná.

Az IAV a német autóipar egyik fontos technológiai háttérvállalata, amely szoftveres és mérnöki megoldásokat fejleszt többek között elektromos autókhoz és önvezető rendszerekhez. A társaságban a Volkswagen 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. A vállalat összesen nagyjából 5500 embert foglalkoztat öt németországi telephelyen.

Hivatalos bejelentés, Németország teljes sokkban: brutális leépítés veszi kezdetét a Volkswagennél – több tízezer munkahely szűnik meg

A német autóipar egyik legnagyobb szereplője egyszerre kényszerül takarékosságra és új üzleti irányokra. A Volkswagen vezetése már nyíltan vizsgálja a fegyveripari együttműködés lehetőségét is.

A Reuters helyszíni beszámolója szerint a tüntetők zászlókat és sípokat osztogattak egymásnak a demonstráció alatt. A munkavállalók attól tartanak, hogy a cég hosszabb távon Németországon kívülre helyezi át a munkahelyeket a költségek csökkentése érdekében.

Nem hagyjuk, hogy elüldözzenek minket. Berlinért harcolunk

– mondta Tanja Schneider, az üzemi tanács vezetője. Hozzátette: a dolgozók tárgyalni akarnak, és olyan jövőképet követelnek, amely hosszú távon is életképes marad az IAV számára.

A szakszervezet szerint a berlini dolgozóknak felajánlanák az átköltözés lehetőségét az alsó-szászországi Gifhorn városában működő telephelyre. A megüresedő pozíciók egy részét pedig később külföldre szervezhetnék ki, hogy csökkentsék a működési költségeket.

Az IAV hivatalosan nem kommentálta a demonstrációt. A német DPA hírügynökség azonban korábban arról számolt be, hogy a vállalat vezetése túlkapacitások leépítésével és a versenyképesség javításával indokolja a lépéseket. A cég szerint a jelenlegi piaci környezet rendkívül nehéz, ezért átszervezésekre van szükség.

Az egész német autóipar pengeélen táncol

A háttérben azonban a teljes szektor egyre súlyosabb problémái húzódnak meg. Az ágazatot egyszerre sújtják a magas energiaköltségek, a gyenge kereslet, az elektromos autókra való átállás hatalmas költségei, valamint az egyre agresszívebb kínai konkurencia. Emellett az amerikai vámok körüli bizonytalanság is komoly nyomást helyez az európai gyártókra.

A Volkswagen sincs könnyű helyzetben. A konszern működési profitja tavaly több mint a felére zuhant, ezért a cég további költségcsökkentő lépésekre kényszerülhet. A vállalat korábban jelezte: támogatja az IAV terveit, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a munkavállalói képviseletekkel együttműködve kell végrehajtani.

Autóalkatrészek helyett kamikaze drónokat gyárt a Rheinmetall egyik német üzeme

A Rheinmetall kiterjeszti új kamikaze drónjainak gyártását. A korábban autóalkatrészeket előállító neussi üzemet is bevonják a katonai eszközök készítésébe. A teljes egészében uniós gyártású FV-014-es kamikaze drón 100 kilométeres hatótávolságú, akár 70 percig is a levegőben maradhat, mielőtt becsapódik a kijelölt célpontba.

 

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
570 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu