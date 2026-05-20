Talán mégsem reménytelenek a németek: ésszel verték a kínaiak az autóipari nehézfiút, újítással vág vissza

Mégse vonul ki az erősen eladósodott ZF autóipari beszállító az elektromos motorok és inverterek gyártásából, erről hónapokig tartó vacillálás után született döntés, és többek közt egy technikai újításnak köszönhető.

Német autóipar: tüntettek, vezérigazgatót buktattak, az eszüket használták – ez volt a sorrend a ZF-nál / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Közép-Európában is tízezreket foglalkoztató második legnagyobb német autóipari beszállító keddi bejelentéséről a Handelsblatt számolt be. Az évekig húzódó szenvedéstörténet igazi modern európai tanmese, amelynek nem az a vége, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Annyi igaz, hogy nem haltak meg, de a boldogság ebből a történetből hiányzik.

Ismert, és egyre ismertebb: a német autóipar szenved, különösen amióta beköszöntött az üdvösségeként beharangozott, hatalmas fejlesztési-beruházási igényű zöldátalakulás. A hatalmasra növő kínai versenytársak számára ez nem kihívás volt, hanem lehetőség, és miközben a német autóiparban folynak az elbocsátások, a kínaiak félelmetes gyorsasággal kezdték el növelni európai autóeladásaikat.

A bajok elérték a ZF-t is, amely világszerte több mint 150 ezer embert alkalmaz, egyharmadát Németországban. Magyarországon több mint kétezret: Egerben váltókat és hajtásláncokat gyárt, Kecskeméten futóműmodulokat, és a Mercedesnek szállít be, Debrecenben a BMW elektromosjármű-gyártásához kapcsolódik, Budapestre pedig IT- és mérnöki feladatokat helyezett.

Ha az új magyar kormány idegenkedik is az összeszerelő iparoktól, a ZF-nál Magyarországon dolgozók jó munkahellyel rendelkeznek. A Németországban dolgozóknak azonban rég remegniük kell az állásukért.

A ZF már 2024 nyarán bejelentette, hogy 2028-ig akár 14 ezer munkahelyet is megszüntethet Németországban.

2025-ben aztán az árbevétele 6 százalékkal, 38,8 milliárd euróra csökkent, miközben a nettó veszteség 2,1 milliárd euróra duplázódott – emlékeztet a német üzleti lap.

A tantörténet állomásait a Handelsblatt összefoglalja, tanulságait részben. A történetük lényege, hogy a német csoport új vezérigazgatója, Mathias Miedreich, elődje – a tavaly szeptemberben távozott Holger Klein – nehéz örökségével küszködik.