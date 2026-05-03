Kimondták: egy az egybe telibetalálhatják a német autóipart Trump vámjai – a magyar autógyáraknak is valóságos kegyelemdöféssel érhetnek fel
Mintegy 2,5 milliárd eurós többletterhelést róhat a németországi autógyártásra Donald Trump amerikai elnök által bejelentett 25 százalékos vám az EU-ból származó új autókra – írja a Handelsblatt a bochumi székhelyű Autóipari Kutatóközpont (CAR) számításai alapján.
Bár Trump intézkedései az Európai Unió ellen irányulnak, Ferdinand Dudenhöffer, a kutatóközpont igazgatója szerint Németországot tekinti egyértelmű célpontnak.
Mivel a külföldi autógyártók exportja az Egyesült Államokba jelentéktelen, Trump új vámfenyegetései a Németország elleni gazdasági háború kezdeteként is értelmezhetők
– mondta a szakértő, aki szerint a megnövekedett vámok valószínűleg eltérően érintik majd az autógyártókat. A Mercedes és a BMW nagy amerikai gyártóüzemekkel rendelkezik, ezért bizonyos fokú „vámvédelemmel” rendelkezik. A terepjárókat ezekben az amerikai üzemekben gyártják, és ezek teszik ki az amerikai eladások nagy részét.
A helyzet például a Porsche és az Audi esetében más. „Ez valószínűleg felgyorsítja mindkét vállalat azon terveit, hogy autógyárakat építsenek az USA-ban” – mondta Dudenhöffer. Összességében abból kell kiindulni, hogy a Trump-vámok további lendületet adnak az autóiparnak a Németországból való áttelepüléshez.
Trump szerint felrúgja az EU a tavalyi megállapodást
Donald Trump a hétvégén a semmiből jelentette be, hogy már a jövő héten 25 százalékos vámot vethet ki az Amerikába beáramló gépjárműimportra, amit azzal indokolt, hogy az EU nem tartja be az Egyesült Államokkal tavaly kötött megállapodást, helyette inkább fokozza a transzatlanti kereskedelmi feszültségeket.
A Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében Trump továbbá azt állította, hogy már a jövő héten megkezdi a vámok kivetését az Egyesült Államokba belépő összes európai autóra és teherautóra.
Ha viszont amerikai üzemekben gyártanak autókat és teherautókat, akkor NEM LESZ VÁM
– írta Trump. A Financial Times (FT) szerint a lépés veszélyezteti a Washington és Brüsszel között a múlt nyáron, Trump „felszabadulás napi” kereskedelmi háborúját követően kötött megállapodást. A mostani bejelentés azt üzeni, hogy hajlandó vámokat kivetni még azokra az országokra is, amelyekkel megállapodásokat kötött.
A történtek hátterében az áll, hogy az amerikai tisztségviselők frusztráltak amiatt, hogy Brüsszel milyen lassan halad a megállapodás rá eső részének végrehajtásával. Ugyan az EU törvényhozói az év elején jóváhagyták a kereskedelmi megállapodást – ez eleve tetemes késés volt –, de az európai parlamenti képviselők később újabb feltételeket szabtak. Egyebek mellett elhatározták a döntés visszavonását, ha Trump új illetékeket vet ki.
Akár recesszióba is csúszhat a vámok miatt idén Németország
A nagy kérdés, hogy milyen hatással lesz egy ilyen döntés a német gazdaságra, amelynek fellendülése eléggé törékeny. A a müncheni székhelyű ifo Intézet a német gazdasági növekedés idei potenciális visszaesésére figyelmeztet Trump amerikai termékekre kivetett új vámok bejelentését követően, amennyiben az EU válaszul vámokkal vet ki amerikai árukra.
„Ha ez egy új kereskedelmi háborúvá fajul, Németország 2026-ban recesszióval néz szembe” – mondta Clemens Fuest professzor, az ifo elnöke a Bild újságnak.
A vámemelések a már amúgy is nehéz helyzetben lévő német autóipart sújtották. Berlin ráadásul épp egy hete csökkentette az idei növekedési előrejelzését az iráni háború miatt, így a korábbi 1 százalék helyett a kormány már csak 0,5 százalékos nöjvekedést jósol.
A Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége (DIHK) más partnerségek bővítésére szólított fel. Az Európai Uniónak egységesen és határozottan kell fellépnie – jelentette ki szombaton Volker Treier, a DIHK külkereskedelmi igazgatója, aki szerint az Egyesült Államokkal kötött megállapodás végrehajtási folyamatának folytatódnia kell. Azt is világossá kell tenni, hogy az egyoldalú eszkalációk nem maradnak válasz nélkül. „Ugyanakkor más kereskedelmi partnerségeket – például a nemrégiben végrehajtott Mercosur-megállapodást – aktívan ki kell bővíteni.”
Treier kijelentette, hogy a Trump által bejelentett vámok újabb és szükségtelen eszkalációt jeleznek egy olyan időszakban, amikor a német és európai vállalatok már amúgy is jelentősen szenvedtek az Egyesült Államok magas vámpolitikájától. Ez sajnos azt mutatja, hogy az Egyesült Államok egyre inkább eltávolodik a megbízható kereskedelmi partner szerepétől.
A magyar gazdaságnak sem jön jól az extra vám
A magyar gazdaság számára is felér egy kegyelemdöféssel az extra vámteher. Magyarország exportjának 25 százaléka közvetlenül, további 10-15 százaléka pedig indirekt módon irányul Németországba, ráadásul hazánkban szinte valamennyi nagy német beszállító jelen van, így a német cégek kilátásainak romlása a magyar gazdaság növekesére is negatív hatással van.
Az elmúlt két évben ez vezetett a halovány növekedési adatokhoz, és ahhoz is, hogy a kormány rendre mellélőtt a növekedési prognózisával. Ezért is írtuk korábban, hogy a következő Tisza-kormánynak és Kapitány István gazdasági miniszternek is fel kell tennie a kérdést, hogy érdemes-e esetleg lazítani a meglévő németfüggőségünkön vagy továbbra is kiszolgáltatottak maradunk a német gazdaság problémáinak.